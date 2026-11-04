Milei se reunió con Abascal para desmentir un distanciamiento y sumó otro encuentro con Díaz Ayuso

Milei se reencontró con Abascal

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Apenas horas después de aterrizar en Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana, Javier Milei mantuvo este miércoles por la noche un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, con el que buscó despejar las versiones de un supuesto alejamiento que habían circulado luego de que no lograran verse durante la anterior visita del mandatario argentino a España.

La reunión se produjo minutos antes de las 18:30 (las 22:30 en la capital europea), poco después de que el mandatario nacional arribara a la capital española junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

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Se trató de una conversación íntima entre dos figuras que se conocen hace mucho años y que, además de tener sintonía ideológica, son amigos, por lo que ambos aprovecharon para hablar durante más de media hora de varios temas.

En el último viaje del libertario a España, Abascal se encontraba en otra ciudad, dedicado a actividades de campaña rumbo a las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre.

Esa diferencia en las agendas alimentó especulaciones sobre una posible decisión del dirigente de derecha de no mostrarse con Milei, para evitar que esa cercanía tuviera un supuesto impacto en la recta final hacia los comicios.

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Sin embargo, ambos mantuvieron entonces una videollamada que grabaron y difundieron en sus redes sociales. El intercambio buscó mostrar que el vínculo político se mantenía intacto.

El encuentro de este miércoles terminó de cerrar esas dudas. Milei y Abascal conversaron sobre distintos temas, en la previa de una elección que puede redefinir el escenario español y en la que VOX aspira a mejorar su representación parlamentaria y condicionar una eventual mayoría de la derecha.

La relación entre ambos se consolidó desde antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada. El libertario suele presentar al partido europeo como uno de los espacios que comparte su diagnóstico sobre la situación política, económica y cultural de Occidente, mientras que Abascal se mostró públicamente a favor de las reformas que impulsa el Gobierno argentino.

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El Presidente volverá a tener actividad política este jueves, cuando participe de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales.

Allí coincidirá con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantiene una relación marcada por las críticas públicas y los cruces diplomáticos.

Durante su último paso por Madrid, Milei lo cuestionó duramente y pidió que la derecha lograra desplazar a los socialistas del poder, lo que motivó que el Palacio de la Moncloa respondiera que esos mensajes contribuían a la polarización en plena campaña.

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Los Reyes y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, posan en fotografía de familia de los asistentes a la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, este miércoles en Madrid (EFE/ Daniel González)

Pese a esas diferencias, los jefes de Gobierno compartirán la agenda institucional de la cumbre, aunque no está prevista una reunión bilateral.

Milei no asistió a la gala de bienvenida que ofreció el rey Felipe VI junto a Sánchez a los participantes del encuentro y tampoco estará en la cena de gala posterior que ofrecerán los anfitriones en el Palacio Real.

El monarca tampoco tendrá una bilateral con el libertario, como sí la tendrá con los mandatarios de Chile, José Antonio Kast; de Honduras, Nasry Asfura; de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Costa Rica, Laura Fernández; de Paraguay, Santiago Peña, y de Bolivia, Rodrigo Paz.

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Sin embargo, antes de regresar a la Argentina, el Presidente sí será recibido nuevamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las 13:30 (16:30 de España). Será el segundo encuentro entre ambos en pocas semanas, luego de la cita que mantuvieron durante su última visita.

Díaz Ayuso es una de las dirigentes españolas con las que el Presidente argentino tiene mayor afinidad y fue quien lo alentó a asistir a la Cumbre Iberoamericana. La jefa del Ejecutivo madrileño considera que la presencia de Milei le da mayor peso político a una reunión que coincide con la campaña rumbo a las elecciones españolas.

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Por el momento, no figura en la agenda una reunión con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La ausencia de ese encuentro mantiene la dinámica de la visita anterior, cuando Milei privilegió los contactos con Díaz Ayuso y con referentes de VOX por sobre una actividad con la conducción nacional del principal partido opositor español.

La agenda de Milei en Madrid terminará este jueves a las 17:00, cuando el vuelo ARG-01 parta de regreso hacia Buenos Aires. Luego realizará una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria y está previsto que arribe a Aeroparque el viernes a las 7:30.

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