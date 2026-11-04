Sociedad

Visita de León XIV a la Argentina: así son los kits que recibieron los voluntarios que trabajarán en el operativo

Cada colaborador que se inscribió recibió una mochila con insumos para utilizar durante la gira del Papa, que durará del 8 al 11 de noviembre

Credencial, mochila, remera, gorro, botella, rosario, tarjeta SUBE y pulsera identificatoria: eso es lo que encontró cada colaborador inscripto dentro del paquete que recibió en los puntos de distribución habilitados en Buenos Aires y Luján para el operativo papal del 6 al 13 de noviembre
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Los voluntarios que participarán en las actividades durante la visita del papa León XIV a la Argentina ya tienen en sus manos los kits con los que trabajarán durante los días que esté la comisión papal en el país. Cada paquete incluye desde una credencial identificatoria hasta un rosario con historia propia, y los equipos están formados a días del inicio del recorrido apostólico.

Con el arribo de la delegación previsto para el 6 de noviembre, la organización del voluntariado avanzó en paralelo a los preparativos logísticos y espirituales. Quienes se inscribieron para colaborar en Buenos Aires y Luján pasaron por los puntos de distribución habilitados para retirar el conjunto de elementos que usarán durante las jornadas de trabajo. La entrega no fue un trámite menor: se articuló en dos sedes diferenciadas según la asignación de cada participante y con un circuito interno diseñado para agilizar la atención.

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En Buenos Aires, el punto de retiro fue el Regimiento de Patricios. Allí se organizó un recorrido por distintas estaciones: una para verificar la inscripción, otra para entregar la credencial y la tarjeta de transporte, una más para la mochila y un espacio separado para distribuir las prendas según el talle de cada voluntario. También se dispusieron sectores de asistencia para quienes trabajan durante las jornadas y no podían asistir en los horarios regulares. Los voluntarios asignados a ambas sedes —Buenos Aires y Luján— también pasaron por el Regimiento de Patricios.

Quienes eligieron colaborar exclusivamente en Luján tuvieron su propio punto de distribución: el Club El Ateneo, ubicado en esa localidad. La división por sede buscó evitar concentraciones y facilitar la logística de un operativo que abarca a colaboradores llegados desde distintos puntos del país.

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Los voluntarios recibieron sus kits en el Regimiento de Patricios, en Buenos Aires, y en el Club El Ateneo, en Luján (Crédito: AICA)
Los voluntarios recibieron sus kits en el Regimiento de Patricios, en Buenos Aires, y en el Club El Ateneo, en Luján (Crédito: AICA)

El contenido de cada kit quedó fijado con precisión. Dentro de la mochila, cada voluntario encontró una credencial identificatoria, una tarjeta SUBE habilitada para los traslados vinculados al voluntariado entre el 6 y el 13 de noviembre, un gorro, una botella, un rosario, una remera y una pulsera identificatoria.

Este último elemento tiene una particularidad operativa que distingue al kit del resto de los materiales: debe conservarse sin colocar hasta el momento en que el voluntario comience sus funciones. Una vez puesta, no puede retirarse.

La tarjeta SUBE habilitada cubre los desplazamientos durante toda la semana de actividades papales, lo que facilita la movilidad de los colaboradores en el área metropolitana sin que deban gestionar individualmente su transporte. Se trata de un elemento de coordinación que forma parte del andamiaje logístico más amplio del operativo.

Entre todos los elementos del kit, los rosarios concentran un significado que va más allá de lo material. Fueron elaborados por familias vinculadas al movimiento de Schoenstatt, que acompañaron espiritualmente a los futuros voluntarios a través de esta iniciativa. El armado y la organización de cada paquete también contó con la participación de personas llegadas de distintas partes del país, en una convocatoria que reunió a colaboradores de diferentes comunidades.

Cada paquete incluyó una credencial, una mochila, una remera, un gorro, una botella, un rosario y una pulsera identificatoria (Crédito: Conferencia Episcopal)
Cada paquete incluyó una credencial, una mochila, una remera, un gorro, una botella, un rosario y una pulsera identificatoria (Crédito: Conferencia Episcopal)

Mientras en Argentina se afinaban los detalles del voluntariado, León XIV dedicó el Ángelus del domingo —celebrado en la Plaza San Pedro del Vaticano, en el marco de la Solemnidad de Todos los Santos— a reflexionar sobre la santidad.

La santidad no es un privilegio para unos pocos, sino una vocación universal que nos interpela a cada uno de nosotros allí donde vivimos”, afirmó el pontífice. También subrayó el valor de los gestos cotidianos de amor, la solidaridad, el perdón y el compromiso con la paz, en los días previos a su partida hacia Sudamérica.

El Papa ya había adelantado el viaje durante la audiencia general realizada también en la Plaza de San Pedro. “El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, expresó en su saludo a los fieles de lengua española. Al cierre de esa audiencia, pidió que lo acompañen con sus oraciones “para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”.

El recorrido apostólico se extenderá del 6 al 17 de noviembre y contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, dentro del tramo argentino. El viaje se produce tras la recuperación del pontífice de una operación para extirparle un tumor pulmonar.

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