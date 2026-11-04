ChatGPT ya crea GIF animados a partir de texto o fotos y permite editarlos cuadro por cuadro

Images 2.6 se despliega para todos los usuarios de ChatGPT y de Codex. REUTERS/Dado Ruvic

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ChatGPT ya puede crear GIF animados a partir de una instrucción escrita o de una foto subida por el usuario. La función llega junto con Images 2.6, el nuevo modelo de imágenes de OpenAI, según informó The Verge. Una vez generado, el GIF se puede acelerar, ralentizar, editar y compartir.

Hasta ahora, ChatGPT no generaba GIF de forma nativa en un solo paso. Como ejemplo, OpenAI mostró la respuesta a la instrucción “¿puedes hacer un GIF de un gato bailando?”, con opciones para cambiar la velocidad de reproducción y ver la animación cuadro por cuadro.

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Images 2.6 se despliega para todos los usuarios de ChatGPT y de Codex, la herramienta de programación de OpenAI, en la web, en computadoras de escritorio y en aplicaciones móviles. La empresa también afirma que el modelo acelera la generación de imágenes en general.

ChatGPT ya puede crear GIF animados a partir de una instrucción escrita o de una foto subida por el usuario. REUTERS/Dado Ruvic

El medio The Decoder describió el mecanismo del ejemplo: el modelo produce pequeñas variaciones de un mismo personaje y las encadena como en un cuaderno animado. Según ese medio, la consistencia de la imagen parece suficiente para que el personaje se mantenga reconocible entre cuadros, algo que modelos anteriores probablemente no lograban.

Más de 4.000 millones de imágenes por semana

Según OpenAI, los usuarios generan ahora más de 4.000 millones de imágenes por semana entre ChatGPT y su API, la vía técnica que usan los desarrolladores para conectar sus programas con los modelos de la empresa. En septiembre, la compañía había informado de 3.000 millones semanales.

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Se trata de cifras de la propia empresa y abarcan todo el uso de imágenes, no solo los GIF. The Next Web señaló esa precisión al informar del lanzamiento: el dato mide la actividad total y no permite saber cuánto se usará la nueva función de animación.

Según OpenAI, los usuarios generan ahora más de 4.000 millones de imágenes por semana entre ChatGPT y su API. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para desarrolladores, OpenAI lanza en su API dos modelos nuevos: GPT-Image-2.6 Flare, orientado a mayor velocidad, y GPT-Image-2.6 Sunburst, orientado a mayor calidad. Ambos nombres siguen la división que la empresa introdujo con Images 2.5 en septiembre, según The Next Web.

El Centro de ayuda de OpenAI indica, sobre la versión anterior de ChatGPT Images, que la generación básica de imágenes está disponible en todos los planes. La modalidad con razonamiento previo, llamada Images with thinking, se ofrece en los planes Plus, Pro y Business. Las fuentes consultadas no precisan si los GIF tendrán límites de uso según el plan.

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Un movimiento tras el cierre de Sora

The Next Web recordó que el lanzamiento llega meses después de que OpenAI cerrara en marzo Sora, su aplicación de video con IA. Con los GIF, ChatGPT ofrece animaciones cortas sin pasar por una herramienta de video propia.

El mes pasado, OpenAI empezó a probar anuncios dentro de la generación de imágenes en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic

Unite.AI repasó que Images 2.5, presentado el 8 de septiembre, redujo la latencia, es decir, el tiempo de espera, hasta un 50% frente a Images 2.0. Esa versión sumó además Sketch, para dibujar una guía visual, plantillas para folletos o fotos de producto y comentarios sobre zonas concretas de una imagen.

The Next Web agregó que, el mes pasado, OpenAI empezó a probar anuncios dentro de la generación de imágenes en Estados Unidos, y que Images 2.0, lanzado en abril, fue su primer modelo de imágenes que razona antes de dibujar.

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Cómo se creaban los GIF animados antes de ChatGPT

Antes de la integración de herramientas generativas como ChatGPT, la creación de GIF animados era un proceso técnico y manual que dependía de software de edición gráfica o plataformas de conversión de terceros.

Hasta ahora, ChatGPT no generaba GIF de forma nativa en un solo paso. REUTERS/Bhawika Chhabra

Los usuarios debían extraer clips cortos de un video o compilar una secuencia de imágenes estáticas y subirlos a herramientas web como GIPHY y EZGIF, o utilizar programas avanzados como Adobe Photoshop.

En estos entornos, el creador tenía que organizar los fotogramas en una línea de tiempo, establecer manualmente el retraso de milisegundos entre cada capa para controlar la velocidad y ajustar cuidadosamente la paleta de colores para mantener un equilibrio aceptable entre la calidad visual y el peso final del archivo.

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