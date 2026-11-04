Un equipo descendió tras una quita de 19 puntos por el mal estado de la cancha y le echó la culpa a una película: “Responsable de su propia desgracia”

El estadio del Leicestershire donde se jugó el partido de la discordia, que terminó en el descenso del equipo (Créditos: @leicsccc)

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Un descenso de película. En Inglaterra se registró uno de los episodios más insólitos del deporte a nivel mundial en lo que va de este año porque el Leicestershire fue castigado con una quita de 19 puntos por presentar un campo de juego en malas condiciones y en su descargo le echó la culpa a un equipo de filmación vinculado a Bollywood (industria cinematográfica en idioma hindi), pero sus argumentos no fueron escuchados y la sanción concretó su descenso a la Segunda División del Campeonato del Condado, un torneo de críquet disputado en el Reino Unido que había finalizado hacía más de cinco semanas y aguardaba esta definición con mucha expectativa.

La noticia fue dada a conocer por los portales BBC, ESPN y Sky Sports, y el presidente del Panel Disciplinario de Críquet (CDP), Richard Whittam KC, aseguró que los acusados tuvieron una “lamentable falta de comprensión” del proceso regulatorio, luego de que contrataron abogados de manera tardía para que los representara. “El club es responsable de su propia desgracia”, sentenció.

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Una de las opiniones previas a la resolución se concentró sobre cuál fue el impacto de la decisión de ceder la cancha para el rodaje de la película de Bollywood. En un principio, iba a extenderse por un plazo de 8 horas, pero el encargado del mantenimiento afirmó que se amplió a 13 horas y que el productor se había negado a cubrir el césped. Eso lo expuso a la intemperie en medio de altas temperaturas. En este sentido, el CDP volvió a recaer en la responsabilidad de la entidad: “Si bien este no fue el único factor determinante en los problemas que surgieron, influyó y cualquier persona competente habría insistido en la necesidad de una alfombra protectora como condición para el alquiler”.

Este expediente tuvo su origen en el triunfo sobre Glamorgan en Uptonsteel Grace Road a fines de agosto pasado. Las autoridades calificaron a la superficie como “deficiente”. Los árbitros Ben Debenham y Mike Burns aseguraron que se discutió la posibilidad de suspender el juego, y el entrenador del cuadro derrotado, Richard Dawson, remarcó que nunca había visto un terreno peor en sus 30 años en el críquet profesional. Finalmente, se siguió el compromiso y el anfitrión se llevó 19 puntos.

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Este es el logo del Leicestershire

En primera instancia, se le aplicó una sanción de 27 puntos, pero se redujo a 19, ya que una nueva normativa que entró en vigencia este año menciona que “cualquier terreno de juego en mal estado le costaría automáticamente al equipo los puntos obtenidos en el partido correspondiente”, detalló ESPN. Con la reducción, quedó anteúltimo a 17 unidades del octavo, Essex (conservó la categoría), y buscó la apelación, pero el Panel rechazó todos sus argumentos y lo condenó al descenso.

La directora ejecutiva de Leicestershire, Emma White, se refirió a esta decisión a través de un comunicado institucional: “Lamento comunicarles que la apelación no tuvo éxito. Se mantiene la decisión contra el club y, con ella, la deducción de los puntos que obtuvimos en ese partido. Como resultado, Leicestershire jugará la próxima temporada en la División Dos del County Championship”.

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White remarcó que el club intentó presentar “nuevas pruebas”, pero no se le permitió hacerlo. El presidente del CDP, Richard Whittam KC, sentenció que era “muy improbable” que esa presentación influya en el veredicto. Más allá de esto, la mujer cuestionó la velocidad del fallo: “Desde el inicio, el club sintió que el proceso se llevó a cabo con prisa y bajo una presión considerable. La conducta de nuestros rivales durante el partido también agregó otra dimensión al asunto, que creemos que afectó la forma en que la situación fue percibida y gestionada desde el primer momento”. “Estamos muy decepcionados por este resultado”, concluyó.

Los Foxes disputaron la Primera División del Campeonato del Condado (Warwickshire fue el campeón) por primera vez desde 2003, después de lograr el ascenso como ganador de la segunda categoría en 2025. Durham y Kent ocuparán las plazas de Leicestershire y Hampshire a partir de 2027, tras finalizar primero y segundo, respectivamente, en la Segunda División.

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