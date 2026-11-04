Crimen y Justicia

“Me voy a poner a fraccionar”: los audios de la causa que involucra al DJ de L-Gante por venta de drogas

Mensajes de WhatsApp analizados en la causa aluden a la entrega de sustancias, el reclamo de dinero por ventas y el fraccionamiento de la droga. Hay cuatro detenidos y un prófugo

Las escuchas a la banda que integraría el DJ de L-Gante
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“Acá el Sama ya me trajo todo, boludo. Me voy a poner a fraccionar”. La frase surge de uno de los mensajes de audio de WhatsApp incorporados a la causa contra una banda acusada de vender drogas sintéticas y cocaína en boliches, fiestas privadas y countries de la zona oeste del conurbano bonaerense.

La investigación derivó este miércoles en ocho allanamientos en General Rodríguez y la detención de cuatro sospechosos. Entre ellos se encuentra Tiziano Garandan Lailhacar, alias “Tisi”, de 21 años, identificado por fuentes policiales como DJ de Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante.

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También fueron detenidos Gonzalo Ezequiel Prieto, alias “Duko”, de 23 años, a quien la causa señala como líder de la organización; Martín Rodrigo Samarra, alias “Sama”, de 25; y Agostina Díaz, de 22. Un quinto sospechoso, de apellido Orellana, logró escapar por los fondos de una vivienda durante uno de los procedimientos y permanece prófugo.

Los mensajes de voz exponen parte de las conversaciones entre personas que, de acuerdo con la acusación, integraban la red de distribución. En uno de ellos, un interlocutor le exige a otro que entregue el dinero de la droga que había recibido para vender.

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“Yo pongo mi plata, rescato el material, le paso un poco a cada uno”, se escucha. “A vos te estoy dando un poco más que los otros. Me están pidiendo más y los otros guachos no son así girosos. Están ready para hacer plata y para progresar. Se lo toman de verdad a esto, no es un chiste”.

Más escuchas que forman parte de la investigación

La voz también cuestiona una demora en la rendición: “Yo a los otros les bajo la mínima para darte a vos, porque supuestamente vos me lo vas a rendir en dos días y no lo rendís. Después termino quedando mal con los otros”.

En otro audio, una persona menciona de forma directa a Samarra, uno de los detenidos. “Al final te das cuenta de que el ‘Sama’ es posta que me manipula para comprar tusi, hacerle la contra al chabón y después no hacer nada”, afirma.

La referencia a “Sama” también aparece en el mensaje en el que una persona anuncia que recibió una entrega y que la dividirá. “Vení, Lu, te estamos esperando. Acá el ‘Sama’ ya me trajo todo. Me voy a poner a fraccionar”, dice.

Un cuarto audio menciona a Samarra y Prieto, señalado como jefe de la banda. “Recién, hace un rato, literal, me trajo material chocolate. Así que lo que rescate en Mercado Pago te paso”, expresa uno de los interlocutores. Luego añade: “De color no tengo, gato, es el ‘Sama’ el que le está manejando las cosas a Duko”.

Detuvieron al DJ DE L-GANTE
Los cuatro sospechosos detenidos

La causa sostiene que, como se dijo, Prieto encabezaba la estructura, mientras que Samarra y Orellana se ocupaban de entregar la droga a una red de vendedores. En ese grupo, los investigadores ubicaron a Díaz, al DJ Garandan y a otros dos sospechosos de apellidos Aguilera y Salvador.

La investigación comenzó el 23 de octubre, a partir de información extraída de chats, fotos y audios de WhatsApp, junto con seguimientos y registros de cámaras de seguridad. La hipótesis es que la banda trabajaba bajo la modalidad de delivery y ofrecía las sustancias en boliches, afters, quintas con fiestas y barrios cerrados del corredor oeste.

En los ocho allanamientos, la Policía Bonaerense secuestró 860 gramos de sustancia rosa similar a tusi, repartidos en 43 bolsas con cierre hermético. También halló un revólver calibre .22 largo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, tres chips y anotaciones de interés para el expediente.

Detuvieron al DJ DE L-GANTE
El revólver y la droga secuestrada

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. En concreto, se investiga una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

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