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Julieta Prandi volvió al trabajo y fue lapidaria con Emanuel Ortega: “Él sabía las acciones que estaba teniendo”

La modelo habló con la prensa, descartó la versión que sostenía que el músico se había enterado de la separación a través de las redes y cruzó a quienes opinaron del conflicto

Luego de un par de días de descanso en Brasil, Julieta Prandi volvió a la radio y fue consultada por su sorpresiva separación de Emanuel Ortega (Intrusos – América)
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Julieta Prandi volvió a la radio después de pasar unas semanas en Brasil y, en su regreso al aire este lunes, se encontró con las cámaras de Intrusos (América). La conductora había decidido mantenerse alejada de la exposición desde que, a comienzos de octubre, se confirmó el final de su relación con Emanuel Ortega, a menos de un mes de su casamiento. Entre versiones de affaire, rumores, conflictos familiares y distintas declaraciones públicas, la modelo habló por primera vez con mayor profundidad sobre la nueva etapa que atraviesa, aunque dejó en claro que no tiene intención de revelar detalles de su vida privada.

¿Estan todos entusiasmados por mi vuelta a la radio?”, preguntó Julieta cuando los cronistas se acercaron a saludarla. Después explicó cómo se sentía al retomar su actividad laboral: “Estoy contenta de volver a mi trabajo, en la radio me encanta, me hace sentir feliz”. Cabe recordar que la conductora regresó a Sarasa (La 100), el ciclo que realiza desde hace años y que, según contó, atraviesa un buen momento junto a un equipo al que considera cercano.

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Cuando le preguntaron cómo estaba transitando la separación, Prandi respondió con sinceridad. “Por supuesto, como cualquier persona que se separa después de seis años. Una relación importante donde vivimos de todo. Es el duelo, a todo el mundo le duele, así que estamos en eso”, expresó.

Un hombre saluda levantando la mano y una mujer con traje blanco sostiene flores frente a personas que aplauden
Julieta Prandi y Emanuel Ortega celebraron su matrimonio civil frente a sus invitados el pasado 15 de septiembre (RSFotos)

Durante las últimas semanas circularon distintas versiones sobre los motivos de la ruptura. “No me importa lo que se especuló”, afirmó cuando le preguntaron por los rumores que habían surgido después de la separación. Ante la insistencia de los periodistas, fue contundente: “No tengo por qué explicar. Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”.

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En ese contexto, Prandi fue consultada por las declaraciones de familiares y personas cercanas a Ortega. “Creo que las parejas son de a dos. Todo el resto es periferia, no sé”, respondió. Cuando le mencionaron que había hablado Juan Alberto Mateyko, señaló: “También, no merece ni opinión. No, de él no merece ni opinión”. Luego amplió su postura respecto de quienes habían hecho comentarios sobre la separación: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”.

Los cronistas también quisieron saber si había podido hablar con Emanuel y si ambos habían tenido alguna conversación después de la ruptura. Prandi decidió no brindar detalles. “No, no voy a dar tanto detalle. Es mi vida privada, estoy separada. No hay mucho más para agregar”, expresó. Y agregó: “Ya especularon durante semanas, chicos, ya está”.

Una mujer con buzo gris y cabello rubio sentada en una playa de arena clara, bajo un cielo nublado y con personas a la distancia
Prandi regresó a trabajar luego de unas semanas de descanso en Brasil (Instagram)

En relación con el aspecto legal, la conductora confirmó que todavía no había iniciado el proceso correspondiente. “Todavía no”, respondió cuando le preguntaron si había comenzado el trámite. Sin embargo, aclaró que no estaba apurada y que el tema avanzaría en el momento indicado: “Tengo, tengo tiempo, estoy tranquila y lo vamos a hacer, por supuesto”.

Julieta también evitó responder si había mantenido una charla profunda con Ortega o si había hablado con el padre del músico. “No lo voy a contar públicamente, eso es de puertas para adentro”, dijo. Ante otra pregunta sobre la familia de Emanuel, repitió: “No lo voy a contar”. Después resumió su posición: “Todo lo que, lo que tengo para decir es eso. Me separé y estoy transitando mi duelo”.

La conductora también cuestionó a quienes habían opinado sobre el conflicto sin conocer lo que había ocurrido dentro de la pareja. “Vuelvo a trabajar, estoy feliz de volver a trabajar y nada. Me parece que todos los que salen a opinar, a tergiversar, a especular, están completamente desubicados”, sostuvo.

No me interesa lo que diga nadie”, afirmó. Luego desarrolló: “Lo que pasa dentro de una pareja lo conocen dos personas. Nadie tiene ninguna autoridad para salir a opinar de qué pasó, qué no pasó, qué se dijo, qué no se dijo, cuál era el acuerdo, cuál no era el acuerdo. De verdad, está de más que todo el mundo salga a opinar. Me parece que cada uno debería llamarse a silencio”.

Julieta Prandi y un hombre con barba posan en primer plano con prendas de tono beige frente a una tela con formas de colores
Alejada de la vorágine del mundo del espectáculo, Prandi viajó junto a uno de sus amigos más cercanos al país vecino (Instagram)

Cuando le preguntaron quiénes la estaban acompañando en este momento, Julieta mencionó a su familia, sus hijos y sus amigos. “¿Quién me acompaña? Mi familia, que mis padres estuvieron. Ay, mi amigo Marian, que se bancó también de todo”, contó. Prandi tampoco quiso aclarar las situaciones que habían quedado bajo sospecha. “Nada, tengo ganas de aclarar, porque está todo más que claro para mí”, respondió. Y cuando le preguntaron si estaba abierta a retomar el diálogo con Emanuel, eligió preservar esa posibilidad del ámbito público: “Eso es de puertas para adentro y es algo que tenemos que hablar en tal caso él y yo”.

La conductora también fue consultada por las declaraciones de Ortega, quien había hablado con los medios desde la puerta de su casa. “Me importa un bledo”, respondió. Ante la repregunta sobre si le había sorprendido verlo en ese rol, reconoció: “Todo me sorprendió. En estas semanas me sorprendieron muchísimas cosas, pero muchas”.

La conductora se mostró filosa a la hora de opinar acerca de la separación (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

A pesar de la situación personal que atraviesa, Julieta aseguró que el regreso a su trabajo le daba fuerza. “Por supuesto. Esto a mí siempre, incluso en situaciones mucho peores que esta, mi trabajo me salvó. Esta no va a ser la excepción”, afirmó. “Amo la radio. Hace años que estoy acá haciendo Sarasa. Nos va increíble. Estamos primeros. Es la radio número uno del país y es un equipo hermoso”.

Cuando la notera destacó que se la veía más tranquila y abierta al diálogo que en su llegada al aeropuerto, Prandi marcó un límite. “No me quieras sacar una respuesta que yo no di”, le respondió. “Es un cierre. Estoy transitando mi separación, por supuesto”, aseguró frente a las cámaras

Finalmente, Prandi fue consultada por los dichos de Juana Viale, quien había asegurado que le sorprendía la situación. “Te voy a repetir mis palabras. A todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena”, aseguró. Cuando le preguntaron si eso la había lastimado, contestó: “Me da lástima”. Y, antes de despedirse, dejó una última definición sobre las opiniones ajenas: “No encuentro autoridad moral para que opine de mí, de mi persona ni de Emanuel. Nadie tiene autoridad. Los quiero a todos”.

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