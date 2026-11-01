Epic Games Store confirma los juegos gratis del 5 al 12 de noviembre de 2026

La tienda de Epic ofrecerá gratis Flotsam y contenido adicional para Idle Champions of the Forgotten Realms durante una semana. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Guardar

Epic Games Store confirmó que Flotsam y un paquete de contenido para Idle Champions of the Forgotten Realms estarán disponibles sin costo entre el 5 y el 12 de noviembre de 2026.

Durante ese período, los usuarios podrán incorporar Flotsam a su biblioteca de Epic Games Store para conservarlo de forma permanente. La otra promoción corresponde al paquete Morte’s Champions of Renown Pack para Idle Champions of the Forgotten Realms, un título que ya es gratuito.

PUBLICIDAD

El contenido adicional incluye a los campeones Morte, Nordom, Donaar, Sentry y Sheila, además de 32 cofres de platino para cada personaje, dos pociones de siete días y un familiar exclusivo, Kapak Draconian.

Quienes reclamen Flotsam durante la promoción lo mantendrán en su biblioteca de manera definitiva. (Epic Games)

De qué tratan los juegos disponibles en Epic Games Store

Flotsam es un juego de construcción y supervivencia ambientado en un mundo cubierto por el océano. La propuesta consiste en levantar una comunidad flotante a partir de recursos recuperados del agua, como plástico, madera y chatarra.

Los jugadores deben garantizar agua potable, alimentos y refugio para los supervivientes. También pueden explorar nuevas zonas, rescatar habitantes y acceder a tecnologías que amplían las posibilidades de construcción y gestión.

PUBLICIDAD

Por su parte, Idle Champions of the Forgotten Realms es un juego de estrategia y gestión basado en el universo de Dungeons & Dragons. Su sistema propone reunir héroes, ordenar sus formaciones y combinar habilidades para superar enemigos y desafíos.

El paquete desbloquea a Morte, Nordom, Donaar, Sentry y Sheila como personajes jugables. (Epic Games)

Cómo acceder a los juegos gratis

Para reclamar Flotsam, será necesario ingresar a Epic Games Store entre el jueves 5 de noviembre y el jueves 12 de noviembre, acceder a la ficha del juego y completar el proceso de obtención antes de que finalice la oferta.

Una vez añadido correctamente a la cuenta, Flotsam quedará asociado de forma permanente a la biblioteca del usuario, incluso después de que termine la promoción semanal.

PUBLICIDAD

En el caso de Idle Champions of the Forgotten Realms, los usuarios deberán iniciar sesión en el juego mediante Epic Games Store durante el período de la promoción para recibir el paquete Morte’s Champions of Renown Pack.

Los usuarios deberán acceder a la tienda de Epic dentro de ese período para obtener Flotsam sin costo. (Epic Games)

CEO de Epic arremete contra los dueños de Steam

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, acusó a Valve de haber frenado la expansión del mercado de videojuegos en PC mediante un ecosistema que, según él, dificulta la comunicación entre jugadores de distintas plataformas.

El directivo reavivó su enfrentamiento con Gabe Newell, responsable de Steam, luego de que Kiaran Ritchie, antiguo programador principal de animación de Epic, cuestionara en X la comisión del 30% que Valve cobra en gran parte de las ventas de su tienda.

PUBLICIDAD

Ritchie sostuvo que desarrollar una alternativa a Steam sería posible en poco tiempo, pero advirtió que la plataforma conserva una ventaja considerable por su volumen de usuarios y por las bibliotecas digitales acumuladas. Para Sweeney, esa dependencia reduce los ingresos de los estudios y dificulta el surgimiento de competidores.

El ejecutivo defendió un modelo abierto en el que usuarios y desarrolladores puedan interactuar sin importar si juegan desde PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android o PC. Planteó que los juegos podrían compartir colaboraciones y objetos adquiridos, una posibilidad que Epic Games prevé explorar con Unreal Engine 6.

El ejecutivo consideró que la política de Steam sobre informar el uso de inteligencia artificial responde a una decisión de carácter político. (Steam)

El debate se intensificó cuando usuarios añadieron una nota comunitaria para indicar que muchos estudios utilizan Steamworks, las herramientas de Valve, incluso si publican sus títulos en otras plataformas. Sweeney respondió que su crítica no apuntaba a esas funciones técnicas, sino a los mecanismos sociales que, a su juicio, limitan la conexión entre comunidades.

PUBLICIDAD

El conflicto se suma a sus cuestionamientos a la política de Steam sobre inteligencia artificial: calificó de “acto político” la obligación de declarar su uso y alertó que esas etiquetas pueden desencadenar rechazo contra los estudios. La discusión derivó de un intercambio inicial sobre comisiones, distribución digital y la capacidad de las tiendas para condicionar el mercado.