Lograron instalar SteamOS en una MacBook Pro y probaron The Witcher 3, Fallout 4 y Red Dead Redemption

FX Steam Launcher permite abrir SteamOS, el sistema operativo basado en Linux. (Composición Infobae: VALVE / REUTERS/Dado Ruvic)

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Un proyecto de desarrollo logró instalar una versión completa de SteamOS en una MacBook Pro con chip Apple Silicon y ejecutar en ella juegos de Windows como The Witcher 3: Wild Hunt, Fallout 4 y Red Dead Redemption, con resultados que en algunos casos superan los 200 FPS.

La herramienta, llamada FX Steam Launcher, no reemplaza macOS sino que corre el sistema operativo de Valve en una máquina virtual accesible desde el propio escritorio de Apple.

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Cómo funciona SteamOS en una MacBook Pro

FX Steam Launcher permite abrir SteamOS, el sistema operativo basado en Linux que utiliza Valve en su consola Steam Deck, dentro de una máquina virtual que se ejecuta sobre macOS. El usuario puede alternar entre ambos sistemas en cualquier momento, ya sea en modo ventana o a pantalla completa, sin necesidad de reiniciar el equipo.

Un proyecto de desarrollo logró instalar una versión completa de SteamOS en una MacBook Pro con chip Apple Silicon y ejecutar en ella juegos. (YouTube ETA PRIME)

El funcionamiento es similar al de DroidDeck, un proyecto que aplica la misma lógica para correr SteamOS dentro de dispositivos Android. El desarrollo de FX Steam Launcher está disponible en Github en versión preliminar para quienes quieran probarlo, aunque todavía se encuentra en una fase temprana, con la versión 1.9.8 fechada el 2 de noviembre de 2026.

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Las pruebas más conocidas fueron realizadas por el creador de contenido ETA Prime y recogidas por el medio especializado videocardz. El equipo utilizado fue un MacBook Pro equipado con un chip Apple M4 Max, con 14 núcleos de CPU, 32 núcleos de GPU y 36 gigabytes de memoria unificada.

Con esa configuración, Left 4 Dead 2 llegó a superar los 200 FPS. The Witcher 3: Wild Hunt se mantuvo en unos 70 FPS, cifra que también alcanzó Stellar Blade, aunque en este último caso fue necesario reducir la resolución a 800p y ajustar los gráficos en nivel Alto.

The Witcher 3 muestra un error gráfico recurrente: los árboles no se renderizan de forma correcta. (YouTube ETA PRIME)

Qué juegos presentan fallos o no llegan a funcionar

No todos los títulos corren sin inconvenientes dentro de esta máquina virtual con SteamOS. Según las pruebas difundidas por videocardz, The Witcher 3 muestra un error gráfico recurrente: los árboles no se renderizan de forma correcta.

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Otros juegos sufrieron tirones durante la partida, un problema vinculado a la compilación de sombreadores, un proceso habitual en sistemas Linux cuando el software debe traducir instrucciones gráficas pensadas originalmente para Windows.

Hubo casos más graves. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Ghost of Tsushima no llegaron a ejecutarse en ningún momento. Doom Eternal sí llegó a abrirse, pero no pudo iniciarse realmente porque el sistema detectó una tarjeta gráfica considerada no compatible.

Qué compatibilidad técnica ofrece FX Steam Launcher

Pese a estar en desarrollo, el proyecto ya integra funciones centrales del ecosistema de Steam Deck. Es compatible con el Gaming Mode de SteamOS y también con el entorno de escritorio KDE Plasma, lo que permite usarlo tanto para jugar como para tareas generales dentro de la máquina virtual.

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Left 4 Dead 2 llegó a superar los 200 FPS. (YouTube ETA PRIME)

También reconoce distintos mandos, entre ellos los de Xbox, el Steam Controller y el DualSense de PlayStation, además de ofrecer soporte de sonido, aceleración por GPU y herramientas de monitorización mediante MetalHUD.

El launcher incluye además opciones de configuración para la asignación de recursos de CPU y memoria. En materia de compatibilidad gráfica, traduce a arquitectura ARM64 los juegos desarrollados en DirectX 9, 10, 11 y 12, aunque por el momento no admite títulos de DirectX 12 que empleen las funciones de nivel 12_1 o el Shader Model 6.6.

Qué es SteamOS y por qué está revolucionando el gaming en Linux

SteamOS es un sistema operativo basado en Linux desarrollado por Valve Corporation, diseñado específicamente para optimizar la experiencia de los videojuegos. En sus versiones más recientes, está construido sobre la distribución Arch Linux y es mundialmente conocido por ser el sistema operativo predeterminado de la consola portátil Steam Deck.

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Su principal característica y ventaja radica en su integración profunda con la tienda Steam y el uso de “Proton”, una potente capa de compatibilidad que permite ejecutar fluidamente miles de juegos desarrollados originalmente para Windows en un entorno Linux, ofreciendo así una experiencia fluida similar a la de una consola tradicional pero con la libertad de una PC.