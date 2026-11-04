Bluetooth aprobó una función que casi cuadruplica su velocidad y traerá audio sin pérdida en 2027

La nueva capacidad forma parte de Bluetooth Core 7.0 y opera sobre Bluetooth LE, la variante de bajo consumo usada en auriculares, relojes y sensores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Bluetooth Special Interest Group (SIG), la entidad que fija el estándar de conexión inalámbrica Bluetooth, adoptó el 4 de noviembre una función llamada High Data Throughput (alto flujo de datos) que eleva la velocidad máxima de 2 a 7,5 megabits por segundo, casi cuatro veces más, y permitirá audio sin pérdida de calidad a partir de 2027.

La función es opcional dentro de Bluetooth Core 7.0, la versión vigente del estándar, y opera sobre Bluetooth LE, la variante de bajo consumo que usan auriculares, relojes y sensores. Introduce una nueva capa física: la forma en que la radio codifica los datos para enviarlos por el aire.

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El documento técnico del Core 7.0 detalla cinco modos de velocidad: 2, 3, 4, 6 y 7,5 megabits por segundo. Los tres primeros son obligatorios para cualquier dispositivo que adopte la función. Los dos más rápidos son opcionales, y el de 7,5 exige que el equipo también admita el de 6.

El estándar define cinco modos de velocidad: 2, 3, 4, 6 y 7,5 megabits por segundo, con los tres primeros obligatorios para los fabricantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el SIG, mover más datos en menos tiempo permite que la radio pase más tiempo en reposo, lo que reduce el consumo de energía. La entidad también afirma que la nueva capa mejora la estabilidad de la conexión en entornos exigentes.

El audio sin pérdida será la primera aplicación

El SIG prevé como primer uso un estándar de audio inalámbrico de alta calidad: sonido sin pérdida y de alta resolución, audio envolvente multicanal y espacial, situado para 2027.

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Samsung respaldó la adopción en el comunicado del SIG. Joonsuk Kim, vicepresidente ejecutivo de Samsung Electronics y jefe de desarrollo de chips de su división S.LSI, dijo que los avances darán a los fabricantes una base para productos más capaces.

El audio inalámbrico sin pérdida de calidad será la primera aplicación de la tecnología, prevista para 2027. (Imagen ilustrativa Infobae)

Øyvind Strøm, vicepresidente ejecutivo de Nordic Semiconductor, un fabricante de chips Bluetooth, planteó ejemplos más cotidianos: un reloj que sincroniza horas de datos de entrenamiento con el teléfono en segundos, o un aparato del hogar que actualiza su software sin interrupciones visibles para el usuario.

El SIG menciona también gafas inteligentes, dispositivos de realidad extendida y equipos industriales entre los usos posibles, aunque sin ofrecer cifras de rendimiento para esos casos.

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Hace falta hardware nuevo y cada empresa decide

Que sea opcional pesa en el calendario. AppleInsider señaló que no se trata de una simple actualización de software: requiere procesadores nuevos, un costo adicional para los fabricantes, y ninguno está obligado a incorporarla.

Apple no confirmó si incorporará la función, que exige procesadores nuevos y representa un costo adicional para los fabricantes. (David Zorrakino / Europa Press)

Apple no comentó públicamente si la adoptará. AppleInsider cita al sitio japonés AV Watch, según el cual Ken Kolderup, director de marketing del SIG, dijo a periodistas locales que la decisión corresponde a cada empresa. Kolderup añadió que, a su juicio, el interés de Apple es muy alto porque sus ejecutivos participan en las conversaciones sobre el estándar.

El SIG agrupa a más de 43 mil empresas y afirma que sus miembros fabrican más de 5.000 millones de productos con Bluetooth por año, con los primeros dispositivos con la función previstos para 2027.

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Los peligros de tener el Bluetooth activado

Mantener el Bluetooth del celular siempre activado no solo afecta la duración de la batería, sino que expone a un riesgo de seguridad digital conocido como “bluesnarfing”.

Especialistas en ciberseguridad recomiendan desactivar el Bluetooth cuando no se usa para reducir el riesgo de ataques como el bluesnarfing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explica la empresa de ciberseguridad McAfee, esta técnica de ciberataque aprovecha vulnerabilidades del protocolo Bluetooth —derivadas de configuraciones inadecuadas, software desactualizado o cifrado insuficiente— para acceder y extraer información confidencial de teléfonos, tabletas o computadoras portátiles, como contactos, correos electrónicos, mensajes de texto y calendarios, generalmente sin que la víctima lo note.

El bluesnarfing se diferencia de otro ataque similar, el bluejacking, que solo envía mensajes no solicitados y tiene un impacto menor, mientras que el primero puede acarrear consecuencias graves para la privacidad y la seguridad, incluido el robo de identidad. El riesgo aumenta cuando el Bluetooth permanece encendido de forma permanente, en especial en lugares públicos con posibles atacantes cerca. Por ello, McAfee recomienda desactivar la función cuando no se utiliza, como una de varias medidas simples para reducir la exposición a este tipo de ataques.

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