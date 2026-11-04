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Enzo Fernández anotó un gol decisivo en el triunfo del Manchester City por 3-2 ante el RB Leipzig, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League disputado en el Red Bull Arena de la ciudad alemana. El mediocampista argentino, surgido de las inferiores de River Plate, se convirtió en protagonista de un duelo que enfrentó a dos equipos conducidos por exjugadores del club de Núñez, ya que el banco del elenco local lo ocupa Martín Demichelis.

El encuentro comenzó con ventaja para los ingleses gracias a una desafortunada acción de Castello Lukeba, defensor del Leipzig, que a los 37 minutos desvió por error un centro rival hacia su propia valla y puso el 0-1 transitorio. El equipo alemán reaccionó antes del final del primer tiempo y encontró el empate a través de Ridle Baku, quien sorprendió al arquero Gianluigi Donnarumma con un remate de media distancia y escaso ángulo que igualó las acciones en uno.

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Como a Egipto en el Mundial: así fue el golazo de cabeza de Enzo Fernández en el triunfo del City ante el Leipzig por la Champions (REUTERS/Annegret Hilse)

Con el marcador parejo, Enzo Fernández apareció en el inicio de la segunda mitad para desnivelar la historia. A los 58 minutos, el volante conectó un potente cabezazo que mandó el balón al fondo de la red tras una jugada colectiva y puso el 1-2 a favor del conjunto inglés. Fue el segundo gol del jugador de 25 años en 12 partidos disputados con el Manchester City desde su llegada al club.

El volante argentino repitió la postura aérea que lo hizo célebre en el último Mundial 2026 en la histórica y agónica remontada ante Egipto que le valió el pase a los cuartos de final. Antes de marcar con el City, Enzo ya había tenido participación activa en la etapa inicial, con un centro peligroso al área a los 24 minutos que no encontró rematador. Tras el encuentro, el exfutbolista de River Plate fue elegido la figura del partido.

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El equipo de Demichelis no bajó los brazos tras el segundo tanto inglés y por intermedio de Nusa encontró el empate transitorio 2-2 en el tramo final del partido, lo que generó incertidumbre sobre el resultado cuando restaban pocos minutos para la conclusión. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 85, Erling Haaland definió a favor del Manchester City y estableció el 3-2 final.

Enzo Fernández fue elegido la figura del partido

El delantero noruego, máximo artillero del equipo con cuatro goles en la presente edición de la Champions League, capitalizó un error defensivo del Leipzig para sentenciar un partido que hasta ese momento se mantenía parejo.

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Con este resultado, el Manchester City se arrimó en la zona alta de la clasificación de la fase de liga con nueve puntos, mientras que el RB Leipzig, que llegaba al encuentro con una sola victoria en tres presentaciones previas, sumó una nueva derrota en el certamen continental que lo deja fuera de la zona de clasificación.