Sociedad

León XIV en Córdoba: el intendente detalló cómo será la misa multitudinaria y el operativo de seguridad

Daniel Passerini anticipó en Infobae al Regreso el cronograma previsto para el 10 de noviembre, que incluirá un recorrido en Papamóvil por el centro, asistencia sanitaria y miles de efectivos afectados a la jornada

El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini recibirán al papa León XIV en el aeropuerto de Córdoba el 10 de noviembre
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El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, definió la llegada del papa León XIV como el mayor desafío de su gestión y anticipó los preparativos para recibirlo el próximo martes 10 de noviembre. En diálogo con Infobae al Regreso, describió el cronograma de actividades, las medidas previstas para recibir a miles de fieles y el despliegue de las distintas fuerzas de seguridad.

Es la responsabilidad más grande de mi vida”, afirmó el jefe comunal. También recordó la visita de Juan Pablo II a Córdoba, en 1987, cuando estudiaba Medicina y colaboró como voluntario. “Estuve en el arzobispado viéndolo saludar desde el balcón”, evocó.

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Durante la entrevista, Passerini expresó su emoción por recibir al sucesor de Francisco. “Soy un agradecido a Dios. Estuve dos veces con Francisco en Roma y ahora esto”, sostuvo.

El avión papal aterrizará a las 9 en el aeropuerto de Córdoba. Allí estarán el gobernador Martín Llaryora, el cardenal Ángel Rossi y el intendente, quienes participarán del recibimiento oficial. Luego, León XIV se trasladará a la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), donde celebrará una misa abierta al público.

(Infobae en Vivo)
El municipio coordina pautas con cámaras hoteleras e inmobiliarias para evitar distorsiones en los precios de alojamiento (Infobae en Vivo)

Cómo será la misa de León XIV en FADEA

El predio de FADEA será el principal punto de concentración de los fieles. Para dimensionar sus instalaciones, Passerini utilizó una comparación con uno de los festivales más convocantes de la provincia: “Equivale a ocho Cosquín Rock en tamaño y en organización”.

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El espacio contará con sectores delimitados, pantallas y equipos de sonido. El altar tendrá 60 metros de frente y estará acompañado por un escenario en el que habrá presentaciones artísticas.

Las puertas abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18 y permanecerán habilitadas hasta las 6 del martes, cuatro horas antes de la ceremonia. Los asistentes podrán ingresar con mochilas de hasta 15 litros de capacidad, alimentos, bebidas y reposeras. No estará permitido instalar carpas.

El municipio dispondrá de 300 unidades de transporte urbano para trasladar a los fieles desde los estacionamientos hasta los accesos. Además, se prevé la llegada de unos 2.000 micros de larga distancia, que tendrán sectores específicos para estacionar en las inmediaciones de las rutas y la avenida Circunvalación.

Van a tener que caminar dos kilómetros y dentro del predio van a tener que moverse”, advirtió Passerini al explicar las distancias que deberán recorrer quienes lleguen en vehículos particulares.

Infografía con el retrato ilustrado de un pontífice, templos católicos, bloques de texto con un cronograma diario y el logotipo de Infobae.
El recorrido del Papamóvil por el centro de la capital provincial dispondrá de un vallado a siete metros de distancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recorridos y las indicaciones para acceder desde distintas localidades estarán disponibles en el sitio oficial El Papa en Córdoba. También se permitirá la venta ambulante en las zonas habilitadas, aunque estará prohibido encender fuego. “No es una figura poética: no fuego, sí agua. Nadie va a poder prender fuego”, aclaró el intendente.

El recorrido del Papa por el centro de Córdoba

Una vez finalizada la misa, León XIV se trasladará hacia el centro y abordará el Papamóvil para recorrer las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado. Allí está previsto que salude a los fieles desde el balcón.

Después continuará por Yrigoyen, Vélez Sársfield y 27 de Abril hasta la Catedral. Desde ese punto emprenderá el regreso al aeropuerto a través de 27 de Abril, General Paz, Colón y avenida Circunvalación.

Passerini explicó que el itinerario busca garantizar la cercanía entre el Pontífice y quienes se acerquen a saludarlo. “Él pidió tener cercanía con la gente, o sea que el vallado va a estar a siete metros. La gente lo va a ver de muy cerca”, aseguró.

Seguridad y asistencia sanitaria para la jornada

El municipio y la Provincia dispondrán de un amplio esquema de atención médica, con hospitales de campaña, corredores sanitarios y refuerzos en los centros de salud cercanos a los distintos puntos de concentración.

(Infobae en Vivo)
Las mesas de trabajo para la organización del acontecimiento integran a miembros de la oposición política provincial y municipal (Infobae en Vivo)

Va a haber 1.200 agentes y efectivos de salud afectados para atender a toda la gente que esté allí”, precisó Passerini.

El Hospital de Pronta Atención municipal próximo a FADEA reforzará sus recursos durante la misa. Para las actividades en torno al Arzobispado se establecerá un corredor sanitario hacia el Sanatorio Allende, mientras que el Hospital de Urgencias será la referencia para el sector de la Catedral.

En materia de seguridad, el intendente informó que participarán 11.500 efectivos de la Policía de Córdoba, además de entre 3.000 y 4.000 cadetes. Dentro de FADEA también trabajarán fuerzas federales, con una dotación estimada de entre 1.800 y 2.000 agentes de Gendarmería y la Policía Federal.

La coordinación se dividió en diez mesas de trabajo dedicadas a logística, limpieza, seguridad y salud. Passerini destacó que en ellas también participan representantes de la oposición provincial y municipal. “No solo que la oposición está invitada, sino que ha participado y está participando de todas las actividades de organización”, señaló.

La convocatoria política y las expectativas turísticas

El intendente remarcó que la convocatoria busca trascender las diferencias partidarias y reunir a dirigentes de distintos espacios. “Todos tienen que estar porque la consigna del viaje es ‘bienvenidos todos’”, afirmó.

Más de 15.000 agentes de la Policía de Córdoba y efectivos de fuerzas federales custodiarán las actividades de la visita papal
Más de 15.000 agentes de la Policía de Córdoba y efectivos de fuerzas federales custodiarán las actividades de la visita papal

Como parte de los preparativos, Córdoba encargó la elaboración de un cáliz para entregarle al Papa. La pieza fue realizada por un orfebre que anteriormente había confeccionado un crucifijo para Francisco y ya recorrió instituciones como la Legislatura provincial y el Concejo Deliberante.

La demanda de alojamiento también forma parte de las previsiones. Passerini explicó que el municipio trabaja junto con las cámaras hotelera e inmobiliaria para ordenar la oferta y evitar aumentos abusivos ante la llegada de visitantes.

“Queremos que la gente venga, no espantar a la gente”, sostuvo. Además, reconoció que algunos vecinos de las avenidas incluidas en el itinerario recibieron propuestas para alquilar sus balcones durante el paso del Papamóvil.

La llegada de León XIV movilizará a organismos nacionales, provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, instituciones religiosas y prestadores turísticos. Para Passerini, la magnitud del acontecimiento y la responsabilidad de recibir al Pontífice convierten la jornada en uno de los mayores desafíos de la historia de Córdoba.

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