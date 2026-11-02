Test de velocidad de internet: así creó Microsoft su propio modelo en 24 horas

Microsoft desarrolló el test de velocidad de Windows 11 en solo 24 horas con ayuda de la IA. (Microsoft)

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Microsoft desarrolló en apenas 24 horas el primer prototipo funcional de una herramienta para medir la velocidad de internet directamente desde Windows 11. El proyecto fue impulsado por agentes de inteligencia artificial (IA) bajo la supervisión de un trabajador de la compañía, quien pudo construir una versión inicial sin dedicarse exclusivamente a tareas de programación.

La iniciativa muestra cómo la inteligencia artificial está cambiando los procesos de desarrollo de software dentro de las grandes empresas tecnológicas. En este caso, permitió que integrantes del equipo de diseño de Windows participaran en la creación de una función que normalmente habría requerido más tiempo y la intervención de diferentes perfiles técnicos.

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Marcus Ash, responsable de diseño e investigación de Windows en Microsoft, compartió detalles del proceso en una publicación en redes sociales. Según explicó, el primer prototipo estuvo listo en una jornada de trabajo y posteriormente pasó por distintas etapas de revisión e integración para incorporarse al sistema operativo.

Microsoft logró desarrollar el prototipo de un test de velocidad de internet para Windows 11 en solo 24 horas. (X)

Cómo Microsoft desarrolló la herramienta en un día

El proyecto comenzó a partir de una petición de los usuarios de Windows 11, quienes solicitaban una manera más sencilla de comprobar la velocidad de su conexión a internet sin tener que abrir un navegador.

Hasta entonces, quienes querían realizar esta medición debían recurrir a servicios externos o utilizar accesos que los redirigían a una página web. La propuesta buscaba simplificar ese procedimiento mediante una herramienta integrada directamente en el sistema operativo.

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La solicitud llegó hasta Pavan Davuluri, presidente de Windows, quien trasladó la idea al equipo correspondiente. Diego Baca, vicepresidente de diseño de producto, asumió el desarrollo inicial y utilizó agentes de inteligencia artificial para construir una primera versión funcional.

Microsoft preparó en poco tiempo una herramienta para medir la velocidad de internet desde el mismo Windows 11. (Microsoft)

De acuerdo con Ash, el prototipo estuvo listo en apenas 24 horas. Después de esa etapa, Baca coordinó con el equipo de conectividad de Microsoft y con Ookla, la compañía responsable de Speedtest, para avanzar en la integración definitiva de la función.

El proceso no significa que la inteligencia artificial haya desarrollado por sí sola una herramienta lista para distribuirse. La tecnología permitió acelerar la construcción del prototipo, mientras que los trabajadores de Microsoft mantuvieron la supervisión, las revisiones y la coordinación necesarias para incorporarlo a Windows 11.

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La inteligencia artificial cambia el trabajo de los equipos de Windows

El caso también refleja un cambio en la manera en que Microsoft organiza parte de sus procesos de desarrollo. La inteligencia artificial permite que profesionales que no tienen como principal responsabilidad la programación puedan participar en la creación y modificación de funciones del sistema operativo.

Según explicó Baca, estas herramientas están facilitando que integrantes de áreas como diseño puedan realizar aportaciones directas al código de Windows. Esto amplía las posibilidades de colaboración entre equipos y reduce la dependencia de los procesos tradicionales para convertir una propuesta en un prototipo.

Microsoft desarrolló en poco tiempo y test de velocidad de internet. (Microsoft)

Ash destacó que este modelo de trabajo puede acortar considerablemente el tiempo entre la identificación de una necesidad y la presentación de una solución funcional. Sin embargo, la intervención humana sigue siendo necesaria para comprobar que el resultado funcione correctamente y cumpla con los requisitos técnicos del sistema.

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La experiencia forma parte de una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica: utilizar agentes de IA para automatizar tareas de programación, revisar código y construir versiones iniciales de aplicaciones o herramientas.

Cómo funciona el test de velocidad de internet en Windows 11

La herramienta desarrollada por Microsoft permite comprobar la calidad de la conexión sin abandonar el escritorio. Su integración utiliza la tecnología de Speedtest by Ookla y muestra información sobre tres indicadores principales: velocidad de descarga, velocidad de subida y latencia.

La velocidad de descarga indica qué tan rápido llegan los datos desde internet al dispositivo. Es un dato importante para actividades como ver videos en línea, descargar archivos o navegar por páginas web.

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La velocidad de subida, por su parte, mide qué tan rápido se envía información desde el ordenador hacia internet. Este indicador resulta relevante al compartir archivos, realizar videollamadas o transmitir contenido.

El test de velocidad de Windows 11 utiliza Speedtest by Ookla.

La latencia mide el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar hasta un servidor y regresar. Un valor bajo suele favorecer actividades que requieren respuestas rápidas, como los videojuegos en línea y las videoconferencias.

La función puede ejecutarse desde el menú de Configuración rápida, al desplegar las opciones de red, o mediante un clic derecho sobre el icono de conexión en la barra de tareas. La medición se completa en menos de 30 segundos.

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El medidor apareció en la compilación experimental 26340.9767 de Windows 11. Su incorporación representa un cambio en la experiencia de uso del sistema operativo, pero también evidencia cómo la inteligencia artificial puede acelerar el desarrollo de herramientas que responden a necesidades cotidianas de los usuarios.