Honduras

Nasry Asfura recibe la máxima distinción de la Comunidad de Madrid durante su visita a España

La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso entregó la Medalla Internacional al mandatario hondureño durante una ceremonia en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, donde también estuvieron presentes la primera dama Lisseth del Cid y el ministro de Finanzas, Emilio Hernández.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregó la máxima distinción honorífica regional al mandatario hondureño en la Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol. (Foto: Casa Presidencial)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregó la máxima distinción honorífica regional al mandatario hondureño en la Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol. (Foto: Casa Presidencial)
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibió este miércoles 4 de noviembre la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, la máxima distinción honorífica que concede el Gobierno regional español a jefes de Estado, representantes extranjeros y personalidades de relevancia internacional.

La condecoración fue entregada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto oficial celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, ubicada en la emblemática Puerta del Sol, en Madrid.

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El mandatario hondureño asistió a la ceremonia acompañado por la primera dama, Lisseth del Cid Fernández de Asfura, y el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, quienes forman parte de la delegación que participa en la agenda oficial de Honduras en España.

El reconocimiento se enmarca en los vínculos de amistad y cooperación entre Honduras y España, así como en la proyección internacional del mandatario hondureño durante su participación en las actividades diplomáticas desarrolladas en territorio español.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid durante una ceremonia oficial celebrada este miércoles 4 de noviembre en España.(Foto: Casa Presidencial)
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid durante una ceremonia oficial celebrada este miércoles 4 de noviembre en España.(Foto: Casa Presidencial)

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid constituye el máximo reconocimiento honorífico que otorga la administración regional y está destinada a distinguir a jefes de Estado, representantes extranjeros y personalidades internacionales por su relevancia y contribución a los valores universales.

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También figuran entre los galardonados el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en 2023; el mandatario argentino Javier Milei, en 2024; y Edmundo González Urrutia, reconocido en 2026.

Durante este año, la distinción también ha sido concedida a Estados Unidos, con motivo del 250 aniversario de su independencia; al papa León XIV y al presidente de Chile, José Antonio Kast.

Con la entrega de la medalla, Asfura se incorpora a la lista de mandatarios y personalidades internacionales que han recibido uno de los reconocimientos más importantes otorgados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El acto oficial tuvo lugar en la Real Casa de Correos, un edificio histórico situado en la Puerta del Sol, uno de los espacios más representativos de la capital española.

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid distingue a jefes de Estado, representantes extranjeros y personalidades cuya relevancia trasciende las fronteras de sus países. (Foto: Casa Presidencial)
La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid distingue a jefes de Estado, representantes extranjeros y personalidades cuya relevancia trasciende las fronteras de sus países. (Foto: Casa Presidencial)

La construcción del inmueble se desarrolló entre 1756 y 1768 y actualmente está declarado Bien de Interés Cultural por su importancia arquitectónica e histórica. Desde hace 41 años funciona como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Uno de sus elementos más reconocidos es el reloj instalado en la fachada principal, inaugurado en 1866 durante el reinado de Isabel II. Sus campanadas se han convertido en una tradición nacional, pues marcan la llegada del Año Nuevo y son seguidas por millones de españoles.

La elección de este escenario para la entrega de la condecoración dio un carácter institucional a la ceremonia, en la que la presidenta madrileña hizo entrega de la insignia al jefe del Ejecutivo hondureño.

La recepción de la Medalla Internacional forma parte de las actividades de la visita oficial de Asfura a España, donde participa en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Nasry Asfura estuvo acompañado por la primera dama, Lisseth del Cid Fernández de Asfura, durante el acto en el que recibió el reconocimiento concedido por el Gobierno madrileño. (Foto: Casa Presidencial)
Nasry Asfura estuvo acompañado por la primera dama, Lisseth del Cid Fernández de Asfura, durante el acto en el que recibió el reconocimiento concedido por el Gobierno madrileño. (Foto: Casa Presidencial)

La agenda del mandatario contempla encuentros y actividades orientadas a fortalecer las relaciones diplomáticas de Honduras, ampliar los espacios de cooperación internacional y promover oportunidades económicas.

Uno de los objetivos de la presencia hondureña en territorio español es posicionar al país como un destino atractivo para la inversión extranjera, mediante la presentación de oportunidades en distintos sectores productivos.

El Gobierno busca que estos acercamientos permitan impulsar proyectos que contribuyan a la generación de empleo, el crecimiento económico y el desarrollo nacional.

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