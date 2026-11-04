Cuatro provincias concentran casi el 90% de las drogas decomisadas en Panamá

Colón encabezó las estadísticas nacionales de incautaciones con 19.67 toneladas, mientras Panamá Oeste, Panamá y Chiriquí también registraron importantes volúmenes. Cortesía

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Un total de 78.72 toneladas de drogas fueron incautadas en Panamá entre enero y septiembre de 2026, según cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC). El volumen representa una disminución aproximada del 4.1% frente al mismo período de 2025, cuando los decomisos sumaron alrededor de 82.09 toneladas.

La cocaína encabezó las estadísticas con 52.06 toneladas, equivalentes al 66.1% del total, mientras la marihuana alcanzó 26.53 toneladas, aproximadamente el 33.7%. Ambas sustancias concentraron casi la totalidad de los estupefacientes confiscados, de acuerdo con el desglose elaborado por el organismo estadístico del Ministerio de Seguridad Pública.

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El documento también registra 0.10 toneladas de metanfetaminas, 0.02 de THC y 0.01 clasificadas como otras muestras. Las cantidades correspondientes a crack y éxtasis aparecen redondeadas a cero, por lo que no es posible establecer su volumen exacto a partir de la información publicada.

En la distribución territorial, Colón lideró las incautaciones con 19.67 toneladas, principalmente cocaína, con 16.17 toneladas, y marihuana, con 3.50. Panamá Oeste ocupó la segunda posición, con 17.81 toneladas decomisadas, seguida por la provincia de Panamá, con un registro cercano a 16.4 toneladas.

La cocaína representó el 66.1% de las sustancias ilícitas incautadas en Panamá durante los primeros nueve meses de 2026, seguida de la marihuana. (X/@aeronavalpanama)

Chiriquí acumuló aproximadamente 15.9 toneladas de sustancias ilícitas, mientras Los Santos contabilizó 5.08 toneladas. En esta última provincia predominó la marihuana, con 4.52 toneladas, frente a 0.56 toneladas de cocaína, a diferencia de las principales regiones donde la segunda sustancia concentró los mayores volúmenes.

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En el resto del territorio, Darién registró 2.28 toneladas y Coclé 1.22, mientras Guna Yala alcanzó 0.28 toneladas. Bocas del Toro y Veraguas contabilizaron 0.08 y 0.07 toneladas, respectivamente, y Herrera no presentó decomisos registrados en las estadísticas del período.

La comparación provincial con 2025 muestra una reducción de 11.23 toneladas en Colón, que pasó de 30.90 a 19.67 toneladas. Panamá Oeste también disminuyó, de 24.98 a 17.81, mientras Panamá aumentó de 12.87 a 16.38 toneladas, según el gráfico comparativo del SIEC.

El incremento más pronunciado ocurrió en Chiriquí, donde las incautaciones pasaron de 0.86 a 15.87 toneladas, una diferencia de 15.01 toneladas. En contraste, Los Santos descendió de 8.73 a 5.08 toneladas, mientras Coclé aumentó de 0.02 a 1.22 toneladas durante los primeros nueve meses.

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Las incautaciones registradas en distintas regiones de Panamá reflejan la persistencia de las operaciones del narcotráfico, especialmente mediante rutas marítimas. Tomada de Instagram

Por meses, mayo concentró el mayor volumen, con 12.49 toneladas, seguido de febrero, con 10.50, y enero, con 9.95. Agosto registró 9.46 toneladas y septiembre 9.22, mientras julio presentó la menor cantidad del período, con 5.39 toneladas confiscadas.

El comportamiento interanual fue desigual. Septiembre superó en 4.55 toneladas el registro del mismo mes de 2025, mientras agosto aumentó 1.72 toneladas y junio 2.80. Por el contrario, mayo presentó una reducción de 8.58 toneladas, la caída mensual más elevada del período.

La serie histórica del organismo refleja importantes fluctuaciones en los decomisos anuales, con 145.2 toneladas en 2021 y 138.4 en 2022. Para 2025, el registro fue de 122.04 toneladas, mientras los datos correspondientes a 2026 permanecen incompletos, al abarcar únicamente hasta septiembre.

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Los operativos posteriores al cierre estadístico muestran que el tráfico de sustancias ilícitas continúa utilizando las rutas marítimas y portuarias de Panamá. El 1 de noviembre, la Policía Nacional encontró 194 paquetes de presunta droga en un contenedor, mientras el 2 de noviembre fueron detectados otros 74 paquetes en una carga con destino a Australia.

Un semisumergible que transportaba 2,560 paquetes de presunta droga fue interceptado por el Servicio Nacional Aeronaval al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí. Cortesía

En Darién, las autoridades también decomisaron 914 paquetes de presunta marihuana en Playa Muerto, con dos personas aprehendidas. Sin embargo, el operativo más significativo fue la intercepción de un semisumergible al sur de Punta Burica, en Chiriquí, con 2,560 paquetes de presunta droga y tres extranjeros detenidos.

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La embarcación fue interceptada el 2 de noviembre y las autoridades estimaron una afectación económica de 102.4 millones de dólares para las estructuras criminales. Estos decomisos no están incluidos en las 78.72 toneladas contabilizadas hasta septiembre, pero evidencian que el narcotráfico continúa activo en territorio panameño.