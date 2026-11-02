Capital de Honduras podría mantener los racionamientos de agua

Los capitalinos deberán mantener el ahorro de agua ante las restricciones previstas durante los próximos meses.

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Los habitantes de Tegucigalda y Comayagüela deberán mantener medidas de ahorro de agua durante los próximos meses, ante las perspectivas de disponibilidad limitada del recurso para abastecer a la población.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, señaló que las condiciones actuales de los embalses obligan a mantener una política de uso racional del agua, debido a que las reservas deben alcanzar para cubrir la demanda durante los meses de menor disponibilidad de lluvias.

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Uno de los principales factores de preocupación es el nivel de almacenamiento de la represa La Concepción, que aporta aproximadamente el 60% del agua que consume la capital y que, según los datos proporcionados por el edil, se encuentra al 43% de su capacidad.

Aunque el embalse Los Laureles logró llenarse, esta situación no representa una solución definitiva para el abastecimiento, por lo que las autoridades mantienen el trasvase de agua desde ese sistema hacia La Concepción como parte de las medidas para reforzar las reservas.

Zelaya explicó que el agua disponible debe administrarse para cubrir las necesidades de la población hasta mayo, periodo en el que se espera contar con mejores condiciones de captación si se registran nuevas precipitaciones.

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Racionamientos persisten

La situación de La Concepción representa uno de los principales desafíos para el abastecimiento de agua en el Distrito Central. Con apenas el 43% de su capacidad, el embalse requiere una administración cuidadosa para evitar que las reservas disminuyan antes de que comience una nueva temporada de lluvias.

El alcalde indicó que noviembre será un mes determinante para mejorar las condiciones de almacenamiento. Si se presentan precipitaciones durante ese periodo, existe la posibilidad de incrementar la captación y modificar el calendario de distribución del servicio.

Actualmente, los racionamientos se mantienen con una frecuencia de nueve días. Sin embargo, si las lluvias permiten recuperar parte de las reservas, el intervalo podría reducirse a siete días.

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De no producirse las precipitaciones esperadas, el esquema actual continuará vigente, lo que significa que los capitalinos deberán prepararse para mantener las restricciones en el suministro durante los próximos meses.

Los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela deben mantener medidas de ahorro ante la disponibilidad limitada de agua potable. (FOTO: Infobae)

La advertencia también apunta a 2027, año para el que las autoridades municipales anticipan dificultades similares, por lo que el ahorro doméstico será una de las medidas necesarias para administrar el recurso disponible.

Los Laureles y La Concepción

Mientras se concreta una solución de mayor alcance, las autoridades continúan implementando acciones para aumentar la disponibilidad de agua en los sistemas que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela.

Entre estas medidas se encuentra el trasvase desde Los Laureles hacia La Concepción, una operación que busca aprovechar las reservas disponibles y reforzar el embalse que suministra la mayor parte del agua potable de la capital.

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A esto se suma la habilitación de pozos para incorporar nuevas fuentes de abastecimiento. Según el alcalde, ya se han puesto en funcionamiento siete de estas instalaciones como parte de las acciones para enfrentar la escasez.

No obstante, estas intervenciones tienen un carácter paliativo y no representan una solución definitiva al déficit de agua que enfrenta la capital. La dependencia de las lluvias y los niveles de almacenamiento de los embalses continúan condicionando la distribución del servicio.

Por esa razón, el llamado municipal está dirigido también a los hogares, donde el consumo responsable, la reparación de fugas y el aprovechamiento adecuado del agua almacenada pueden contribuir a reducir la presión sobre el sistema.

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Las autoridades locales ejecutan el trasvase de agua desde el embalse Los Laureles hacia La Concepción para reforzar las reservas.

La principal apuesta para mejorar estructuralmente el suministro de agua en Tegucigalpa es la construcción de la represa San José, un proyecto que, de acuerdo con Zelaya, estaría listo para entrar en operaciones en 2028.

Sin embargo, el calendario de ejecución significa que la nueva infraestructura no resolverá las dificultades inmediatas ni las previstas para 2027. Por ello, las autoridades deberán continuar recurriendo a medidas de contingencia mientras avanza el proyecto.

Mientras llega ese momento, Tegucigalpa enfrenta el desafío de administrar sus reservas actuales en un escenario de incertidumbre climática. La posibilidad de mejorar los horarios de distribución dependerá, en buena medida, de las lluvias de noviembre, pero las proyecciones municipales apuntan a que el ahorro de agua seguirá siendo indispensable durante 2027.

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