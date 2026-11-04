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Ron Wood llegó a Buenos Aires y fue recibido con el fervor de “la patria Stone”

El guitarrista de la mítica banda británicsa ya está en el país. Actúa este viernes, con los Ratones Paranoicos como teloneros

Ron Wood en Argentina
Ron Wood ya está en Argentina (RS Fotos)
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Un Rolling Stone ya está suelto en Buenos Aires. El guitarrista de la mítica banda británica Ronnie Wood aterrizó en la ciudad proveniente de Brasil y, en su primera aparición pública, se presentó en La Corte, el estudio donde Mario Pergolini graba Otro Día Perdido, ubicado en el barrio de Chacarita.

Allí fue recibido por una decena de fanáticos que lo esperaban en la puerta con banderas argentinas, discos de vinilo y remeras con el logo de la lengua característica de la banda. Según trascendió, Wood grabará una entrevista con Pergolini en ese mismo estudio.

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Las imágenes captadas a su llegada muestran a Wood dentro de un vehículo negro, sonriente, saludando a través de la ventanilla mientras los seguidores apoyaban discos de vinilo amarillos y portadas de álbumes contra el vidrio. Uno de ellos desplegó una bandera celeste y blanca con la inscripción “Argentina... the most ‘Stone’ country in the world”; otro exhibía un tatuaje del logo de la banda en el brazo. Entre los que aguardaban en la vereda se veían pósters con fotografías en blanco y negro de los integrantes de los Stones en distintas épocas.

Este viernes 6 de noviembre, Wood se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires al frente de Ronnie Wood & His Ammo Band. Será su primera actuación solista en el país, en el marco de la gira Fearless: Anthology 1965–2025, que repasa seis décadas de su trayectoria musical: desde sus primeros años con The Birds, The Creation, el Jeff Beck Group y Faces, hasta su historia junto a los Stones. El repertorio se basará en una colección de 38 canciones que incluye cuatro grabaciones inéditas, entre ellas “Mother of Pearl” y una versión de “A Certain Girl” junto a Chrissie Hynde. Los Ratones Paranoicos abrirán la noche como banda invitada.

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Ron Wood en Argentina
Como no podía ser de otra manera, los fans de los Rolling recibieron al guitarrista con una bandera contundente: "Argentina, el país más stone del mundo", dice (RS Fotos)

A diez años del Olé Tour, Wood vuelve en un momento de incertidumbre para los Stones

El regreso de Wood se produce en un contexto de actividad intensa pero también de interrogantes sobre el futuro de los Rolling Stones como banda de gira. En julio, la banda lanzó Foreign Tongues, su vigésimo quinto álbum de estudio. Sin embargo, los planes de salir de gira para promoverlo se frustraron cuando Keith Richards determinó que no podía comprometerse con el itinerario, según informó Rolling Stone Canada. Jo Wood, exesposa de Ronnie, dijo al diario británico The Sun que difícilmente la banda vuelva a girar: “Sé que Keith realmente no quiere hacer una gira, así que tendrían que presionarlo mucho para que acepte”, declaró.

La última visita de los Stones a la Argentina se remonta al América Latina Olé Tour de 2016, que reunió a la banda con su público local una década atrás. En aquella ocasión, los recitales convocaron a cientos de miles de personas y consolidaron el lazo entre la banda y sus seguidores locales, reconocidos dentro del universo Stones como uno de los públicos más fervorosos del mundo. Wood, que en cada gira de los Stones dedicó mensajes en castellano a los fans argentinos, llega ahora para sumar un nuevo capítulo a ese vínculo, esta vez bajo su propio nombre.

Ron Wood en Argentina
Otro grupo de simpatizantes de Ron Wood con una bandera Stone (RS Fotos)

El show del viernes también tiene una dimensión histórica dentro de su trayectoria solista: será la primera vez que Wood actúe en el país fuera del formato de los Stones, con un repertorio que abarca etapas previas a su ingreso a la banda en 1975 y que incluye material grabado con artistas de distintas generaciones. La presentación en el Movistar Arena se perfila como uno de los eventos musicales más convocantes del año en la ciudad, con localidades agotadas. Dos días después, el domingo 8 de noviembre, Wood llevará el mismo espectáculo al Teatro Metropolitano de Rosario.

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