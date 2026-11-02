Política

El Gobierno niega que la reelección indefinida de intendentes sea parte de un acuerdo bonaerense: qué dicen el PRO y la UCR

La cúpula de La Libertad Avanza rechaza que el proyecto del PJ, respaldado por algunos intendentes radicales, pueda incluirse en las negociaciones. Mauricio Macri armó un comunicado para despejar dudas sobre la posición de su partido

Ilustración de Javier Milei en primer plano, flanqueado por Mauricio Macri, Karina Milei (con 'Reforma Política') y Axel Kicillof. Fondo: bandera argentina y siluetas.
Javier Milei, Mauricio Macri, Axel Kicillof y Karina Milei (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Todavía con las alianzas en pleno proceso de negociación y sin grandes definiciones de las reuniones que viene teniendo periódicamente con los espacios más cercanos, el Gobierno salió este lunes a desmentir que la posibilidad de restituir las reelecciones indefinidas de intendentes en la provincia de Buenos Aires forme parte de las conversaciones que mantiene con la Unión Cívica Radical (UCR) para una eventual alianza electoral en 2027, luego de que el tema escalara en las últimas horas y obligara tanto a La Libertad Avanza como al PRO a fijar una posición en contra de modificar la ley vigente.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue uno de los primeros en reaccionar. A través de las redes sociales, el funcionario negó que el oficialismo nacional esté dispuesto a acompañar una reforma de ese tipo a cambio de que los mandatarios municipales apoyen al presidente Javier Milei en el 2027.

PUBLICIDAD

“Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes”, fue el mensaje que publicó “El Colo” como respuesta a una nota periodística que planteaba ese escenario.

Por la mañana, cuando todavía el conflicto no había trascendido, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, visitó la Casa Rosada y tuvo algunas reuniones para explicar cómo estaba la situación en el territorio provincial.

“No hay ninguna chance de que se ponga como moneda de cambio, ni siquiera por ningún tipo de acuerdo”, sostuvo a Infobae una de las personas que están al frente del armado libertario.

PUBLICIDAD

Karina Milei, presidenta del partido, rechaza el proyecto (EFE/Firas Abdullah)
Karina Milei, presidenta del partido, rechaza el proyecto (EFE/Firas Abdullah)

La fuente remarcó que el Gobierno mantiene la postura que sostuvo desde el comienzo de la discusión: renovar las estructuras políticas en la provincia de Buenos Aires y evitar que los intendentes consoliden mandatos sucesivos por tiempo indeterminado.

“Si esa es la condición que ponen para que lleguemos a una alianza en la provincia de Buenos Aires, entonces no la habrá con ellos”, agregó el dirigente consultado, en referencia a los sectores que buscan reabrir el debate sobre la norma sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La tensión se trasladó rápidamente al PRO, uno de los principales aliados del oficialismo nacional y con quien la cúpula libertaria viene teniendo encuentros periódicos para acordar un frente común de cara a las próximas elecciones.

Tan solo unas horas después de que finalizara la mesa ejecutiva de ese partido, Mauricio Macri y Cristian Ritondo recibieron a los referentes del espacio de la segunda sección electoral, con quienes abordaron especialmente el asunto de las reelecciones indefinidas.

Al término del encuentro, el ex presidente decidió que el bloque emitiera un comunicado con el que rechazó de manera tajante cualquier intento de volver a habilitar mandatos ilimitados en los municipios bonaerenses.

En el texto, la fuerza sostuvo que el límite a los mandatos fue una “conquista institucional” de la gestión de Vidal y que la norma aprobada en 2016 permitió “abrir el juego a nuevos liderazgos, oxigenar la política local y devolver competitividad a las elecciones”.

El pronunciamiento también apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de intentar restaurar “viejas lógicas” de poder territorial. “La Provincia necesita más democracia, no menos”, planteó el PRO bonaerense, que convocó a los demás partidos a manifestarse de manera explícita contra el proyecto.

Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, los titulares del PRO y LLA bonaerenses
Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, los titulares del PRO y LLA bonaerenses

La reacción apareció en un momento en el que el macrismo intenta reencausar las relaciones con la Casa Rosada, luego de algunos cuestionamientos públicos por la falta de avances en los acuerdos electorales.

El fin de semana, la secretaria general, Karina Milei, se mostró junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante una recorrida por los preparativos para la visita del papa León XIV, en una señal de coordinación entre Nación y la Ciudad que el oficialismo espera trasladar a otras conversaciones pendientes.

A pesar de la polémica que se generó, en las más altas esferas del radicalismo también rechazó que la flexibilización de las reelecciones haya sido parte de una negociación que impulsen ellos con el Gobierno.

“Es completamente falso, nunca pedimos nada de eso. La UCR siempre estuvo en contra de las reelecciones indefinidas y no cambiamos nuestra postura”, aseguró a este medio un dirigente de peso dentro del partido centenario.

Sucede que, en realidad, son principalmente los jefes comunales de ese espacio quienes presionan de manera informal por la posibilidad de revisar la ley, aunque los diputados y senadores tienen otros intereses y miran con cautela una discusión que podría alterar el equilibrio interno de sus bloques.

La norma vigente establece que los intendentes bonaerenses solo pueden ejercer dos mandatos consecutivos. Fue aprobada en 2016, durante la gestión de Vidal, bajo la ley 14.836, y luego modificada en 2021 para establecer desde qué período debían computarse los mandatos. Con las reglas actuales, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán competir por una nueva reelección en 2027.

Axel Kicillof acto con Augusto Costa en el Movimiento Derecho al Futuro
Kicillof busca volver a habilitar las reelecciones indefinidas

Entre ellos hay 51 dirigentes de Unión por la Patria, 16 de la UCR, siete del PRO, cinco de fuerzas vecinales y un intendente alineado con La Libertad Avanza. La limitación alcanza, además, a varios jefes comunales con más de una década de gestión consecutiva y con peso político en sus distritos.

El proyecto que busca eliminar esa restricción fue presentado por la senadora bonaerense Ayelén Durán, alineada con el gobernador, Axel Kicillof. El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, volvió a defender esa posición durante una conferencia de prensa y sostuvo que la iniciativa es la mejor alternativa.

“La mejor opción es la que presentó la senadora Ayelén Durán para eliminar la limitación de las reelecciones de los intendentes. Hemos sido claros siempre”, afirmó el funcionario bonaerense. Para Bianco, una ley que limita los mandatos municipales es “proscriptiva”, ya que la Constitución no impone esa restricción.

El ministro argumentó que, a diferencia de los presidentes y los gobernadores, los intendentes mantienen una relación cotidiana con sus vecinos y deben ser evaluados por su propia gestión.

En este sentido, mencionó los casos de Mario Secco, de Ensenada, y Miguel Ángel Lunghi, de Tandil, como ejemplos de dirigentes que, según su interpretación, sostuvieron respaldo electoral durante años por sus administraciones locales.

En el Gobierno nacional rechazan ese razonamiento. Consideran que permitir una nueva reelección consolidaría estructuras territoriales que La Libertad Avanza busca disputar en 2027 y limitaría la renovación de dirigentes en una provincia donde el oficialismo pretende crecer con candidaturas propias y acuerdos puntuales.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiProvincia de Buenos AiresElecciones indefinidasIntendentesPROUCRÚlimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras las polémicas en el superclásico, Guillermo Francos apuntó contra ‘Chiqui’ Tapia: “Maneja el fútbol cual dictador”

El exjefe de Gabinete cuestionó el arbitraje en el partido que perdió River ante Boca, denunció un esquema de poder en el fútbol y defendió el proyecto político encabezado por Javier Milei

Tras las polémicas en el superclásico, Guillermo Francos apuntó contra ‘Chiqui’ Tapia: “Maneja el fútbol cual dictador”

Una pieza metálica provocó el descarrilamiento del tren en Río Turbio: investigan cómo llegó a las vías

El resultado de las pericias determinó que el objeto sería parte de una locomotora antigua y las marcas halladas resultan “compatibles con el inicio” del accidente. La causa analiza si hubo un sabotaje a la formación de YCRT que transportaba 600 toneladas de carbón

Una pieza metálica provocó el descarrilamiento del tren en Río Turbio: investigan cómo llegó a las vías

Janones, “el general de Lula”, se reunió con Cristina Kirchner y Sergio Massa: la experiencia de Brasil, la unidad y el frente anti-Milei, en la agenda

El excandidato presidencial recibió al diputado brasileño André Janones y a dos estrategas de la campaña de Lula. Hablaron sobre la unidad para vencer a la derecha en la región, la experiencia digital y el rumbo hacia 2027

Janones, “el general de Lula”, se reunió con Cristina Kirchner y Sergio Massa: la experiencia de Brasil, la unidad y el frente anti-Milei, en la agenda

El Papa León XIV en Luján: cómo llegar, horarios, cortes de rutas, accesos y qué se puede llevar a la misa

Las actividades comenzarán el martes 10 y el evento central será el miércoles. Habrá restricciones para ingresar en vehículos, controles y recorridos peatonales de entre 3 y 12 kilómetros. Qué transportes tendrán los peregrinos, objetos prohibidos, dónde se podrá participar de la vigilia y los servicios disponibles

El Papa León XIV en Luján: cómo llegar, horarios, cortes de rutas, accesos y qué se puede llevar a la misa

La respuesta del gobierno de Kicillof ante una posible candidatura de CFK: “El pueblo peronista va a definir”

El ministro Carlos Bianco ratificó el esquema de las PASO para definir postulaciones para las elecciones del año que viene. La definición llega tras la nota de Cristina Kirchner en la que no descartó ser candidata si consigue su libertad

La respuesta del gobierno de Kicillof ante una posible candidatura de CFK: “El pueblo peronista va a definir”

DEPORTES

Chicago cayó 2-0 ante Chacarita y descendió a la Primera B Metropolitana

Chicago cayó 2-0 ante Chacarita y descendió a la Primera B Metropolitana

Toque de primera y desahogo: así fue el gol de Mastantuono con el que cortó una racha de 52 días sin anotar con la Fiorentina

Novak Djokovic, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutan en el Masters 1000 de París: hora, rivales y todo lo que hay que saber

Defensa y Justicia e Independiente se miden por la fecha 15 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El fútbol playa femenino encendió la arena salvadoreña rumbo a 2027

TELESHOW

“Entró llorando”: la conmovedora reacción de Pedro Rosemblat en su boda con Lali Espósito

“Entró llorando”: la conmovedora reacción de Pedro Rosemblat en su boda con Lali Espósito

Así fue la emotiva fiesta de 80 años de Cuky, la madre de José María Muscari: “No lo voy a olvidar nunca más”

Julieta Prandi volvió al trabajo y fue lapidaria con Emanuel Ortega: “Él sabía las acciones que estaba teniendo”

Del sándwich de molleja al Penicillin: cómo fue el menú del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

¿Pregunta armada? La China Ansa aclaró de dónde surgió la consulta que desató el escándalo con Santi Maratea en PH

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

“Nunca se supera su muerte, por eso hay que venir”, salvadoreños recuerdan a sus seres queridos en el Día de los Difuntos

Guatemala explora mecanismos de asistencia militar estadounidense para elevar sus estándares de seguridad marítima

Jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá cuentan desde hoy con una nueva ley de descuentos

Las familias de dominicanos en la guerra rusa exigen respuestas al Gobierno y a la embajada