El presidente de la Comuna 14 detalló cómo será el operativo por la visita del papa León XIV

La organización prevé la concurrencia de un millón de personas a la misa central y dispondrá casi 40 pantallas junto a 30 carpas eucarísticas

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Los cortes de tránsito por la visita de León XIV comenzaron en Palermo y ya modifican la circulación en uno de los sectores más transitados de la Ciudad de Buenos Aires. El operativo contempla restricciones sobre la avenida del Libertador, desvíos para colectivos y controles de acceso para residentes, trabajadores y comerciantes. Desde el 7 de noviembre, las medidas también alcanzarán a Recoleta.

En diálogo con Infobae a la Tarde, Martín Cantera, presidente de la Comuna 14, detalló el alcance de las restricciones, explicó cómo funcionará el ingreso a las zonas afectadas y anticipó las medidas previstas para ordenar el desplazamiento de los asistentes a las actividades papales.

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El corte principal comenzó durante la mañana de este miércoles sobre la avenida del Libertador, entre Bullrich y Sarmiento. Allí quedaron inhabilitados los dos carriles que hasta ahora permitían la circulación vehicular.

“Implantamos el corte más grande de la avenida Libertador entre Bullrich y Sarmiento, y eso hizo que los autos que hasta ayer venían circulando por esos dos carriles habilitados hoy ya no puedan circular”, explicó Cantera.

Las restricciones se mantendrán durante las actividades previstas y la vigilia juvenil del martes. Una vez finalizado el último encuentro, comenzarán la desconcentración y el desarme de las instalaciones para recuperar progresivamente la circulación.

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El corte de tránsito sobre la avenida del Libertador inhabilitó la circulación vehicular entre Bullrich y Sarmiento por la visita de León XIV (Infobae)

“Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, sobre todo en Libertador, que es la ruta que más afecta”, aseguró el funcionario.

El esquema de tránsito podrá modificarse según el nivel de circulación en las calles alternativas. Cantera señaló que ya debieron implementar un contracarril en Figueroa Alcorta por el cierre de Sarmiento y realizar ajustes en los desvíos para evitar congestionamientos.

Qué necesitan los vecinos para ingresar a las zonas afectadas

Los residentes, trabajadores y comerciantes que se encuentren dentro del perímetro restringido deberán acreditar su vínculo con la zona para ingresar con vehículos. El procedimiento también contempla a quienes necesiten acceder a una vivienda para asistir a un familiar o realizar alguna tarea.

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“Uno va a tener que demostrar que vive dentro de ese perímetro para ingresar o que va a alguno. Por ejemplo, si mi mamá vive acá y tengo que llevarle la compra”, explicó Cantera.

Quienes no tengan actualizado el domicilio en el DNI podrán completar una declaración jurada digital. La misma alternativa estará disponible para las personas que trabajen dentro del área alcanzada por los controles.

El tránsito peatonal continuará permitido, aunque habrá circuitos y controles para organizar los desplazamientos. “Caminar podemos caminar siempre”, aclaró el presidente comunal.

En relación con los comercios, Cantera indicó que desde la Comuna promueven que los locales permanezcan abiertos durante el operativo. Para facilitar el ingreso, sus empleados deberán acreditar que trabajan dentro del perímetro.

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El corte de tránsito sobre la avenida del Libertador inhabilitó la circulación vehicular entre Bullrich y Sarmiento por la visita de León XIV

El funcionario también anticipó un movimiento importante en la actividad hotelera y gastronómica, impulsado por la llegada de visitantes. Según señaló, numerosos hoteles y alojamientos temporarios ya registran niveles elevados de reservas.

Las restricciones incluirán, además, las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el pontífice. En ese sector, el dispositivo de seguridad permanecerá activo desde el sábado hasta la partida de León XIV.

Un millón de personas para la misa y 200.000 jóvenes en la vigilia

La organización prevé una concurrencia masiva para las actividades centrales. Según las estimaciones que compartió Cantera, la misa podría reunir a un millón de personas, mientras que otros 200.000 jóvenes ya están inscriptos para participar de la vigilia.

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Para acompañar la celebración se instalarán casi 40 pantallas sobre la avenida del Libertador, entre Sarmiento y Olleros. También habrá más de 30 carpas eucarísticas para la distribución de la comunión, además de infraestructura sanitaria y puestos de asistencia.

“Son más de 2.500 baños, 160 puestos de comidas, hidratación y muchísimas cuestiones que hacen a la magnitud del evento”, enumeró.

El recorrido del papamóvil se realizará por la avenida del Libertador, desde el túnel hasta el escenario principal. Los asistentes podrán observar el paso de León XIV desde los sectores habilitados a ambos lados de la traza, tanto del lado de las viviendas como del parque y el hipódromo.

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El operativo oficial movilizará a más de 2.000 agentes de tránsito, 13.000 servicios policiales y 7.500 voluntarios

Los accesos estarán distribuidos sobre Figueroa Alcorta, Luis María Campos y la intersección de Santa Fe y Bullrich. Desde esos puntos se organizará el ingreso del público al área destinada a las celebraciones.

Cómo funcionarán los colectivos y el subte durante los cortes

El transporte público tendrá modificaciones para facilitar la llegada de los asistentes y reducir las complicaciones en las zonas restringidas.

Cantera informó que el subte funcionará con frecuencia de día hábil durante el lunes y el martes, pese a los feriados previstos para esas jornadas. “El subte va a funcionar con la frecuencia que tiene durante la semana, no la que tiene durante el fin de semana, justamente para acercar a la gente hasta las inmediaciones del evento”, indicó.

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Las líneas de colectivos que circulan por Santa Fe tendrán refuerzos. En cambio, los servicios que habitualmente transitan por Libertador y algunos sectores de Las Cañitas deberán modificar sus recorridos y desviarse hacia Luis María Campos o Santa Fe.

La línea D también extenderá su horario durante la noche de la vigilia juvenil para facilitar el regreso de los participantes. Según anticipó el presidente comunal, se estima que el servicio finalizará alrededor de las 23.

El despliegue incluirá más de 2.000 agentes de tránsito, 13.000 servicios policiales y 7.500 voluntarios para colaborar con la organización y la asistencia a los asistentes.

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El dispositivo de seguridad en torno a la Nunciatura Apostólica en Recoleta permanecerá activo desde el sábado hasta la partida del pontífice (Infobae en Vivo)

Cantera reconoció que los cortes obligarán a los vecinos a modificar algunos de sus desplazamientos habituales, especialmente a quienes necesiten utilizar sus vehículos para entrar o salir de sus domicilios.

“Al salir de tu casa, tal vez no salís en el sentido que la calle te lo indica, porque vas a necesitar algún área de despeje o justo quedaste en una de las troncales de ingreso”, advirtió.

El funcionario aseguró que los responsables del operativo irán ajustando las medidas según las condiciones del tránsito y la circulación de peatones. Él mismo deberá atravesar esas modificaciones como residente de Palermo: “Yo lo voy a vivir como vecino primero, porque aparte vivo dentro de la zona afectada”.

Durante la entrevista, el presidente comunal también se refirió al episodio de inseguridad ocurrido en los bosques de Palermo. Calificó el hecho como “completamente repudiable” y señaló que la Junta Comunal buscará expresar un rechazo institucional con representación de todas las fuerzas políticas.

Además, indicó que el Gobierno porteño aportará registros de cámaras de seguridad y testimonios para colaborar con la identificación de los agresores.

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