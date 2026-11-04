Moria Casán leyó en vivo un mensaje privado que le mandó Andy Kusnetzoff: “¿De dónde sacaste eso?"

Durante la emisión de su programa televisivo, Moria Casán leyó desde su teléfono celular un mensaje privado enviado por Andy Kusnetzoff tras recientes declaraciones públicas

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Moria Casán reveló el mensaje privado que le envió Andy Kusnetzoff después de que ella lo definiera como “un kuka resentido” en una entrevista. La conductora leyó al aire el intercambio que mantuvo con su colega y contó por qué le había llamado la atención una opinión que él expresó sobre su vida.

El episodio tuvo lugar durante la emisión de La mañana con Moria, el ciclo que conduce Casán. Allí, la diva se refirió a la repercusión de sus declaraciones en SQP, donde le habían consultado por Andy Kusnetzoff a raíz del cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH.

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Según relató, su comentario no partió de una crítica espontánea al conductor. “Me hacen una nota en lo de Yanina, de SQP, el chiquito Rodrigo, que siempre viene amoroso. Después me hacen preguntas y me vienen a preguntar lo de Andy”, explicó antes de reconstruir cómo surgió la frase que luego llegó a oídos de Kusnetzoff.

La conductora aseguró que, al responder la consulta, recordó el afecto que siempre recibió por parte de Kusnetzoff y de su padre. En ese contexto, dijo que le había resultado extraño detectar un cambio en la mirada del animador sobre su figura pública.

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“A mí me parece que Andy tiene una cosa, que últimamente lo veo como un kuka resentido”, expresó Moria Casán. De inmediato, buscó aclarar que durante años mantuvo una relación cordial con él y que había participado en varias oportunidades de PH.

La artista rememoró el vínculo que tenía con el padre del conductor, a quien describió como una persona cercana. Según contó, el hombre solía tomarla como referencia en sus consultas profesionales. “Me tenía como ejemplo. Como era sexólogo, les decía a sus pacientes: ‘Imagínese si en esta sala entra la señora Moria Casán, ¿qué le diría o qué haría?’”, recordó.

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También destacó que su paso por el programa de Telefe siempre había sido positivo. “He ido mil veces a PH, la pasé bomba y él me trató siempre muy bien”, sostuvo. Por ese motivo, señaló que le resultó llamativo enterarse de una apreciación que, de acuerdo con su interpretación, minimizaba el interés de su recorrido antes del estreno de su serie documental.

Durante el programa, Moria tomó su teléfono celular y leyó el mensaje que recibió de parte de Kusnetzoff. El conductor se comunicó con ella después de ver el fragmento de la entrevista y buscó despejar cualquier malentendido.

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Luego del cruce verbal que protagonizaron los invitados, el conductor expresó su malestar sobre lo ocurrido y realizó una autocrítica al respecto (PH Podemos Hablar - Telefe)

“Moria, acá Andy. Recibí un reel tuyo. ¿Sabés lo que toda la vida pienso de vos? ¿De dónde sacaste eso? Más lo de mi viejo”, comenzó el mensaje que leyó la conductora al aire.

Luego, el animador remarcó el cariño que siente por ella y mencionó que había visto la producción dedicada a su vida. “Sabés el cariño que te tengo y lo fascinante que me parece tu vida. Me vi toda tu serie”, habría escrito.

La conductora señaló que esas palabras la sorprendieron porque su interpretación de lo que se había dicho en televisión había sido otra. “Viendo que vos me admirabas, que dijeras que mi vida era como poco interesante antes de la serie, dije: ‘¿Qué pasó, mi amor?’”, comentó.

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En ese momento, Moria indicó que Kusnetzoff le hizo una aclaración sobre el tono de su mensaje. “No es admiración”, le escribió él, según la lectura que realizó ella. Tras una pausa, completó la idea con una frase que provocó gritos y bromas en el estudio: “Te amo”.

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La reacción de los panelistas fue inmediata. “¡Andy!”, exclamaron varios de ellos, mientras Nazarena Di Serio remarcó que no se trata de una figura que suele exteriorizar sus sentimientos de ese modo. “Andy, que no es tan demostrativo, que diga ‘te amo’. Guau”, señaló.

El mensaje continuó con una mención al padre del conductor y al vínculo que ambos habían mantenido con Moria a lo largo de los años. “Posta, posta que me conocés hace 30 años. Mi papá, ya sabés que te amó y enseñó a mucha gente a amar a Moria”, leyó la conductora.

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Kusnetzoff también dejó en claro que no entendía cómo se había originado la confusión. “No tengo idea qué te dijeron, pero creeme. Espero darte un abrazo pronto. Le estoy ligando no sé por qué, pero a la única persona que le escribí es a vos. Besos”, completó.

Casán contó que le respondió en un tono distendido, fiel al código que ambos parecen compartir. “Dale, dale, bol..., en cualquier momento nos abrazamos”, fue la contestación que le envió.

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En el piso volvieron las bromas y una de las panelistas lanzó: “Ya no sos más un kuka resentido”. Moria, lejos de retractarse de la expresión que había utilizado, insistió con humor en la definición: “Lo traté de bol... y de kuka resentido. Todo bien”.

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La conductora explicó que su reacción había surgido porque consideraba contradictorio que alguien que la convocó tantas veces por el interés que despierta su personalidad pudiera sostener que su vida no resultaba atractiva antes de una producción audiovisual.

“A mí me extrañó viniendo de vos, querido Andy, porque sé que nos profesamos respeto y admiración”, manifestó. Además, recordó que las extensas grabaciones de PH nunca fueron un problema para ella: “Aunque esté cuatro horas, es un programa muy interesante”.

La figura televisiva también defendió el alcance de la serie sobre su trayectoria y agradeció a quienes la vieron. “Mi vida sigue arrasando en Netflix, en globalización y todo”, afirmó. A su vez, la definió como una producción que logró interés por la forma en que abordó distintos momentos de su historia.

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Para cerrar, volvió a dirigirse de forma directa a Kusnetzoff y puso el foco en la valoración que, según dijo, él mismo había hecho en privado. “Un tipo que te invita porque le parecés fascinante por tu respuesta, por tu impronta y por el show, que de pronto diga que no sos interesante… De ninguna manera, mi amor. Como tú lo has dicho, es fascinante mi vida. Bol... y kuka resentido”, concluyó, entre risas.