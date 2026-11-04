Apple revisará lo que los usuarios compartan por enlace abierto en iCloud y podrá bloquear cuentas

Apple puede además “involucrar a las fuerzas del orden”. REUTERS/Mike Segar

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Apple revisará el contenido de iCloud compartido mediante un enlace abierto a cualquiera, desde iOS 27.3 y las versiones equivalentes de iPadOS, macOS y visionOS. La empresa podrá borrar lo que considere dañino, bloquear la cuenta o avisar a las autoridades, según un documento de soporte del 3 de noviembre.

El cambio afecta solo a la opción “Cualquiera con el enlace”, una de las dos formas de compartir fotos de iCloud Fotos o archivos de iCloud Drive. La otra, “Personas que elijas”, limita el acceso a quienes el usuario invite o apruebe, y el documento no dice que esos enlaces se revisen.

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Según el texto de Apple, cuando alguien comparte un elemento con ese permiso, el contenido “queda accesible para Apple” con el fin de comprobar si es dañino. El documento no define qué cuenta como contenido dañino ni explica cómo se hace la revisión. Tampoco describe cómo apelar si una cuenta es desactivada.

Apple revisará el contenido de iCloud compartido mediante un enlace abierto a cualquiera. REUTERS/Abdul Saboor

MacRumors señaló que el texto tampoco aclara si los enlaces creados antes de la actualización quedarán incluidos.

Qué puede hacer Apple si detecta algo

Si alguien intenta subir contenido dañino, Apple “se reserva el derecho” de moverlo, rechazarlo, modificarlo, eliminarlo o borrarlo en cualquier momento, dice el documento.

La empresa también puede bloquear o desactivar la cuenta de Apple del usuario e impedir que cree otra con el mismo correo electrónico o número de teléfono.

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Si lo considera necesario, Apple puede además “involucrar a las fuerzas del orden”. El documento no menciona ningún tipo específico de material. MacRumors interpretó que podría tratarse de programas maliciosos o de abuso sexual infantil, por la referencia a la policía, pero esa es una lectura del medio y no una definición de la empresa.

Si alguien intenta subir contenido dañino, Apple “se reserva el derecho” de moverlo, rechazarlo, modificarlo, eliminarlo o borrarlo. REUTERS/Dado Ruvic

The Verge vinculó la medida con los reclamos de manifestantes que pidieron a Apple endurecer su respuesta ante el material de abuso sexual infantil almacenado en iCloud. La compañía no dio esa explicación en el documento.

Un enlace público ya estaba fuera del cifrado

El documento repite que un elemento compartido con “Cualquiera con el enlace” deja de estar cifrado de extremo a extremo, aunque el propietario o los participantes tengan activada la Protección Avanzada de Datos. Ese ajuste opcional de Apple permite que solo los dispositivos de confianza del usuario guarden las claves para abrir sus datos.

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Ese límite no es nuevo: un enlace abierto siempre fue accesible para “cualquiera que tenga el enlace, incluida Apple”, como indica el propio documento. Lo que cambia con la versión 27.3 es que la empresa dice que revisará ese contenido de forma activa.

Apple lanzó el 3 de noviembre las primeras versiones de prueba de iOS 27.3 para desarrolladores. REUTERS/Dado Ruvic

La compañía ya tuvo una controversia parecida. Según el sitio iThinkDiff, Apple confirmó en 2021 que escaneaba el correo de iCloud desde 2019 en busca de abuso sexual infantil, porque el correo no está cifrado de extremo a extremo. En diciembre de 2022 abandonó su plan de detectar ese material en iCloud Fotos.

Cuándo llegará a los usuarios

Apple lanzó el 3 de noviembre las primeras versiones de prueba de iOS 27.3 para desarrolladores, según The Verge. La empresa dijo que planea publicar la actualización final en diciembre, así que por ahora el cambio no afecta a la mayoría de los usuarios de iPhone.

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El documento aclara que no todas las funciones están disponibles en todos los países o regiones. Apple no indicó una fecha exacta para el lanzamiento de la versión final de iOS 27.3, que según The Verge y MacRumors llegará al público en diciembre.