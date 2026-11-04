Stephanie Demner mostró el rostro de Jazmín, su hija recién nacida

Stephanie Demner mostró la cara de su hija Jazmín, que nació el 2 de noviembre (Instagram)

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Stephanie Demner y Guido Pella vivieron el lunes 2 de noviembre uno de esos días que quedan guardados para siempre: el nacimiento de Jazmín, su segunda hija. A partir de ese momento, las redes sociales de la modelo pasaron a convertirse en el álbum familiar que miles de personas esperaban poder ver.

Fue durante las últimas horas cuando Demner compartió por primera vez una imagen nítida del rostro de la recién nacida. En la fotografía, la beba duerme sobre el pecho de su madre, con la cabeza apenas apoyada y una mano diminuta ubicada cerca de la mejilla. Jazmín está envuelta en un conjunto rosa claro. La imagen muestra una escena quieta y cargada de ternura.

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“BABY JAZ, y si.. es igualita a Ari”, escribió la modelo al pie de la publicación, en alusión a Arianna, su hija mayor. Esa comparación pasó rápidamente a ocupar el centro de otra de sus historias. Bajo el título “Copy Paste”, Demner colocó lado a lado dos fotos de ambas cuando eran bebés. A la izquierda mostró a Jazmín recién nacida, con el mismo conjunto rosa. A la derecha ubicó a Arianna en una pose casi idéntica, con los ojos cerrados y una mano junto al rostro. Solo un pequeño arito perlado establecía la diferencia entre las dos imágenes.

Stephanie mostró el rostro de su hija Jazmín

La modelo mostró el parecido entre sus dos hijas

En otra de las postales compartidas, Demner aparece retratada de perfil, con el rostro inclinado hacia Jazmín, mientras sostiene a la beba, que está envuelta en una manta blanca. La modelo está sentada en lo que parece ser la habitación del sanatorio. Sobre esa imagen escribió: “Buenos días comunidad”, con una sencillez que, aun con pocas palabras, dijo mucho.

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Las historias que compartió también reservaron un espacio para el humor. En una de ellas, la beba aparece recostada y vestida con un conjunto de color crudo, mientras extiende una de sus manos hacia la parte superior del encuadre. La madre reparó en ese gesto de la bebé y no lo dejó pasar. “¿Perdón? ¿¿El meñique??”, escribió sobre la imagen. Fue una reacción propia de alguien que ya observa cada gesto de su hija con los ojos bien abiertos y el corazón todavía desbordado.

La serie de postales se cerró con una fotografía en blanco y negro, tomada dentro de la habitación del sanatorio. En la imagen, Demner sostiene a Jazmín mientras la amamanta. A su lado está Arianna, apoyada contra su madre, mientras mira de cerca a la hermana que acaba de llegar al mundo. “¿Quién quiere ver el encuentro de las hermanitas?”, escribió la modelo en el texto que acompañó ese primer contacto registrado entre sus dos hijas, adelantando un posible video para compartir el emotivo momento del encuentro entre hermanas con sus seguidores, que fueron testigos de este momento desde el primer minuto.

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La pequeña nació el 2 de noviembre

La influencer mostró parte del primer encuentro de Ari, su hija mayor, con la pequeña recién nacida (Instagram)

El lunes llegó el nuevo miembro de la familia. Ese mismo día, la influencer compartió en Instagram las primeras imágenes de la bebé recién nacida y celebró la llegada de una nueva integrante al grupo familiar.

“Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón”, escribió la influencer en la publicación que realizó en Instagram. El post incluyó fotos de la beba y permitió ver con mayor precisión sus pequeños piecitos.

La niña es la segunda hija de la modelo y el extenista. La pareja ya era madre y padre de Arianna, quien tiene cuatro años. Con el nacimiento de Jazmín, Arianna, la mayor de las hermanas, comenzó una nueva etapa dentro de la familia. Como era de esperarse, la publicación recibió una catarata de comentarios de amigos y familiares, quienes celebraron en esos mensajes la llegada de la pequeña.

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