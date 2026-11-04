El gol a 40 segundos del final que le dio a la selección argentina de futsal el pase a las semis de los Juegos Olímpicos de la Juventud

El gol agónico de la selección argentina

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La selección argentina Sub 18 de futsal venció 2-1 a Afganistán en la segunda jornada del Grupo A de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, con un remate de Valentino Martínez sobre el final del partido que selló el triunfo cuando el encuentro ya se encaminaba hacia un empate. El doblete del delantero le permitió al conjunto dirigido por Mariano Gómez sumar su segunda victoria consecutiva en el certamen, sellar su pase a semifinales y asegurarse dos partidos por medallas.

El cotejo, disputado en el Complejo Iba Mar Diop, tuvo una primera mitad pareja, en la que el elenco nacional debió sobreponerse a la resistencia del rival. Valentino Martínez abrió el marcador para la Argentina, un tanto que parecía darle cierta tranquilidad al equipo. Sin embargo, Afganistán no bajó los brazos y, a pocos minutos del cierre de la etapa, encontró el empate que devolvió la paridad al marcador.

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En el complemento, el partido cambió de fisonomía. La Argentina tomó el control de las acciones y generó numerosas situaciones de peligro, pero la defensa afgana y su arquero se convirtieron en los principales obstáculos para destrabar el resultado. El equipo nacional atacó con insistencia durante buena parte de los veinte minutos finales sin lograr quebrar la resistencia rival.

El festejo argentino

Sobre el final del encuentro, cuando el cronómetro ya corría en contra, Martínez volvió a aparecer con un remate que resultó imposible de atajar para el arquero afgano a falta de 40 segundos para el cierre. El segundo tanto del delantero selló el 2-1 definitivo y le permitió a la Argentina quedarse con los tres puntos en la fase de grupos.

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Con este resultado, la Argentina llegó a dos victorias en dos presentaciones. En el debut había goleado 9-2 a Senegal, con dos tantos de Enzo López, uno de Lisandro Velásquez, uno de Thomás Barrios, uno de Martínez, dos de Lorenzo Sampedro, uno de Ezequiel Henríques y uno de Joaquín Pesl. Afganistán, por su parte, había superado 5-0 a Panamá antes de caer frente a los argentinos.

El equipo que representa a la Argentina en Dakar reúne a Santino Sánchez y Thomas Barrios (Camioneros), Agustín Mandaradoni y Lorenzo Sampedro (Kimberley AC), Felipe Colombini y Ezequiel Henríques (River Plate), Lisandro Velásquez y Enzo López (Boca Juniors), Joaquín Pesl (América del Sud) y Valentino Martínez Florio (Estudiantil Porteño). La conducción técnica recae en Mariano Gómez, quien asumió como ayudante de campo de Santiago Basile, ausente por motivos de agenda, mientras que Pablo Rubio se desempeña como preparador físico.

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El Grupo A, completado por Senegal, Panamá y Afganistán, continuó su actividad el mismo miércoles con el cruce entre africanos y centroamericanos, que fue un partido con muchas emociones. Los locales iban ganando 3-0, pero el elenco panameño lo empató en una ráfaga de tres minutos. Sin embargo, los anfitriones volvieron a tomar la delantera. Pero eso no fue todo: Panamá volvió a empatar las acciones a falta de un minuto y Senegal encontró la victoria por 5-4 en el último suspiro, resultado que le permitió a Argentina terminar como primera de grupo a una fecha del cierre de la fase de grupos.

La Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 7 de noviembre frente a Panamá, en el Dakar Arena, desde las 12.30, hora argentina. Ocho selecciones compiten por la medalla dorada en el futsal masculino de estos Juegos, los primeros que se disputan en el continente africano: Argentina, Paraguay, Islas Salomón, Portugal, Marruecos, Panamá, Afganistán y Senegal.

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La semifinal está pactada para el lunes 9 de noviembre desde las 12.30 (hora de Argentina) y el elenco nacional albiceleste se medirá contra el segundo del Grupo B. La final se jugará el jueves 12 de noviembre, al igual que el partido por el tercer puesto.