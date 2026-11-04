El show de Nico Paz en el histórico 9-1 del Como ante Lens por la Champions League: un golazo y dos asistencias

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Nico Paz volvió a ser la figura del Como de Italia en la cuarta jornada de la Champions League y lideró la histórica goleada por 9-1 ante el Lens en Francia. El futbolista de 22 años, que representa a la selección argentina, se lució con un tanto y además dio dos asistencias en 58 minutos de juego.

El atacante nacido en España e hijo del ex futbolista argentino Pablo Paz tuvo una nueva actuación deslumbrante a horas de haber sido convocado nuevamente por Lionel Scaloni para los próximos amistosos ante Uruguay y Costa Rica. A los 40 minutos de juego, Nico recibió un pase del griego Anastasios Douvikas (autor de un hat-trick) y definió con un potente disparo al centro del arco defendido por Robin Risser para poner el 3-0 transitorio en el Stade Bollaert-Delelis. En el festejo, el jugador mostró una camiseta con la imagen de su colega español Jesús de Miguel, del Tenerife, fallecido tras el choque con el arquero del FC Andorra. Antes, había ensayado un balón en profundidad que había derivado en el 2-0 parcial.

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El número 10 del Como siguió con su espectáculo en el campo y brindó una asistencia para su compañero Lucas Da Cunha a los dos minutos de iniciado el segundo tiempo. Paz filtró un pase entre dos defensores y el italiano definió cruzado de zurda para el 4-0. El quinto tanto llegó por intermedio del alemán Marc-Oliver Kempf, pero habría más pinceladas del argentino.

*La primera asistencia de Nico Paz en el Como-Lens

Nico Paz siguió mostrando su calidad en el campo y repartió su segundo pase gol de la noche francesa para el tanto del griego Douvikas. El joven futbolista que llegó a préstamo del Real Madrid recibió en mitad de cancha, giró y puso mano a mano con el arquero a su compañero con un toque sutil de su botín izquierdo. Fue el 6-0 parcial, que luego aumentaría hasta terminar en un apabullante 9-1 final que se completó con los tantos de Mattia Liberali, Martin Baturina y el juvenil Matteo Papaccioli.

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Tras la descollante labor, el técnico español Cesc Fábregas decidió reemplazar a su figura y darle lugar a otros jugadores, ya que el partido estaba liquidado. A los 58 minutos, Nico Paz dejó el campo de juego por Baturina, quien también marcó un gol. Además, en el conjunto italiano fue titular Máximo Perrone, quien contribuyó con una asistencia para el tanto inicial de Douvikas.

*La segunda asistencia de Nico Paz en la goleada del Como ante Lens

Con su aporte ante Lens, el máximo candidato a heredar el dorsal N° 10 de Messi en la selección argentina acumula 8 contribuciones a gol (tres tantos y cinco asistencias) en las primeras fechas de la Champions 2026/2027, y es el líder en el rubro.

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El elenco italiano redondeó la mayor goleada de la Champions desde que el torneo se llama de esta forma. Solo el Bayern Múnich había llegado a nueve conquistas, el 17 de septiembre de 2024, en el triunfo 9-2 ante el Dinamo de Zagreb.

Todo, con Paz como líder futbolístico. Surgido de la cantera del Real Madrid, descolla en el Como, que acumula nueve puntos en la Fase Liga de la Orejona y además está cuarto en la Serie A de Italia (suma 23 unidades, cinco menos que el líder, Lazio).