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Apple cambia iCloud con iOS 27: los álbumes de fotos ya no tendrán almacenamiento gratis

Con iOS 27, quienes creen nuevos álbumes deberán vigilar su espacio en iCloud, especialmente si otras personas también añaden contenido

iOS 27 llegará con un cambio para los álbumes compartidos de iCloud.
iOS 27 llegará con un cambio para los álbumes compartidos de iCloud. (Apple)
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Apple prepara un cambio importante en el funcionamiento de los álbumes compartidos de Fotos con la llegada de iOS 27. A partir de la actualización, las imágenes y vídeos que se suban a los nuevos álbumes compartidos conservarán su resolución original, pero tendrán una consecuencia directa para los usuarios: comenzarán a ocupar espacio dentro del almacenamiento disponible en iCloud.

Hasta ahora, los álbumes compartidos permitían reunir hasta 5.000 fotos y vídeos sin que estos archivos descontaran espacio de la cuota de iCloud del usuario. Apple aplicaba una compresión al contenido para reducir su tamaño, una limitación que permitía compartir grandes cantidades de recuerdos sin preocuparse por los gigas disponibles.

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Con iOS 27, Apple apuesta por mantener la calidad completa de las fotos y vídeos, pero elimina esa ventaja de almacenamiento gratuito. El cambio afectará a los álbumes compartidos creados a partir de la nueva versión del sistema operativo.

iCloud
Apple elimina la ventaja de los álbumes compartidos, el cual no ocupaba espacio en iCloud. (Apple)

Las fotos conservarán su calidad original, pero ocuparán espacio

La principal novedad será que las fotos y vídeos ya no tendrán que pasar por el proceso de compresión que utilizaban los álbumes compartidos hasta ahora. Esto permitirá conservar los archivos con una calidad mucho más cercana a la original, algo especialmente importante para quienes quieren guardar recuerdos de viajes, eventos familiares o celebraciones sin perder detalle.

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Sin embargo, esa mejora tiene un coste. Cada archivo subido a un nuevo álbum compartido comenzará a contabilizarse dentro del espacio contratado por el usuario en iCloud.

En la práctica, subir una fotografía a un álbum compartido funcionará de una forma similar a guardarla dentro de la biblioteca personal de Fotos. Si el usuario tiene suficiente espacio disponible, podrá seguir añadiendo contenido. Pero si se acerca al límite de almacenamiento, tendrá que eliminar archivos, liberar espacio o contratar un plan de iCloud+ con mayor capacidad.

Los álbumes compartidos ocuparán espacio en iCloud.
Los álbumes compartidos ocuparán espacio en iCloud. (Applesfera)

Este cambio puede ser especialmente relevante para quienes utilizan los 5 GB gratuitos que Apple ofrece con cada cuenta. En estos casos, unas pocas fotografías o vídeos de alta resolución pueden consumir rápidamente el espacio disponible.

El propietario del álbum asumirá el coste del contenido compartido

Uno de los aspectos más importantes de la nueva política es quién asumirá el espacio ocupado por las fotos. Según la información disponible, el almacenamiento de los archivos añadidos a un álbum compartido recaerá en la cuenta del propietario.

Esto significa que, si una persona crea un álbum para recopilar las fotografías de una boda, un viaje o una reunión familiar, las imágenes y vídeos que suban los invitados también podrían descontarse del espacio de iCloud del creador.

La situación cobra mayor relevancia porque Apple también facilitará la participación de más personas en estos álbumes. Ya no será imprescindible contar con una cuenta de Apple para acceder a determinadas funciones de colaboración, lo que podría permitir que usuarios de Android o Windows participen en la recopilación de imágenes.

La aplicación de Apple cuenta con mejoras que hace más sencillo el uso diario. (Freepik)
El propietario del álbum compartido asumirá el espacio que sea usado. (Freepik)

Para el propietario, esto supone que compartir un enlace con muchas personas podría provocar que su espacio de almacenamiento se reduzca con rapidez si los invitados comienzan a subir numerosos archivos.

Los álbumes temporales serán una alternativa para ahorrar espacio

iOS 27 también incorporará una alternativa para quienes no quieran utilizar espacio permanente en iCloud: los álbumes compartidos temporales.

Estos álbumes permitirán compartir fotos y vídeos sin que el contenido consuma almacenamiento de iCloud. La diferencia es que tendrán una duración limitada. Los archivos que no sean guardados posteriormente en una biblioteca personal desaparecerán del álbum después de 30 días.

Esta opción puede resultar útil para situaciones puntuales, como un evento, unas vacaciones o una celebración en la que varias personas necesitan intercambiar fotografías durante un periodo corto.

Los álbumes temporales no consumiran espacio de iCloud.
Los álbumes temporales no consumiran espacio de iCloud. (Applesfera)

Sin embargo, no reemplaza completamente a los álbumes tradicionales, ya que los usuarios que quieran conservar una colección de recuerdos durante años deberán guardar esos archivos de forma permanente.

Los álbumes antiguos no cambiarán de forma automática

Apple no aplicará este nuevo sistema de manera retroactiva a los álbumes compartidos que ya existen. Por lo tanto, los usuarios que hayan creado álbumes durante los últimos años no deberían ver cómo su almacenamiento de iCloud disminuye de manera repentina por las fotos que ya estaban almacenadas allí.

El cambio estará centrado en los nuevos álbumes creados bajo el funcionamiento de iOS 27. De esta manera, Apple mantiene las colecciones antiguas sin modificaciones, mientras introduce un nuevo modelo que prioriza la calidad de imagen.

La decisión refleja un intercambio claro: iOS 27 permitirá compartir fotografías y vídeos con mejor calidad, pero esa mejora dejará de estar separada del espacio de iCloud. Para los usuarios, conservar los recuerdos en resolución completa significará ahora prestar más atención a la cantidad de almacenamiento disponible y a quién puede añadir contenido a cada álbum.

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