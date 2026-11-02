El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 se lanzará oficialmente el 5 de noviembre de 2026.

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Venden copias físicas de Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 antes de su estreno oficial, previsto para el 5 de noviembre. Un comprador fue fotografiado saliendo de una tienda con el juego en mano, y otra imagen muestra una pila de carátulas disponibles para la venta, según publicó la cuenta de X Nintendeal.

El adelanto resulta llamativo si se considera que el título se agotó en numerosos comercios tras una ola masiva de reservas. Quienes lograron hacerse con una copia antes de tiempo tuvieron, según el relato original, una dosis considerable de suerte.

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Ruptura de embargo: así se filtró el lanzamiento de Zelda Ocarina of Time

El hecho de que una tienda haya puesto a la venta el remake antes de la fecha oficial implica, en los hechos, una ruptura de embargo. Esta práctica está estrictamente prohibida, aunque no es la primera vez que ocurre con títulos de Nintendo.

Una de las características del videojuego para Nintendo Switch 2 es la incorporación de un botón específico para saltar y la posibilidad de esprintar.

Casos similares se registraron recientemente con Donkey Kong Bananza y Pokémon Legends: ZA, ambos víctimas de ventas anticipadas en algunos comercios. El fenómeno tampoco es exclusivo de Nintendo: Wolverine llegó a aparecer en tiendas con copias físicas para PS5 antes de su debut.

Estos episodios dejan en evidencia que, pese a los controles de las compañías, las cadenas de distribución no siempre logran contener el producto hasta la fecha pactada. Nintendo, en particular, ha enfrentado filtraciones en otras ocasiones previas.

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Jugabilidad sin conexión: el riesgo de spoilers antes del estreno

Uno de los datos que agrava la situación es que Ocarina of Time no requiere conexión a internet para ejecutarse. Esto significa que quienes consiguieron el cartucho antes de tiempo pudieron jugarlo de inmediato, sin ninguna barrera técnica que lo impidiera.

Un comprador fue fotografiado saliendo de una tienda con el juego en mano. (X/@Nintendeal)

Como consecuencia directa, ya circulan en plataformas como TikTok y Xbox Live diversas filtraciones visuales, capturas de pantalla y videos de jugabilidad correspondientes al remake. Para quienes buscan evitar cualquier spoiler, la recomendación es silenciar palabras clave relacionadas con el juego en redes sociales hasta el jueves de lanzamiento.

Diseño de la edición física: el guiño al cartucho original de Nintendo 64

Más allá de la polémica por el adelanto, las fotografías compartidas permitieron apreciar detalles del diseño físico del juego. La caja incorpora un ribete dorado en el lomo de la cubierta, una referencia directa al color del cartucho de la versión original lanzada para Nintendo 64.

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En un contraste llamativo, el cartucho del remake elige el color rojo, una decisión que podría responder a la intención de diferenciarse visualmente de su predecesor. El resultado es, según se describe, una pieza pensada para coleccionistas, alejada del formato puramente digital.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo

Novedades del remake frente al Zelda original

Pese a los adelantos y filtraciones, el remake no introduce cambios drásticos en la historia ni en la trama general respecto a la entrega original. Las modificaciones se concentran en otros aspectos del juego.

Entre las novedades confirmadas se destacan gráficos mejorados, un sistema de controles renovado y voces inéditas para los personajes. A esto se suman escenas cinemáticas completamente nuevas, además de ciertos cambios puntuales que podrían generar reacciones divididas entre los jugadores que conocen de memoria la versión de 1998.

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El salto generacional de Ocarina of Time hacia la Switch 2

El próximo videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, cuyo lanzamiento está programado para el 5 de noviembre de 2026, es un remake del aclamado juego original que se estrenó en 1998 para la consola Nintendo 64.

El anuncio del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time forma parte de la celebración por los 40 años de la saga de Nintendo.

Este nuevo título representa el segundo remake oficial del juego, teniendo como predecesor directo a The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, el cual fue lanzado para la consola Nintendo 3DS quince años antes, en 2011.

Aunque mantiene la fórmula y fidelidad de la versión de 1998, este nuevo lanzamiento para Switch 2 se moderniza respecto a sus predecesores al incorporar un apartado visual completamente renovado, cinemáticas con actuación de voz, además de adiciones mecánicas como controles de cámara y un botón de salto.

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