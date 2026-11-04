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Una argentina, nominada al premio a la mejor velista joven del mundo

La bahiense Catalina Turienzo, de 20 años y tricampeona mundial Sub 21 de Fórmula Kite, integra el listado definitivo de los World Sailing Awards. Los ganadores se conocerán el 18 de noviembre en China

Una mujer con indumentaria deportiva amarilla y negra sostiene una bandera de Argentina extendida frente a un cielo azul
Turienzo, candidata a un importante galardón
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Catalina Turienzo, la velista bahiense de 20 años que ganó el Mundial Juvenil de Fórmula Kite en agosto, integra el listado definitivo de candidatas al premio Young Sailor of the Year (mejor navegante del año) que entrega la World Sailing. La ceremonia se celebrará el miércoles 18 de noviembre en Qingdao, China, y la decisión final será el resultado de combinar el voto del público —que cerró el 2 de noviembre— con la evaluación de un panel de jueces expertos, en partes iguales.

La nominación la ubica entre cuatro finalistas de distintas categorías y disciplinas de la vela mundial. La acompañan en la lista la francesa Vaina Picot (Formula Wing), la israelí Tamar Steinberg (IQFoil) y la italiana Medea Falcioni (IQFoil). Para Turienzo, llegar hasta ahí ya tiene un valor propio: “Ya es una locura que esté entre los cuatro finalistas de las distintas categorías de toda la actividad”, afirmó la deportista en declaraciones reproducidas por DeporTV.

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La regatista oriunda de Bahía Blanca no llega a esta instancia por casualidad. Es la actual tricampeona mundial Sub 21 de la Formula Kite, título que conquistó de manera consecutiva en 2024, 2025 y 2026. El último de esos campeonatos lo obtuvo en agosto pasado en la ciudad de Urla, Turquía, precisamente el logro que consolidó su candidatura ante la World Sailing y la colocó en el centro de la escena de la vela juvenil internacional.

La Formula Kite es una disciplina olímpica de alta velocidad en la que el regatista, sobre una tabla, es impulsado por una cometa que aprovecha la energía del viento para alcanzar velocidades considerablemente superiores a las del resto de las embarcaciones convencionales. Dentro de esa especialidad, Turienzo construyó un dominio sostenido en la categoría Sub 21 que la llevó a sumar tres títulos mundiales en tres años consecutivos, una marca que respalda su presencia entre los mejores navegantes jóvenes del mundo.

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El reconocimiento de la World Sailing no pasó inadvertido para la propia deportista, que lo enmarcó con orgullo en términos de representación nacional. “Para mí es un orgullo porque es una manera de que el país esté representado”, sostuvo Turienzo en declaraciones previas al cierre de la votación del público.

Catalina es tricampeona mundial Sub 21 (REUTERS/Lisi Niesner)
Catalina es tricampeona mundial Sub 21 (REUTERS/Lisi Niesner)

El voto popular cerró el 2 de noviembre y los ganadores se anuncian el 18

El proceso de los World Sailing Awards combinó participación popular y criterio técnico. Durante el período de votación, los usuarios podían registrarse de forma gratuita en la plataforma oficial de la organización, ingresar a la categoría “Young Sailor of the Year – Female” y votar por Turienzo. Esa instancia representaba el 50% del peso en la decisión final; el 50% restante quedó en manos del panel de jueces expertos de la World Sailing.

La votación del público cerró el lunes 2 de noviembre de 2026. Los ganadores de las distintas categorías serán anunciados el 18 de noviembre en la ceremonia oficial que se realizará en Qingdao, China.

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