El Salvador

Cumbre en Madrid: Haití y El Salvador exploran vías de desarme, reintegración y combate frontal a pandillas

Las cancilleres de ambas naciones se reunieron en Madrid, durante la XXX Cumbre Iberoamericana, para abordar el combate a grupos armados y la protección de menores

La ministra de Asuntos Exteriores y de Cultos agradeció el respaldo del país centroamericano en un momento crítico para la seguridad del país caribeño. El encuentro se celebró en Madrid durante la XXX Cumbre Iberoamericana (Foto cortesía Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos de Haití)
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cultos agradeció el respaldo del país centroamericano en un momento crítico para la seguridad del país caribeño. El encuentro se celebró en Madrid durante la XXX Cumbre Iberoamericana (Foto cortesía Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos de Haití)
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La canciller Raina Forbin y la representante salvadoreña Alexandra Hill Tinoco acordaron fortalecer la cooperación bilateral contra las pandillas criminales y avanzar en mecanismos de apoyo a la seguridad haitiana, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos de Haití.

El anuncio se difundió el 4 de noviembre a través de las redes sociales oficiales de la institución haitiana, mediante un comunicado que situó la reunión el 3 de noviembre en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana.

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Según el comunicado de la Cancillería haitiana, el encuentro se centró en el combate contra los grupos armados, la cooperación de seguridad y el respaldo de El Salvador a los esfuerzos para restablecer el orden en Haití.

Haití agradeció el apoyo de El Salvador tras el ataque a su contingente

La ministra de Asuntos Exteriores y de Cultos de Haití, Raina Forbin, expresó la solidaridad del Gobierno encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y del pueblo haitiano con El Salvador.

Haití y El Salvador acordaron reforzar la cooperación contra las pandillas.
Haití y El Salvador acordaron reforzar la cooperación contra las pandillas.

El comunicado hizo referencia al ataque contra cuatro integrantes del contingente salvadoreño que participa en las iniciativas internacionales de seguridad en Haití. La Cancillería no precisó en esa publicación la fecha, el lugar ni las circunstancias del hecho.

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Forbin trasladó el reconocimiento de las autoridades haitianas a los efectivos salvadoreños, en un momento en que el país caribeño intenta contener la actividad de organizaciones criminales armadas que operan en distintas zonas de su territorio.

El Salvador ratificó su disposición a sostener la cooperación de seguridad

De acuerdo con la versión haitiana, Alexandra Hill Tinoco, representante de El Salvador, reafirmó el compromiso del Gobierno salvadoreño y del presidente Nayib Bukele de continuar el respaldo al restablecimiento de la seguridad en Haití.

El apoyo contempla la participación de El Salvador en la Fuerza de Represión de Pandillas (FRP). También incluye formas de cooperación bilateral que puedan activarse cuando las autoridades haitianas lo soliciten.

La Cancillería de Haití indicó que ese acompañamiento deberá desarrollarse con respeto por la soberanía nacional y por las prioridades que establezca Puerto Príncipe. El texto plantea una relación de coordinación directa entre ambos gobiernos para definir las áreas en las que podría concentrarse la asistencia salvadoreña.

Un miembro de la pandilla «Vivre Ensemble» («Vivan Juntos») exhibe su rifle en Puerto Príncipe, la capital de Haití, en los barrios de La Saline y Bel Air, territorios controlados por la pandilla «Vivre Ensemble» («Vivan Juntos»), donde aún residen familias. Los frecuentes enfrentamientos con las fuerzas del orden causan daños y víctimas considerables: se estima que en 2025, 6000 personas perdieron la vida en la guerra civil que asola este país caribeño.
Un miembro de la pandilla «Vivre Ensemble» («Vivan Juntos») exhibe su rifle en Puerto Príncipe, la capital de Haití, en los barrios de La Saline y Bel Air, territorios controlados por la pandilla «Vivre Ensemble» («Vivan Juntos»), donde aún residen familias. Los frecuentes enfrentamientos con las fuerzas del orden causan daños y víctimas considerables: se estima que en 2025, 6000 personas perdieron la vida en la guerra civil que asola este país caribeño.

Intercambios sobre crimen organizado y protección de menores

Las ministras acordaron promover el intercambio de experiencias y prácticas relacionadas con la lucha contra la criminalidad organizada. El anuncio incluyó la protección de niños expuestos a la influencia de las pandillas como uno de los asuntos de trabajo conjunto.

El comunicado también mencionó programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), iniciativas que buscan facilitar la salida de integrantes de grupos armados de las estructuras criminales y su incorporación a la vida civil.

La publicación no detalló un calendario, recursos comprometidos, mecanismos operativos ni una próxima reunión entre las autoridades de Haití y El Salvador. Tampoco informó sobre eventuales acuerdos escritos derivados del encuentro en Madrid.

El contacto, al margen de la XXX Cumbre Iberoamericana

La representante salvadoreña se reunió con su contraparte haitiana para definir mecanismos de cooperación bilateral contra pandillas. El apoyo incluye la participación en la Fuerza de Represión de Pandillas (Foto cortesía Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos de Haití)
La representante salvadoreña se reunió con su contraparte haitiana para definir mecanismos de cooperación bilateral contra pandillas. El apoyo incluye la participación en la Fuerza de Represión de Pandillas (Foto cortesía Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos de Haití)

El encuentro entre Forbin y Hill Tinoco se desarrolló al margen de la XXX Cumbre Iberoamericana, según el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos de Haití. La institución presentó la reunión como una señal de la voluntad de ambos gobiernos de consolidar una asociación centrada en la respuesta contra las pandillas.

Para Puerto Príncipe, el objetivo planteado es reducir la influencia de los grupos criminales y crear condiciones para la paz, la estabilidad y el desarrollo. El comunicado cerró con esa definición, sin informar qué medidas concretas se pondrán en marcha tras la conversación entre las dos representantes.

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