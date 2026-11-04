Tecno

El truco del papel de aluminio que puede ayudar a mejorar la señal del WiFi en casa

El método utiliza un material que suele estar en cualquier cocina, pero su efectividad depende de la ubicación del router y la forma del reflector

Router WiFi negro con papel aluminio arrugado detrás, sobre mesa de madera. Al fondo, laptop con videollamada, smartphone y ventana con luz natural.
Papel aluminio en un router para mejorar la señal WiFi del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Colocar papel de aluminio detrás del router puede ayudar a mejorar la cobertura de internet en determinadas habitaciones de la casa. Aunque parece uno de esos consejos caseros que circulan por redes sociales sin demasiada explicación, el método tiene una base científica: una superficie metálica puede reflejar las ondas inalámbricas y modificar la dirección en la que se distribuye la señal.

La técnica fue estudiada por investigadores del Dartmouth College, en Estados Unidos, quienes demostraron que un reflector diseñado con aluminio podía dirigir las ondas WiFi hacia zonas específicas de una vivienda. En sus pruebas, la intensidad de la señal aumentó hasta un 50% en determinadas áreas, mientras que la propagación hacia sectores no deseados se redujo aproximadamente un 75%.

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El experimento, publicado en 2017, estuvo liderado por Xia Zhou, profesora adjunta de Dartmouth. El equipo trabajó con un router Netgear R700 de doble banda y desarrolló reflectores mediante un algoritmo denominado WiPrint. Para fabricarlos, utilizaron piezas impresas en 3D recubiertas con papel de aluminio.

Un router WiFi Netgear negro con seis antenas sobre una mesa. Detrás hay una lámina de papel de aluminio arrugado, formando un reflector curvo.
Un router WiFi NETGEAR negro con varias antenas se muestra sobre una mesa, con papel de aluminio dispuesto detrás para supuestamente mejorar la dirección y fuerza de su señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado demostró que un material cotidiano puede modificar el comportamiento de una red inalámbrica. Sin embargo, hay una diferencia importante entre el dispositivo diseñado por los investigadores y colocar una lámina arrugada detrás del router: el reflector del experimento tenía una forma calculada para dirigir las ondas hacia determinados espacios.

Por qué el papel de aluminio puede mejorar la señal del WiFi

El principio detrás de este truco es similar al funcionamiento de un espejo. Así como una superficie reflectante modifica la dirección de la luz, el metal puede hacer rebotar las ondas de radio que utilizan los routers para transmitir internet.

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Los dispositivos domésticos suelen distribuir la señal en distintas direcciones mediante antenas omnidireccionales. Esto permite que varios ambientes reciban conexión, aunque también provoca que parte de las ondas se dirijan hacia paredes o sectores donde no se necesitan.

Al colocar una superficie metálica curva detrás de las antenas, una parte de esas ondas puede reflejarse hacia la habitación donde se busca mejorar la cobertura. De esta manera, la conexión podría volverse más estable en ese espacio.

Primer plano de un router WiFi negro con cuatro antenas en una mesa de madera. Debajo del router hay una hoja de papel aluminio.
Usuario colocan papel aluminio al router para mejorar la señal de WiFi dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el aluminio no aumenta la potencia del router ni genera una señal adicional. Su función es modificar la distribución de las ondas disponibles. Por eso, si mejora la conexión en una habitación, también puede reducirla en otra que quede detrás del reflector.

Cómo colocar el papel de aluminio detrás del router

Para probar este método en casa, se puede utilizar una lámina de papel de aluminio de aproximadamente 20 por 30 centímetros. La recomendación es darle una forma ligeramente curva y colocarla detrás de las antenas, orientando la superficie hacia el ambiente donde se necesita una mejor conexión.

No es necesario cubrir el dispositivo ni envolver sus antenas. De hecho, hacerlo puede perjudicar su funcionamiento, ya que el router necesita ventilación para evitar el sobrecalentamiento.

También conviene realizar pruebas de velocidad antes y después de colocar el aluminio. Así se puede comprobar si realmente existe una mejora en la habitación elegida y si la conexión empeora en otros sectores de la vivienda.

Router Netgear con reflector de papel aluminio en sus antenas sobre un escritorio. Un smartphone muestra 'SIGNAL BOOSTED' y hay una caja de papel aluminio
Un router WiFi con un reflector de papel aluminio casero muestra una señal mejorada en la pantalla de un smartphone cercano. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Los resultados dependerán de la ubicación del equipo, la distribución de los ambientes y los materiales de construcción. Las paredes de hormigón, las estructuras metálicas y otros obstáculos pueden debilitar considerablemente las ondas inalámbricas.

Cuándo conviene utilizar este truco y qué alternativas existen

El papel de aluminio puede ser una alternativa económica para quienes tienen problemas de cobertura en una habitación específica y quieren experimentar antes de comprar otro dispositivo. No obstante, no es una solución universal ni garantiza que aumente la velocidad de internet.

En muchos hogares, cambiar la ubicación del router puede ofrecer mejores resultados. Lo recomendable es colocarlo en un lugar elevado, relativamente centrado y alejado de obstáculos que dificulten la propagación de las ondas.

Cuando el problema afecta a varios ambientes o existen grandes distancias entre habitaciones, hay otras alternativas. Los extensores de señal permiten llevar la conexión a sectores alejados, mientras que los sistemas WiFi mesh utilizan varios dispositivos para distribuir la cobertura por toda la vivienda.

Router WiFi moderno de color oscuro con tres antenas, sobre una mesa de madera clara. Detrás, una lámina de papel aluminio arrugado con reflejos de ondas de luz azul. Al fondo, un salón cálidamente iluminado.
Colocar papel aluminio al router puede mejorar la señal WiFi dentro de la casa en ciertas direcciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra tecnología presente en routers modernos es el beamforming, que permite orientar la transmisión inalámbrica hacia los dispositivos conectados para mejorar la comunicación.

El estudio de Dartmouth demuestra que los reflectores metálicos pueden modificar de manera medible la cobertura WiFi. Sin embargo, el resultado depende de su diseño y ubicación. Por eso, el papel de aluminio puede servir como una solución temporal y de bajo costo, pero no reemplaza a los equipos diseñados específicamente para mejorar la conectividad del hogar.

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