Un grupo de hackers afirma haber accedido a datos internos de Nintendo

Nintendo ya registró antes una filtración masiva de documentos internos. (Reuters)

La reciente afirmación de un grupo de hackers sobre la supuesta vulneración de los sistemas internos de Nintendo ha generado inquietud en la industria de los videojuegos y entre los seguidores de la compañía japonesa.

Bajo el nombre de Crimson Collective, los atacantes aseguran haber accedido a información confidencial, incluyendo manuales, herramientas de desarrollo y archivos relacionados con franquicias emblemáticas como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda. Para respaldar su declaración, han difundido capturas de pantalla que mostrarían repositorios de carpetas pertenecientes a Nintendo, aunque hasta el momento la empresa no ha emitido ningún comentario oficial ni se ha confirmado la autenticidad del ataque.

Crimson Collective sostiene que dispone de datos sobre nuevos juegos, copias de seguridad y recursos administrativos de la compañía. En una publicación atribuida a los hackers, se lee: “¿Quién dijo que no teníamos archivos de temas de Nintendo?”, acompañada de una imagen que supuestamente evidencia el acceso a los sistemas internos.

Publicación con la imagen difundida por Crimson Collective. (X)

Este incidente se suma a un ataque previo realizado por el mismo grupo contra Red Hat, una empresa tecnológica especializada en software de código abierto y servicios en la nube, lo que refuerza la percepción de que Crimson Collective apunta a grandes corporaciones del sector tecnológico.

A pesar de la difusión de estas pruebas, la veracidad del hackeo permanece en entredicho. Expertos en ciberseguridad y miembros de la comunidad tecnológica han comenzado a analizar las capturas de pantalla y a buscar indicios que permitan verificar la magnitud y autenticidad del supuesto acceso no autorizado.

Hasta ahora, no se han presentado evidencias concluyentes que confirmen el robo de datos, y Nintendo mantiene silencio respecto a las acusaciones. Además, no existe información que indique que datos de clientes hayan resultado comprometidos en este incidente.

Aún no se ha confirmado el supuesto nuevo ataque cibernético a Nintendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Filtraciones y ataques previos a Nintendo

El caso actual se inscribe en un contexto de antecedentes relevantes para Nintendo. En años recientes, la compañía ha enfrentado filtraciones de gran escala, como el denominado gigaleak, que expuso materiales inéditos de consolas como Nintendo 64, GameCube y Wii, incluyendo prototipos y documentos internos que arrojaron luz sobre procesos creativos hasta entonces desconocidos.

En 2020, Nintendo confirmó un problema de seguridad que afectó a unas 300.000 cuentas, con reportes de accesos no autorizados y cargos no reconocidos en métodos de pago vinculados. La respuesta de la empresa en esa ocasión consistió en recomendaciones inmediatas a los usuarios para mitigar los riesgos. Más recientemente, el llamado teraleak de Game Freak filtró miles de archivos relacionados con empleados y proyectos no anunciados, así como material sobre el futuro de la franquicia Pokémon.

Procedimiento habitual de Nintendo

Frente a este tipo de incidentes, Nintendo suele adoptar un procedimiento cauteloso. La compañía prioriza la investigación interna antes de emitir cualquier declaración pública, con el objetivo de identificar posibles vulnerabilidades y proteger la integridad de sus sistemas.

Nintendo. (Reuters)

Solo después de completar este proceso, la empresa comunica los resultados y las medidas adoptadas, buscando tranquilizar a los usuarios y restaurar la confianza en su plataforma. En situaciones donde los ataques resultan infundados, Nintendo opta por aclarar que sus sistemas no han sido vulnerados mediante comunicados oficiales.

Mientras la comunidad permanece a la espera de una postura oficial y de pruebas más contundentes, la incertidumbre sobre el alcance real del supuesto ciberataque persiste. Por ahora, solo queda aguardar el desarrollo de los acontecimientos y la eventual confirmación o desmentido de los hechos por parte de la compañía.