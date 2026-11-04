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Barbie Simons contó que perdió la herencia de su padre a causa de una estafa: “Fue como que me lo vuelvan a quitar”

La periodista sufrió la pérdida de su papá 30 años atrás y tomó la decisión de guardar el dinero que recibió para su jubilación

A 30 años de la muerte de Leonardo, la periodista contó que sufrió una estafa que hizo que perdiera todo (Video: En Subida-Blender)
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Treinta años después de la muerte de su padre, Barbie Simons confesó durante un stream que había perdido una parte de la herencia de su padre, una suma de dinero que nunca había tocado. Ese dinero lo había guardado desde que tenía diecinueve años como respaldo para su vejez, pero una estafa lo borró en cuestión de meses.

La conductora y actriz habló en En Subida, el programa que conduce Pamela David en Blender, donde describió el golpe como uno de los momentos más devastadores de su vida. “Posiblemente el año pasado fue uno de los años más tristes de mi vida después de la muerte de mi papá, porque me sucedieron muchas cosas en lo personal. Tuve un golpe muy fuerte e inesperado que me desestabilizó por completo”, dijo antes de revelar de qué se trataba.

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“Es que nunca lo conté”, admitió entre risas, y entonces lo contó: una estafa sobre parte de la herencia de su padre, el productor Leonardo Simons, quien se quitó la vida el 15 de octubre de 1996. La suma, que había depositado en una mesa de dinero, representaba mucho más que un respaldo económico. “Lo que me quedaba de mi papá o lo que sentía de mi papá, que siempre cuidé, que nunca toqué, porque yo toda mi vida laburé desde que tengo uso de razón y desde que tengo diecinueve años viví de mi trabajo y siempre, por suerte, me fue muy bien”, explicó.

Retrato dividido con Barbie Simons a la izquierda y Leonardo Simons a la derecha apoyando el rostro en su mano
Barbie contó que perdió la herencia de su padre a causa de una estafa

La periodista decidió no utilizar lo que había heredado tras la muerte de su padre y contó para qué lo estaba guardando: “Era un seguro, un respaldo, mi jubilación para el día de mañana, cuando sea grande y que no pueda trabajar, que no me dé el cuerpo para laburar o la mente o la cabeza”.

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Este golpe le generó un nuevo duelo: “Fue como que me vuelvan a quitar a mi papá de vuelta”. La estafa derivó en acciones judiciales penales y civiles. La responsable resultó ser una estafadora que perjudicó a otras 25 personas. “Se borró”, completó David. “Veinticinco personas más”, confirmó Simons.

Lo que más pesaba, señaló, era el origen de ese dinero. “Quizás la gente no sabe, porque veían al Leonardo Simons exitoso de la tele, pero mi papá tuvo orígenes re humildes. Mi papá a los trece años vendía vinchas en la calle”, recordó. Perder esa herencia equivalía, en sus propias palabras, a traicionar décadas de esfuerzo: “Era el dolor de mucha culpa, de mucha, de sentir que lo había traicionado, que había traicionado su memoria, su trabajo, su compromiso, su sacrificio de tantos años. Y que yo en serio nunca lo había tocado, nunca dependí de esa plata. Para mí eso era mi jubilación y mi vejez”.

Tres placas con fondo negro y texto en blanco en español distribuido en varios párrafos
En el 30 aniversario, Simons contó que ella intentó pedir ayuda pero nadie le prestó atención

“Es la primera vez que lo cuento, pero nunca lo había contado”, cerró Simons. Semanas atrás, la periodista recordó a su padre en el aniversario de su muerte y por primera vez contó cómo vivió ese momento: “Yo era muy chica. No entendía realmente lo que significaba atravesar una depresión ni tenía las herramientas para poder ayudarlo”, expresó. Luego, relató que convivía con su padre y fue testigo de su deterioro: “Vivía con mi papá y veía que algo no estaba bien. Lo veía triste, medicado, cada vez peor”.

Barbie, que en ese momento era una adolescente de 15 años, escribió ahora, en una serie de historias de Instagram, que durante mucho tiempo le costó hablar de lo que pasó. Según contó, en aquel momento intentó alertar a su entorno sobre la situación. “Quise hablar. Quise contarle a mi hermana, que estaba lejos, lo que estaba pasando. Quise pedir ayuda”, reveló en referencia a su hermana mayor, Vanesa, fruto, al igual que ella, del matrimonio de Leonardo con la locutora Alicia Gorbato. Sin embargo, aseguró que fue silenciada: “Pero un adulto me dijo que no podía hacerlo. Que no debía contar nada. Y yo, con 15 años, obedecí”.

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