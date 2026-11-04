Pampita estaría separada de Martín Pepa: “Es desde hace 15 días y está muy triste”

La conductora dio detalles en su programa sobre la ruptura de la conductora y el empresario (Video: SQP/ América TV)

Guardar

Yanina Latorre afirmó que Pampita y Martín Pepa estarían separados desde hace 15 días, tras una nueva crisis atravesada, según su versión, por la distancia y las agendas laborales. La conductora dio la información al comenzar SQP (América TV), aunque ninguno de los protagonistas se había pronunciado públicamente.

“La señora Pampita, Carolina Ardohain, está separada. No te enojes. Hace 15 días que está separada”, lanzó Latorre al aire. Según relató, el polista regresó al país hace cerca de un mes, una vez finalizada la temporada de polo.

PUBLICIDAD

Pampita y Martín Pepa atravesarían una nueva crisis en su relación, según reveló Yanina Latorre

La conductora sostuvo que se comunicó con allegados a ambos para chequear la versión antes de darla a conocer. “No quise hablar con Pampita porque me imaginé que se iba a enojar. Ahora va a estar enojada, así que si me querés escribir… Hablé con mucha gente allegada a los dos lados y todos me dicen que hace 15 días estarían separados”, expresó.

Al ampliar la información, Latorre indicó que el supuesto quiebre repetiría conflictos que ya habían aparecido en etapas anteriores de la relación. “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis: la distancia, la intensidad de Pampita”, aseguró.

PUBLICIDAD

La conductora también afirmó que la modelo mantendría expectativas de recomponer el vínculo. “Me dicen que está triste y que ella no quiere que se sepa porque ella tiende a querer arreglarse, siente que no se acabó el amor. Es lo mismo de la última vez que ella lo convenció”, dijo.

La conductora de SQP aseguró que la pareja estaría separada desde hace 15 días

En ese sentido, señaló que Ardohain esperaba compartir con Pepa parte de la próxima temporada de verano en Punta del Este. “Ella aspiraba a ir a Punta del Este con él, porque falta poco para las vacaciones, son dos meses”, agregó.

Latorre volvió sobre las presuntas diferencias entre ellos y sostuvo que el entorno del empresario del polo atribuiría las dificultades a la dinámica de la pareja. “El tema es de siempre: distancia, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa. Por no decir insoportable”, afirmó en el ciclo de América TV.

PUBLICIDAD

Pía Shaw contó su última charla con la modelo. “Hace menos de un mes charlamos con Carolina. Estuvimos en un evento solidario las dos juntas. Hablamos, yo le pregunté por Martín, me contó que él ya había terminado su temporada y que estaba muy contenta porque Martín estaba acá en la Argentina”, detalló. “O sea que se voy a los diez días la dejó”, sumó Yanina. “Carolina tenía todo planeado. Se iban a Miami y después a Punta del Este. Me contó todas sus vacaciones y me dice: ‘por suerte, la llevamos muy bien’”, rememoró Pía.

La pareja inició su romance en octubre de 2024, luego de reencontrarse tras conocerse durante la adolescencia

La relación entre Pampita y Martín Pepa ya había tenido una pausa durante 2025. Luego de varios meses de noviazgo, la distancia entre Argentina y Estados Unidos, donde el polista desarrolla buena parte de sus actividades, se convirtió en una dificultad para sostener los encuentros cotidianos.

PUBLICIDAD

En mayo de ese año, la conductora había hablado sobre esa situación en LAM y había reconocido que la dinámica no era sencilla: “Es muy difícil. Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”.

Para mantenerse cerca, apelaban a llamadas y videollamadas. “Mucha, mucha videollamada. Comemos haciendo videollamada cada uno en un país distinto o miramos una serie a la vez”, había contado Ardohain.

La distancia entre Argentina y Estados Unidos habría sido uno de los principales desafíos del vínculo

Tras aquella crisis, la pareja intentó recomponer el romance en agosto de 2025. El vínculo se retomó luego de la pausa y se extendió durante los meses siguientes.

PUBLICIDAD

En mayo de 2026 atravesaron otra breve separación. Luego de regresar de un viaje a Miami, Pampita confirmó que se habían distanciado y atribuyó la decisión a la distancia geográfica y a los compromisos personales de ambos. En ese momento, remarcó que la ruptura se había dado en buenos términos y pidió que no se instalaran versiones de conflicto.

Sin embargo, la separación duró pocos días. Cerca del 13 de mayo, Ardohain y Pepa decidieron darse una nueva oportunidad y volvieron a mostrarse juntos en público.

La pareja inició su romance en octubre de 2024, luego de reencontrarse tras conocerse durante la adolescencia

El romance comenzó a principios de octubre de 2024, poco después de la separación de Ardohain y Roberto García Moritán. Sin embargo, Pampita y Pepa se conocían desde mucho antes: ambos son oriundos de La Pampa y compartieron un viaje de egresados durante la adolescencia.

PUBLICIDAD

El acercamiento sentimental se produjo tras un reencuentro años más tarde. La madre de Pepa, quien mantiene una relación cercana con la modelo, habría tenido un rol en esa aproximación que derivó en el noviazgo.