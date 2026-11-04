Villa La Angostura: Ginóbili pidió al TSJ que revise el fallo que anuló la restitución de un lote en el cerro Belvedere

Emanuel Ginóbili solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén la revisión del fallo sobre el lote del cerro Belvedere. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Emanuel Ginóbili acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén para impugnar la decisión de la Cámara de Apelaciones que anuló la sentencia que había ordenado a la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao restituirle un predio ubicado en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura.

El ex jugador de la NBA está representado por el abogado José Mena, quien presentó los recursos para que el máximo tribunal de la provincia petrolera revise la resolución de la Sala A de la Cámara de Apelaciones y avance hacia la restitución del inmueble, donde Ginóbili proyecta un emprendimiento turístico.

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“Manu” mantiene un litigio con la comunidad Paichil Antriao desde hace casi dos décadas. La comunidad, que también participa en otros conflictos territoriales de la región, sostiene un reclamo de ocupación ancestral sobre el predio.

El ex alero de San Antonio Spurs adquirió el terreno en enero de 2004. Años después, integrantes de la comunidad se instalaron en el lugar en el marco de su reclamo territorial.

La comunidad Lof Paichil Antriao mantiene un reclamo de ocupación ancestral sobre las trece hectáreas en litigio

Según los antecedentes catastrales, las 13 hectáreas en disputa figuran vinculadas a antepasados de las familias que hoy integran la comunidad. No obstante, también existen registros de operaciones inmobiliarias posteriores, incluida la compraventa mediante la cual Ginóbili adquirió el lote.

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José María Paisil e Ignacio Antriao, antepasados de integrantes de la comunidad, recibieron las tierras del Estado nacional en 1902 y en 1915 gestionaron el título de propiedad. Con el tiempo, el predio fue subdividido y vendido a distintos compradores, entre ellos Ginóbili.

Los ocupantes desconocen la validez de esas operaciones y sostienen que las tierras siguen perteneciendo a sus familias.

En octubre de 2025, el juez civil y comercial de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, ordenó a la comunidad restituir la posesión del predio a Ginóbili en un plazo de 30 días. La defensa de la comunidad, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, apeló la resolución.

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La sentencia de primera instancia buscaba cerrar dos causas acumuladas: una acción declarativa iniciada por Ginóbili en 2007 para que se reconociera la validez de su título, y una acción reivindicatoria presentada en 2019 para recuperar la posesión del lote.

La Cámara de Apelaciones anuló la sentencia de primera instancia sin definir qué parte tiene derecho sobre el terreno

Sin embargo, el 7 de octubre de 2026 la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial —integrada por Pablo Furlotti, Manuel Castañón López y Nancy Vielma— resolvió por mayoría anular la sentencia. El tribunal no analizó el fondo del conflicto ni definió quién tiene mejor derecho sobre el terreno; consideró que la resolución de primera instancia presentaba deficiencias que impedían sostenerla como válida y dispuso que el expediente vuelva a primera instancia para un nuevo fallo.

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La decisión fue adoptada por dos votos a favor de la nulidad y uno en disidencia. Castañón López consideró, en cambio, que correspondía reconocer el título de propiedad de Ginóbili y mantener la restitución.

El abogado del ex deportista pidió al TSJ que revoque la nulidad dispuesta por la Cámara, conserve los aspectos válidos de la sentencia y resuelva las cuestiones pendientes, incluido el derecho a la restitución del inmueble.

Mena también cuestionó que el expediente haya vuelto a primera instancia. Solicitó que, si corresponde resolver el fondo en alzada, lo haga otra sala de la Cámara de Apelaciones, para evitar un nuevo juicio desde el inicio.

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En su presentación, el letrado alegó “arbitrariedad” y “falta de fundamentación” en la decisión que anuló la sentencia original. Criticó que se haya dejado sin efecto una resolución favorable “sin resolver los agravios sustanciales” y que ello prolongue “innecesariamente un proceso iniciado en 2007”.