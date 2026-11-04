Economía

El Gobierno anunció un nuevo Argentina Week para 2027 en Estados Unidos: cuándo será y a qué sectores apuntará

La cita será en Nueva York y buscará atraer capitales para energía, minería, agroindustria, infraestructura, biotecnología y proyectos vinculados con la inteligencia artificial

Primer plano de Javier Milei, hombre de cabello castaño rizado y gafas, con traje oscuro y corbata azul brillante, en un podio con dos micrófonos
Javier Milei se dirige al público desde un podio con dos micrófonos durante su participación en la Argentina Week celebrada en Nueva York. (Presidencia)
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El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, anunció que el Gobierno prepara una nueva edición de Argentina Week en 2027 en Nueva York, con el objetivo de convocar a inversores, empresas y actores del sector financiero y tecnológico.

Según confirmó el diplomático, el encuentro se llevará a cabo entre el 15 y el 17 de marzo del año próximo y contará con la participación de JPMorgan Chase, Bank of America, Kaszek y Citibank. También tendrá como socios estratégicos a Americas Society/Council of the Americas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce) y AmCham Argentina.

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La edición del evento para atraer inversiones realizada en 2026 tuvo más de 410 participantes por jornada, con representantes de 210 organizaciones, 128 directores ejecutivos, 42 fundadores de empresas y 26 presidentes de directorio.

De acuerdo a las estimaciones de Oxenford, hubo más de 500 inversores en lista de espera y que durante la semana se concretaron más de 1.200 interacciones de negocios, donde se anunciaron inversiones por más de 16.000 millones de dólares.

Hombres de traje y una mujer conversan en un evento formal. Un letrero azul "TINA 2026" y mesas con bebidas son visibles en el fondo
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, durante el Argentina Week que se celebró en Nueva York en marzo de este año.

Vaca Muerta, minería e inteligencia artificial

Para la próxima convocatoria, el Gobierno prevé ampliar los sectores incluidos y presentar oportunidades de inversión en Vaca Muerta, el desarrollo del gas natural licuado (GNL), minería y minerales críticos, agroindustria, infraestructura, biotecnología e inteligencia artificial.

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La agenda también abarcará proyectos como el Corredor Andes-Atlántico y las posibilidades de inserción de la Argentina en las cadenas de valor vinculadas a la inteligencia artificial. En ese sentido, se incluirán áreas como energía, centros de datos, software y talento tecnológico.

“Queremos conectar proyectos reales con quienes tienen el capital, la tecnología y la capacidad de hacerlos realidad”, afirmó Oxenford.

Nueva York será la sede del encuentro

La nueva edición tendrá lugar en Nueva York, ciudad que el embajador definió como un centro del mercado financiero internacional. La intención, según explicó, es posicionar a Argentina Week como una cita anual para empresarios, fondos de inversión y referentes tecnológicos.

“En 2027 vamos a multiplicar su alcance y llevar la presencia de la Argentina en el mapa global de inversiones a una nueva escala”, sostuvo el embajador argentino en Estados Unidos.

Javier Milei y cuatro personas más posan de pie en un vestíbulo moderno con techos de puntos dorados, grandes ventanales y una bandera de Estados Unidos
Javier Milei brindó un discurso durante el Argentina Week en Nueva York. (Presidencia)

El antecedente

La primera edición de Argentina Week se realizó en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo de 2026. La iniciativa fue organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos, en coordinación con Presidencia, para presentar al país ante ejecutivos, fondos de inversión y empresas con interés en proyectos productivos.

La agenda contó con el respaldo de JPMorgan Chase, Bank of America, Kaszek y Citi, además de AmCham Argentina, Americas Society/Council of the Americas y el U.S. Argentina Business Council. Antes del encuentro, las acreditaciones y la lista de espera se cerraron tras superar la capacidad autorizada en las sedes de los bancos organizadores.

El presidente Javier Milei participó de la actividad junto con integrantes de su gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También asistió el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, y una delegación de más de 30 empresarios.

Las exposiciones buscaron mostrar oportunidades de inversión en sectores como energía, minería, infraestructura, salud, tecnología, agrotecnología y actividades nucleares. Entre los empresarios convocados estuvieron representantes de YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Mercado Libre, Globant, Ualá, Vercel y entidades financieras.

La jornada de cierre tuvo participación de 10 gobernadores, que expusieron sobre proyectos energéticos y mineros. Los paneles abordaron Vaca Muerta, el gas natural licuado, las obras para exportación, las energías renovables y el desarrollo de minerales críticos, con foco en litio, cobre, oro y plata.

El presidente Javier Milei participa de la Argentina Week en París rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores
El presidente Javier Milei participa de la Argentina Week en París rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores

La versión francesa

La segunda edición de Argentina Week se realizó en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, con una agenda orientada a captar inversiones europeas y presentar proyectos argentinos ante empresas, organismos internacionales y funcionarios franceses. La Embajada argentina en Francia, encabezada por Ian Sielecki, organizó el encuentro junto con Presidencia.

Las actividades se distribuyeron entre la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio. El programa incluyó paneles y reuniones sobre energía, minería, agroindustria, infraestructura, comercio internacional, tecnología, inteligencia artificial, salud y seguridad jurídica.

Javier Milei encabezó la delegación, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Salud, Mario Lugones, entre otros funcionarios. También viajaron 13 gobernadores de provincias vinculadas con proyectos energéticos, mineros, agroindustriales y de infraestructura.

El encuentro reunió a empresarios argentinos y ejecutivos de compañías europeas. Entre los participantes figuraron referentes de YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Globant, Cresud, Adecoagro y Satellogic, además de directivos de TotalEnergies, ENI, Glencore, Rio Tinto, Eramet, Santander y Louis Dreyfus Company.

La energía tuvo un lugar central en la agenda. En la sede de la OCDE se expusieron proyectos de gas natural licuado, Vaca Muerta y expansión de las exportaciones. También se abordaron oportunidades ligadas a minerales críticos, litio, cobre, oro y plata, junto con iniciativas de infraestructura y producción agroindustrial.

Al cierre de la cita, el Gobierno informó acuerdos y anuncios de inversión por unos USD 27.000 millones, con proyectos vinculados con hidrocarburos, energía y minería. Entre ellos, mencionó iniciativas de TotalEnergies, Pan American Energy, Pluspetrol, LVMH, Hitachi Group y Huttopia. La cifra fue comunicada por la organización y reunió inversiones en distintos grados de avance, desde desembolsos anunciados hasta proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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