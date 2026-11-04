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El inesperado interés que despertó Mauro Icardi luego de que el Inter le cerrara la puerta

El presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta, descartó de forma terminante un regreso del delantero argentino al club donde fue capitán y goleador

Mauro Icardi, con camiseta rojigualda y pelo rubio, junto a China Suarez, con cabello castaño claro, ambos sonriendo en un estadio
Mauro Icardi y la China Suarez, en el festejo del último título que el delantero logró con el Galatasaray
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El Milan estudia la incorporación de Mauro Icardi como refuerzo para el ataque, según informó Calcio Mercato, pocas horas después de que el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, cerrara de forma terminante la puerta a un regreso del delantero argentino al club donde supo ser capitán y goleador. El portazo —dado en la previa del triunfo nerazzurro por 3-0 ante el Feyenoord por la Champions League— reconfiguró el panorama de opciones para un jugador de 33 años que lleva varios meses sin equipo y con la mirada puesta en la Serie A.

La consulta a Marotta ante la prensa de Sky Sport fue directa, y la respuesta también. “No sé si se ofreció, a nosotros seguramente no”, respondió el presidente del Inter al ser interrogado sobre las versiones que ubicaban al atacante rosarino en la vidriera. Y aunque matizó sus palabras con un reconocimiento al vínculo histórico entre Icardi y el club —“también es una consideración agradable la de un jugador que le dio mucho al Inter”—, no dejó lugar a especulaciones: “Honestamente, no entra en nuestros planes, así como tampoco entra en nuestros planes adquirir un nuevo delantero”. El argumento de fondo fue el de un plantel suficientemente profundo: “Tenemos cuatro delanteros y da la casualidad de que faltaron al menos tres al mismo tiempo. Pero esto es pura fatalidad”, completó Marotta, que con ese razonamiento también descartó cualquier otro refuerzo en el ataque.

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El Milan lo analiza como acompañante de Gonzalo Ramos

Superado ese portazo, el nombre del delantero sigue activo en el mercado. El Milan aparece como uno de los clubes que evalúa su contratación para complementar el esquema del técnico Ruben Amorim, donde Gonzalo Ramos ocupa un lugar central. La incorporación de Icardi, según el medio italiano, podría derivar en la salida a préstamo del joven Francesco Camarda, quien cedería protagonismo ante la llegada de un atacante de mayor rodaje internacional.

No es el único interesado. Desde la Premier League hay seguimiento del Tottenham y el Everton, mientras que en España el Betis sigue de cerca la situación del argentino. En Grecia, el PAOK de Salónica también aparece en escena. Y en Italia, además del Milan, se menciona con fuerza a la Juventus, donde Icardi podría reencontrarse con Luciano Spalletti, el entrenador que lo potenció durante su ciclo en el Inter y que, según las versiones del mercado, no quedó satisfecho con los refuerzos ofensivos obtenidos en este período -entre ellos Kolo Muani y Woltemade-. La reciente aprobación de un aumento de capital de 250 millones de euros en el club turinés, parte del cual estaría destinado a incorporaciones, habilita la posibilidad de que en enero el Vecchio Signore se mueva en esa dirección.

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Icardi lleva meses sin club y descartó el camino fácil

El itinerario del atacante en los últimos meses resume sus complicaciones. Se despidió del Galatasaray el 1 de julio tras cinco años en Turquía que incluyeron 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos, además de cuatro ligas, una copa nacional, una supercopa y el premio al mejor jugador del año en 2023. Sin embargo, su peso en el equipo fue menguando: una grave lesión lo condicionó durante la temporada 2024-25, y su regreso en agosto de 2025 lo encontró relegado detrás de Victor Osimhen, situación que derivó en la decisión del club turco de no renovarle el contrato.

Desde que se convirtió en agente libre, entrena por su cuenta —con la asistencia de su pareja, la actriz María Eugenia Suárez— mientras espera una propuesta que lo convenza. En septiembre surgió la opción de la Lazio, pero la operación se cayó por el veto del técnico Gennaro Gattuso, que prefirió apostar por Andrea Pinamonti y Tijjani Noslin. Icardi, en declaraciones al diario La Repubblica replicadas por otros medios italianos, había manifestado públicamente su deseo de regresar al fútbol italiano y no había descartado una vuelta al Inter: “Pasé años importantes vistiendo la camiseta del Inter, y el brazalete de capitán marcó una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera. Pero un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común”, afirmó.

Esa posibilidad ya no existe, al menos en el corto plazo. Con la puerta del Inter cerrada según sus propias palabras, y la Serie A como prioridad declarada —la liga que lo catapultó a la élite del fútbol mundial—, el futuro de Icardi depende ahora de que alguno de los clubes interesados concrete una oferta a la altura de sus expectativas. “Si vuelvo a un lugar, es para ser útil y para ganar”, precisó el delantero. ¿Será en el Milan, el clásico rival de uno de los clubes en los que más brilló?

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