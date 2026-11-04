Cuba

Envejecer entre la crisis de un país: ancianos en Cuba cada vez con menos recursos para sobrevivir

El envejecimiento demográfico de Cuba avanza al mismo tiempo que las pensiones pierden poder de compra, persiste la falta de alimentos y medicamentos y muchos familiares emigran. Ese escenario agrava la situación de cientos de miles de adultos mayores en la isla

Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país
Mercedes Lopez Rey, de 83 años, se ve de pie en su apartamento de una habitación en la zona antigua de La Habana, Cuba, en el poco espacio que tiene para cocina, dormitorio y sala. (Infobae Cuba/AP)
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Cuba atraviesa una transformación demográfica que reduce el número de habitantes y eleva el peso de las personas mayores dentro de la población. La baja natalidad, la salida de población en edad laboral y el aumento de la esperanza de vida han alterado la estructura de los hogares y plantean nuevos desafíos para el sistema de cuidados.

El fenómeno también aumenta la presión sobre los servicios de salud y asistencia social, en un país donde crece la demanda de atención para enfermedades crónicas, tratamientos especializados y ayuda cotidiana. Para muchos mayores, resolver traslados, turnos médicos y tareas domésticas se convirtió en una dificultad adicional.

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Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país
Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), al cierre de 2024 el 25,7 % de la población cubana tenía 60 años o más, lo que sitúa a Cuba entre los países más envejecidos de América Latina. (Infobae Cuba/Martí Noticias)
Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país.
El aumento de las pensiones resultó insuficiente frente a la inflación y la suba persistente de precios en el mercado informal, donde buena parte de los alimentos y artículos esenciales se vende a valores que superan ampliamente los ingresos de la mayoría de los jubilados. (Infobae Cuba/Martí Noticias)
Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país
Es común ver ancianos en condiciones vulnerables pedir limosna o comida en establecimientos, ya que se les imposibilita acceder por ellos mismos. (Infobae Cuba/Martí Noticias)
Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país
La salida del país de millones de cubanos en los últimos años dejó a muchos adultos mayores sin familiares cercanos. Algunos viven solos; otros dependen de vecinos, amistades o entidades religiosas para acceder a alimentos y recibir compañía. (Infobae Cuba/Martí Noticias)
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La insuficiencia de los servicios de atención geriátrica también incrementa la vulnerabilidad de este sector. (Infobae Cuba/Martí Noticias)
Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país
La escasez de medicamentos continúa siendo otro de los principales desafíos para los adultos mayores en Cuba, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas y requieren tratamientos continuos. (Infobae Cuba/Martí Noticias)
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Es común, también, ver ancianos en condiciones de calle dormir en espacios públicos ante un espacio digno para vivir. (Infobae Cuba/Martí Noticias)
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La combinación de bajos ingresos, dificultades de abastecimiento y un sistema de cuidados insuficiente refleja uno de los mayores retos sociales que enfrenta hoy Cuba. (Infobae Cuba/Martí Noticias)
Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país
Estos diagnósticos y proyecciones —avalados por informes recientes de la ONEI y estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)— coinciden en que, mientras la crisis sistémica continúe, envejecer en la Isla seguirá siendo sinónimo de vulnerabilidad extrema. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

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