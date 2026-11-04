Tras dos días sin sumar divisas, el Banco Central volvió a comprar dólares

En las últimas ocho jornadas, el BCRA solo compró divisas en tres. (Foto: Reuters)

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Tras dos días sin intervenir en el mercado cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas este miércoles. La autoridad monetaria se hizo de USD 9 millones y las reservas internacionales brutas se acercaron a los 50.500 millones de dólares.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario, en enero de 2026, el Banco Central adquirió USD 15.973 millones dentro y fuera del mercado de cambios. La cifra supera en más de 50% el objetivo anual de USD 10.000 millones fijado en el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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La proyección oficial apunta a cerrar el año cerca de los USD 20.000 millones en compras. El propósito es ampliar la capacidad de respuesta de la autoridad monetaria frente a posibles tensiones cambiarias durante 2027.

Las intervenciones se desaceleraron a fines de octubre. De las últimas ocho jornadas, el organismo presidido por Santiago Bausili adquirió divisas solo en tres. De hecho, este miércoles se registró la primera compra del mes corriente.

En octubre, el acumulado ascendió a USD 1.396 millones, casi el triple de los USD 473 millones registrados en septiembre. Ese mes fue el de menor nivel de compras oficiales en lo que va de 2026.

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Durante agosto, las adquisiciones alcanzaron USD 768 millones, tras los USD 2.162 millones de julio. La serie mensual también incluye USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

Los recientes movimientos alcistas del real en Brasil tras el triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva en las elecciones presidenciales pusieron presión sobre el mercado cambiario local y obligaron al BCRA a poner en pausa la política de compra de reservas con el objetivo de no sumar tensión al tipo de cambio.

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Más allá de esa desaceleración en el ritmo comprador, las reservas internacionales brutas del Central cerraron la rueda en USD 50.435 millones, tras experimentar una suba diaria de 142 millones de dólares. Esta mejora de las tenencias de la autoridad monetaria se debe a un incremento de 3,45% en la cotización del oro, que terminó el día a 4.075 dólares.

Subió el riesgo país y bajó el dólar

Wall Street cerró con subas tras las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que los demócratas lograron imponerse y recuperaron el control del Congreso. En sentido contrario, las materias primas mostraron movimientos dispares: el petróleo perdió cerca de 8%, mientras que el oro avanzó 3,3% y volvió a superar los USD 4.000 por onza.

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El crudo atravesó una rueda de fuertes oscilaciones y terminó con bajas pronunciadas. Los mercados siguieron de cerca las próximas decisiones de Washington frente al conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, luego de la derrota electoral de los republicanos del presidente Donald Trump.

Los títulos públicos argentinos denominados en dólares retrocedieron un 1,1% promedio. A la vez, el riesgo país elaborado por JP Morgan sumó 24 puntos y alcanzó las 852 unidades, el nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025.

En la plaza local, el índice MSCI Merval revirtió las ganancias que había mostrado durante el mediodía y finalizó con una caída de 2,3%, hasta los 88.380 puntos.

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Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también operaron en terreno negativo. Vista Energy cedió 8,5%; YPF bajó 7,1%, hasta USD 41,61 —su menor valor desde el 20 de abril—, y Pampa Energía perdió 5,4 por ciento.

En el segmento cambiario, el dólar mayorista retrocedió cinco pesos, equivalentes a 0,3%, y cerró a $1.546. El tipo de cambio minorista del Banco Nación permaneció en $1.570 para la venta. El dólar blue, en tanto, cayó diez pesos y se ubicó en 1.560 pesos.

En Brasil, el dólar descendió tres centavos, o 0,6%, hasta los 5,45 reales. Los bonos soberanos brasileños, por su parte, registraron una mejora de 0,3 por ciento.

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