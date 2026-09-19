Nintendo Switch 2 de Zelda: fecha de lanzamiento, precio estimado y qué incluye la consola

Nintendo Switch 2 lanzará una edición para conmemorar el 40 Aniversario de The Legend of Zelda. La edición contará co dos controladores Joy-Con verdes con detalles dorados y patrones alusivos al título. (Nintendo)

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Nintendo lanzará el 29 de octubre de 2026 una Switch 2 especial por el 40.º aniversario de The Legend of Zelda, una edición temática inspirada en Ocarina of Time.

La edición especial de Nintendo Switch 2 incluirá un Dock con arte en negro y dorado y la imagen de la Trifuerza, además de un par de Joy-Con verdes. La empresa aclaró que el bundle no trae una copia de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake ni de ningún otro juego.

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El anuncio se hizo durante el Nintendo Direct dedicado al 40.º aniversario de la saga.

Nintendo pondrá a la venta el 29 de octubre de 2026 una edición especial de Switch 2 para celebrar las cuatro décadas de The Legend of Zelda. (Nintendo)

Cómo es la edición de Nintendo Switch 2 de Zelda

En el diseño exterior, el controlador distribuye sus colores en tres zonas: mitad izquierda negra, centro dorado con patrón de triángulos y el emblema de Hyrule, y lado derecho en verde.

Los botones ABXY son negros, el aro de la palanca izquierda es verde, el de la derecha dorado y los gatillos repiten ese mismo acabado.

La parte trasera refuerza la diferencia frente al Mando Pro convencional: el agarre izquierdo es verde metalizado y el derecho negro, con el logotipo de Switch 2 en el centro.

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El paquete contará con una base decorada en negro y dorado, con la Trifuerza como elemento central del diseño. (Nintendo)

En funciones, comparte con el mando estándar el botón C, los botones traseros GL y GR, la vibración HD 2 y el cable USB de carga incluido en la caja.

Este controlador solo es compatible con Switch 2 y no funciona con Nintendo Switch original, el modelo OLED ni Switch Lite. La caja roja y negra con el sello del 40.º aniversario ya había aparecido en una filtración de agosto.

Cuánto costará el Nintendo Switch 2 de Zelda

La ficha del producto ya está publicada en la Nintendo Store japonesa con un precio de 12.980 yenes, impuestos incluidos, y con reservas abiertas para la misma fecha de lanzamiento: el 29 de octubre de 2026.

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La publicación indicó además que la reserva en Japón está limitada a una unidad por persona y que no se aceptan cancelaciones.

Nintendo precisó que la edición no incluirá el remake de Ocarina of Time ni otro videojuego. (Nintendo)

Ese valor ubica esta edición 3.000 yenes por encima del Mando Pro estándar de Switch 2 en Japón, que cuesta 9.980 yenes. En países como España, en cambio, todavía no hay ficha oficial del producto ni precio en euros en la tienda de Nintendo.

Qué más presentó Nintendo

Durante el evento del martes 8 de septiembre, Nintendo difundió un nuevo teaser de la próxima película live-action de la franquicia.

El foco principal de la presentación, no obstante, fue el avance extendido de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Esa nueva versión del clásico de 1998 tendrá un apartado visual renovado y cambios en la jugabilidad. La consola temática, el mando y la funda saldrán el 29 de octubre, mientras que el remake llegará a Switch 2 el 5 de noviembre.

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La compañía presentó el producto en un Nintendo Direct organizado por los 40 años de la franquicia. (Nintendo)

Nuevo contenido de Nintendo Switch Online

Nintendo incorporó tres juegos clásicos al catálogo Nintendo Classics para los suscriptores de Nintendo Switch Online.

La actualización añade títulos de NES y amplía la oferta retro del servicio con Ninja Gaiden III, Ikari Warriors y R.C. Pro-Am II. Los juegos están disponibles a través de la aplicación del catálogo en la consola.

Ninja Gaiden III es la tercera y última entrega de la saga protagonizada por Ryu Hayabusa. Su historia gira en torno a la búsqueda del responsable de la muerte de Irene.

Nintendo Switch Online sumó tres juegos de NES a su catálogo clásico: Ninja Gaiden III, Ikari Warriors y R.C. Pro-Am II. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

Ikari Warriors, juego de acción y disparos de 1987, propone infiltrarse en una base enemiga con los soldados Paul y Vince. Los personajes cuentan con munición limitada, potenciadores y la posibilidad de manejar tanques y helicópteros.

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Por su parte, R.C. Pro-Am II, secuela de 1992, ofrece 24 pistas y carreras para hasta dos jugadores. Los participantes pueden adquirir mejoras para el vehículo con los premios obtenidos y acceder a los minijuegos TUG O’ TRUCK CHALLENGE y THE DRAG RACE.

Nintendo recordó que quienes no tengan una suscripción pueden iniciar una prueba gratuita de siete días. Si no la cancelan al finalizar ese período, se transforma automáticamente en un plan recurrente de 30 días al precio vigente.