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Usuarios de Tesla que activaron la conducción autónoma con dispositivos piratas enfrentan penas de dos años de cárcel

Las autoridades surcoreanas investigan a decenas de conductores que modificaron el software del fabricante estadounidense. Los infractores podrían ser sancionados con multas millonarias

La Policía Metropolitana de Seúl detuvo a 80 personas por utilizar dispositivos no autorizados para activar la conducción autónoma de Tesla. (Foto: REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo)
La Policía Metropolitana de Seúl detuvo a 80 personas por utilizar dispositivos no autorizados para activar la conducción autónoma de Tesla. (Foto: REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo)
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La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl detuvo a 80 personas por usar dispositivos no originales que activaban la función de Tesla de conducción autónoma total en vehículos no autorizados en Corea del Sur.

Los sospechosos podrían afrontar cargos penales, prisión, multas y la pérdida definitiva del acceso al software por alterar sistemas vinculados con la seguridad vial.

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La investigación derivó de una solicitud del Ministerio de Transportes de Corea, después de que surgieran indicios de activaciones irregulares. Según Electrek, la policía incautó 21 dispositivos enchufables destinados a sortear las restricciones regionales del sistema.

Mazo de madera con anillo dorado sobre una base redonda en una mesa de tribunal, con una silla de cuero y paneles de madera al fondo.
La Ley de Gestión de Vehículos de Motor de Corea contempla sanciones de hasta dos años de prisión o multas de 20 millones de wones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infracciones pueden castigarse con hasta dos años de prisión o una multa de 20 millones de wones, equivalentes a unos 15.000 dólares. Los investigados fueron acusados en virtud de la Ley de Gestión de Vehículos de Motor de Corea, que prohíbe cambios de software no autorizados que afecten la seguridad de los vehículos.

Cómo funcionan los dispositivos piratas que alteraban el funcionamiento de Tesla

Los dispositivos se conectaban a la red CAN, el sistema de comunicación interna que intercambia datos entre los componentes electrónicos del auto. Esa intervención permite eludir el bloqueo geográfico y habilitar la conducción autónoma total supervisada, conocida como FSD, porque los vehículos comparten componentes de hardware.

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Un técnico informático fabricó uno de los dispositivos a partir de material disponible en GitHub, mientras que otro sospechoso instaló una unidad fabricada en Europa en su propio Tesla. La policía señaló que los dispositivos habían sido construidos por los usuarios o importados desde China y Europa.

Los dispositivos se conectaban a la red interna CAN del auto para eludir el bloqueo geográfico del sistema FSD. (Foto: REUTERS/Bart Biesemans/File Photo)
Los dispositivos se conectaban a la red interna CAN del auto para eludir el bloqueo geográfico del sistema FSD. (Foto: REUTERS/Bart Biesemans/File Photo)

La circulación de estas herramientas ya había sido detectada en China, Europa y Corea del Sur, pero ninguna operación anterior contra estos sistemas había alcanzado la escala de la investigación de Seúl.

Entre las conversaciones en línea de los sospechosos, los agentes hallaron intercambios sobre cómo evitar que la activación de FSD quedara registrada en los historiales de los vehículos.

Qué restricciones hay en Corea del Sur para modelos de Tesla

El acceso oficial a FSD supervisada en Corea del Sur se limita a los Model S, Model X y Cybertruck fabricados en Estados Unidos. Tesla introdujo la función en el país a fines de 2025, aunque ese lanzamiento no habilitó su uso en toda la gama de la compañía.

Tesla advirtió que la instalación de estos componentes anula la garantía de fábrica y transfiere la responsabilidad total ante accidentes. (Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo)
Tesla advirtió que la instalación de estos componentes anula la garantía de fábrica y transfiere la responsabilidad total ante accidentes. (Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo)

Los Model 3 y Model Y enviados desde Giga Shanghai no superaron las normas surcoreanas de seguridad requeridas para operar con FSD. En cambio, el acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y Estados Unidos exime de ese requisito a los vehículos fabricados en territorio estadounidense que cumplen las condiciones de certificación local.

La empresa prohibió de forma permanente el uso de FSD a algunos propietarios en China. Desde abril de 2026, la empresa detectó estos dispositivos de forma remota y eliminó la función de los vehículos afectados.

Asimismo, Tesla advirtió que quienes utilicen estos aparatos pueden perder la cobertura de garantía y asumirán toda la responsabilidad en caso de accidente. Un agente policial indicó que uno de los riesgos consiste en que FSD interprete erróneamente las condiciones de la carretera.

Autoridades en Estados Unidos evalúan la seguridad de los autos de Tesla. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Autoridades en Estados Unidos evalúan la seguridad de los autos de Tesla. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por qué crecen las dudas sobre la conducción autónoma de Tesla

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) abrió un expediente para evaluar si los robotaxis de Tesla circulan por encima del límite de velocidad en zonas escolares activas. La agencia estima que el reclamo afecta a unos mil vehículos del modelo 2026.

El reclamo apunta a los Tesla Model Y y Cybercab que operan con el sistema de conducción automatizada de la empresa activado, sin conductor humano al volante. Según la NHTSA, la evidencia incluye tres videos publicados en redes sociales y cuatro incidentes registrados en la base de datos de la agencia.

La investigación sucede después de que la NHTSA abriera, en octubre del año pasado, otra indagación por violaciones de tránsito del sistema de conducción asistida de la compañía, como pasar semáforos en rojo o invadir el carril contrario.

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