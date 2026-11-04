Honduras exporta 6.67 millones de sacos de café y genera más de 2,000 millones de dólares en ocho meses

Estados Unidos absorbió el 45,7% de las exportaciones totales de bienes hondureños, con el café y el banano entre los líderes del intercambio.

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Honduras exportó 6,67 millones de sacos de café de 46 kilogramos entre enero y agosto de 2026, un incremento de 16,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Informe de Comercio Exterior del Banco Central de Honduras (BCH).

El crecimiento representa 936.500 sacos adicionales enviados al mercado internacional y consolida al café como el principal producto de exportación de mercancías generales del país, con una participación del 38%.

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Sin embargo, el aumento de los volúmenes comercializados coincidió con una reducción en el precio promedio del grano, lo que limitó los ingresos que los productores y exportadores pudieron obtener por cada saco vendido en el exterior.

Según el BCH, el precio promedio pasó de USD 361,36 por saco en 2025 a USD 309,96 durante los primeros ocho meses de 2026. La diferencia representa una caída de 14.2% en el valor promedio de comercialización.

Pese a esa disminución, las exportaciones de café generaron ingresos por USD 2,067 millones, equivalen aproximadamente a 55,619 millones de lempiras una cifra que refleja el peso del producto en el comercio exterior hondureño y la importancia de los mayores volúmenes enviados para sostener los ingresos del sector.

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Más sacos exportados

El comportamiento del café hondureño durante los primeros ocho meses del año muestra dos tendencias: un crecimiento en las cantidades exportadas y una disminución en el precio promedio internacional.

Los 6,67 millones de sacos colocados en el exterior representaron un aumento de 16.3% frente a 2025, pero cada saco se comercializó, en promedio, a un precio inferior al registrado durante el mismo periodo del año anterior.

La reducción de USD 51.40 en el precio promedio por saco fue compensada parcialmente por el aumento de las cantidades exportadas, lo que permitió que el café mantuviera un aporte importante a los ingresos del comercio exterior.

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Los resultados también reflejan la exposición del sector cafetalero a las variaciones de los precios internacionales, un factor que incide directamente en el valor de las ventas hondureñas, incluso cuando la demanda y los volúmenes de exportación muestran resultados positivos.

Estados Unidos y Europa, principales destinos

El café hondureño mantiene presencia en mercados de Europa y América del Norte. Alemania, Bélgica e Italia se encuentran entre los principales destinos europeos del producto, mientras que Estados Unidos continúa siendo un mercado relevante para las exportaciones nacionales.

Alemania, Bélgica e Italia figuraron entre los principales destinos europeos para el grano hondureño.

De acuerdo con los datos del BCH, Estados Unidos recibió el 45,7% de las exportaciones totales de bienes de Honduras durante el periodo analizado. El café y el banano figuran entre los principales productos enviados a ese mercado.

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Las cifras disponibles no detallan cuánto de los ingresos totales del café corresponde individualmente a cada destino, aunque el desempeño de esos mercados contribuye a explicar la participación del grano en las exportaciones nacionales.

Café, banano y aceite de palma impulsan las exportaciones

El crecimiento del café también incidió en el comportamiento general de las exportaciones de mercancías generales de Honduras, que aumentaron 8.9% entre enero y agosto de 2026, impulsadas principalmente por el desempeño del café, el banano y el aceite de palma.

Fotografía de archivo en la que se registró a una recolectora de granos de café, en una finca de la comunidad del Piliguin, al este de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

El café mantiene la mayor participación entre los productos de exportación de mercancías generales, con un 38%, por encima de otros rubros que también registraron un comportamiento favorable durante el periodo.

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No obstante, la caída del precio promedio por saco plantea un escenario en el que el crecimiento de las cantidades exportadas debe analizarse junto con los ingresos efectivamente generados. El balance de enero a agosto de 2026 combina un aumento de 936.500 sacos exportados, ingresos por USD 2,067 millones y una reducción de 14,2% en el precio promedio de comercialización.