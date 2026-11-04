Axel acusó a su exvestuarista por la cancelación de su show para el Papa León XIV en Córdoba: “Le dan espacio a cualquiera”

La producción del encuentro papal retiró a Axel de la grilla prevista para la visita del papa León XIV en Córdoba

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El cantante Axel reveló públicamente este miércoles que había sido convocado para actuar ante el papa León XIV durante su visita a Córdoba, pero que la producción del evento decidió desafectarlo tras la repercusión mediática de las acusaciones de una exvestuarista que lo señaló en televisión. La confirmación llegó durante una entrevista en La Voz En Vivo, el ciclo de streaming de La Voz del Interior, donde el músico habló del tema por primera vez con detalle y anunció que iniciará acciones judiciales.

El artista contó que, cuando lo contactaron, eligió sin dudarlo que su presentación fuera en Córdoba, provincia donde reside desde hace 11 años en la zona de Traslasierra. “Me habían llamado para cantar aquí en Córdoba. Me encanta Buenos Aires, pero yo quería cantar en Córdoba para él”, relató. La actuación estaba prevista para el 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en el marco del viaje apostólico que llevará al pontífice a la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, con una misa multitudinaria como acto central.

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La actuación del cantante estaba programada para el 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Gentileza: Prensa Axel)

Sin embargo, el plan se desmoronó a raíz de las declaraciones televisivas de Griselda Pelozo, quien trabajó como vestuarista del cantante y se presentó en un programa de alcance nacional para acusarlo públicamente. Pelozo presentó una demanda civil vinculada con honorarios y cuestiones laborales, y también relató una situación durante una prueba de vestuario que, según afirmó, le generó incomodidad. La denuncia fue difundida por el programa LAM, de América TV, y generó una ola de cobertura mediática que terminó alcanzando al compromiso papal.

“Una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión y hoy día le dan espacio a cualquier persona diciendo cualquier barrabasada sin verdad ni fundamento. Eso me lastimó”, expresó el músico durante la entrevista. Fue esa repercusión la que llevó a los organizadores a tomar la decisión de retirarlo de la grilla. “La gente que estaba a punto de confirmar dijo ‘che, no podemos’. Yo quería estar igual, era una emoción enorme cantar en Córdoba para él”, añadió.

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Axel también habló sobre el peso emocional que tenía para él esa presentación en particular. Además del vínculo afectivo con la provincia donde eligió vivir, el músico mencionó la conexión del papa León XIV con Perú, país que frecuenta por trabajo y al que aseguró querer profundamente. “Yo entiendo la decisión de la organización. La sociedad está muy frágil, muy de cristal. Me dolió, me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada”, afirmó, mostrando distancia respecto de quienes tomaron la determinación, aunque sin dejar de expresar su decepción.

El artista cuenta con antecedentes de presentaciones ante el papa Francisco en Río de Janeiro, Panamá y el Vaticano (Gentileza: Prensa Axel)

El artista tiene antecedentes de peso en este tipo de encuentros. Cantó ante el papa Francisco en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro y de Panamá, donde interpretó sus canciones “Celebra la vida” y “Somos uno”. También se presentó en el propio Vaticano en 2017. Por eso, la chance de volver a compartir un escenario pontificio, esta vez en suelo cordobés, tenía para él un significado especial que la controversia mediática terminó clausurando.

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Lejos de dejar el asunto ahí, Axel anunció que llevará el caso a la Justicia. “La voy a contrademandar penalmente. Esto no puede quedar así como si nada, porque yo estoy 100% con la verdad. Tengo 27 años de camino con la música y la gente sabe quién soy”, aseveró. Según detalló, buscará acciones por calumnias e injurias, lucro cesante y daños y perjuicios. “Salvo que se retracte, la voy a contrademandar. Si vas a denunciar algo, andá a la Justicia como corresponde, no en los medios”, completó.

Pese al golpe, el cantante ya tiene la mirada puesta en lo que viene. Este sábado 7 de noviembre cerrará su gira nacional “Así Vivir Tour” en Quality Espacio, en la ciudad de Córdoba, un show que marcará su reencuentro con el público local antes de comenzar el proceso de grabación de su próximo material discográfico.

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