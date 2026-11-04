Lizy Tagliani repudió el ataque a mujeres trans en Palermo: “Yo sabía donde meterme para que no me encontraran las patotas”

Lizy Tagliani repudió el ataque contra mujeres trans en Palermo mediante una publicación en sus redes sociales

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Lizy Tagliani usó sus redes sociales para pronunciarse sobre el ataque transfóbico que sufrió un grupo de trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, y lo hizo desde un lugar profundamente personal: repasó las violencias que atravesó desde su infancia, el abuso que sufrió a los cinco años y el peso de la culpa que cargó durante décadas por el solo hecho de ser quien era.

“Vivir es un derecho, cada uno vive como puede, quiere o lo dejan”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram, en un mensaje que se viralizó rápidamente y movilizó a miles de seguidores. El episodio que motivó su descargo ocurrió el domingo 1 y se extendió hasta la madrugada del lunes 2 de noviembre, cuando un grupo de aproximadamente 50 ciclistas persiguió, insultó y agredió con palos, conos de tránsito, ramas y una cubierta a varias mujeres trans que trabajaban en la zona del Lago de Regatas, en la intersección de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello.

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Los propios agresores grabaron la escena y la difundieron en redes sociales con mensajes que aludían explícitamente a una “caza” de personas trans. Según los testimonios recogidos, las víctimas recibieron primero provocaciones e insultos y, cuando intentaron responder verbalmente, los jóvenes regresaron en grupo con distintos objetos y profundizaron el ataque. Los videos se viralizaron y desataron una ola de repudios de figuras del espectáculo argentino, entre ellas Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra.

Tagliani relató episodios de violencia que atravesó durante su juventud y el abuso que padeció a los cinco años

Tagliani no se limitó a condenar lo ocurrido. En cambio, eligió hablar desde su propia historia para señalar que la violencia que sufrieron las mujeres trans en Palermo no era un hecho aislado, sino parte de una realidad que ella misma conoce. “Allá por el 86 sabía escapar de las piedras y los golpes, aprendí a anular los gritos e insultos... sabía en qué galería de Adrogué meterme para que no me encontraran las patotas”, recordó. Y agregó: “Supe cómo contestar y cómo escabullirme del peligro constante que generaba ser yo”.

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El relato incluyó uno de los recuerdos más dolorosos de su vida: el abuso que sufrió cuando tenía apenas cinco años y la culpa que, según contó, le hizo cargar quien la agredió. A partir de ese punto, Tagliani organizó su descargo como una cronología de culpas impuestas. “Ya me había sentido culpable antes porque, según mi abusador, yo a los 5 años lo desperté de su siesta tocándolo. Sí, yo a los 5 años”, escribió. Luego continuó: “A los 12 ya me sentía culpable porque avergonzaba a algunos padres de amiguitos por ser muy maricón. A los 15 ya me sentía culpable por no haber nacido mujer y festejar mis 15. A los 18 me sentía culpable por no tener un novio que me lleve de la mano a tomar un helado”. También recordó que a los 24 años una intervención estética le provocó graves complicaciones de salud: “Me sentí culpable de que una mala praxis me pudrió las tetas y casi me lleva a la muerte”.

Frente a ese recorrido, la conductora se detuvo a cuestionar el origen de esa culpa. “¿Culpable? ¿Por qué? ¿Por vivir? ¿Por sobrevivir? ¿Por intentar ser feliz a mi manera?”, se preguntó. Con el paso de los años, contó, logró construir un lugar propio y encontrar la plenitud. “Poco a poco fui logrando encontrar mi lugar. Siempre tuve momentos de felicidad que anestesiaban y calmaban las heridas. Ahora soy plena”, escribió. Aunque inmediatamente aclaró que las marcas no desaparecen: “Pero toda esa culpa se te hace callo”.

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La conductora recordó la frase Si me querés, quereme trans, consigna que presentó en el certamen ShowMatch en 2015 (Video: ShowMatch)

La publicación de Tagliani estuvo acompañada por una imagen de una frase que pronunció después de realizar una coreografía en el programa Bailando por un sueño (ShowMatch), en octubre de 2015, donde participó en el ritmo del adagio junto a su bailarín Cristian Ponce. Bailaron la canción “Someone Like You” de Adele y, al finalizar la performance, en las pantallas del estudio apareció la frase “Si me querés, quereme trans”, un mensaje de visibilidad trans que conmovió al jurado y al conductor Marcelo Tinelli, y les valió una calificación perfecta de 30 puntos. Once años después, esa misma frase volvía a cobrar sentido frente a la violencia ocurrida en los Bosques de Palermo.

El cierre del mensaje de Tagliani volvió sobre lo sucedido en Palermo con una frase que sintetizó toda su reflexión. “Me sorprende que aún hoy siga cargándose personas que tratan de respirar como pueden antes que alguien decida que tu vida no vale nada”, escribió. Y concluyó: “No puede ser un juego atrapar vidas y hacer con ellas lo que te dé la gana”.

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La conductora repudió la agresión en patota contra mujeres trans en los Bosques de Palermo, reclamó que la Justicia identifique a los responsables y convocó a la Marcha del Orgullo LGBTQ (Video: Los profesionales con Flor/ El Nueve)

El descargo de Tagliani se sumó a una serie de pronunciamientos de figuras del espectáculo que tomaron posición frente al episodio. Espósito cuestionó la cobertura mediática del hecho: “Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis”, escribió en sus historias de Instagram. Stoessel también se pronunció: “Salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A cazarlas. ¿Hasta cuándo?”. Por su parte, Flor de la V habló tanto en su programa Los profesionales con Flor (El Nueve) como en Infobae en Vivo y conectó el episodio con los discursos de odio que, según señaló, allanan el camino para este tipo de violencias. “Cuando decimos que los discursos de odio matan, tienen que ver con este tipo de cosas”, afirmó. También subrayó la situación estructural que enfrentan las mujeres trans: “No están paradas ahí porque quieren. Están paradas ahí para poder comer. No tenemos acceso absolutamente a nada”, expresó, en referencia al incumplimiento del cupo laboral trans vigente en el país.

La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF CABA) inició una investigación de oficio a partir de la lesión de un adolescente de 14 años que recibió atención en el Hospital Fernández por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico leve. Hasta el martes 3 de noviembre no había detenidos ni denuncias formales radicadas por parte de las víctimas. El ataque se produjo a días de la 35ª Marcha del Orgullo LGBTQ+, convocada para el sábado 7 de noviembre desde Plaza de Mayo hacia el Congreso bajo la consigna “el orgullo al poder, el odio al carajo”. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en 2025 se registraron 227 crímenes de odio contra personas LGBTI+ en el país, un 62% más que el año anterior.

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