Costa Rica

¿Se encamina la sede del Tecnológico de Costa Rica en Limón hacia un cierre técnico por falta de presupuesto?

El Centro Académico mantiene clases, becas y salarios con recursos propios, pero 417 estudiantes dependen de fondos previstos para octubre, noviembre y diciembre de 2026, cuya restitución legislativa fue rechazada

El Centro Académico de Limón del TEC enfrenta un cierre técnico por una deuda estatal que la Comisión de Hacendarios ya rechazó saldar (Foto cortesía TEC)
El Centro Académico de Limón del TEC enfrenta un cierre técnico por una deuda estatal que la Comisión de Hacendarios ya rechazó saldar (Foto cortesía TEC)
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El Centro Académico de Limón del Tecnológico de Costa Rica (TEC) enfrenta el riesgo de un cierre técnico por la falta de transferencia de ¢492.879.477, equivalentes a unos USD 1.08 millones, que estaban previstos para cubrir su operación entre octubre y diciembre de 2026.

La sede mantiene las clases, las evaluaciones, las becas y los salarios, pero la universidad sostiene que solo puede hacerlo de forma temporal con recursos propios.

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El temor no responde a una decisión ya tomada de cerrar el centro académico. La advertencia apunta a una eventual imposibilidad material de pagar los gastos ordinarios necesarios para sostener la actividad universitaria.

El escenario afecta a 417 estudiantes de la sede limonense y puede incidir en la admisión de nuevas generaciones en 2027, de acuerdo con la institución.

La iniciativa de presupuesto, presentada por el Ministerio de Hacienda, propone rebajar ¢492.879.477 del presupuesto destinado al Centro Académico de Limón y la cifra equivale a cerca de USD 1,08 millones.

Según el TEC, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó el 13 de octubre que el depósito correspondiente a ese mes no se realizó y que tampoco estaban previstos los giros de noviembre y diciembre.

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La ausencia de esos desembolsos tiene un efecto inmediato porque se trata de dinero destinado al funcionamiento cotidiano de la sede: remuneraciones, becas y otros compromisos necesarios para que los estudiantes puedan continuar el ciclo lectivo.

El TEC informó que utilizó recursos institucionales para cubrir temporalmente los depósitos de becas y salarios. La rectora María Estrada Sánchez advirtió que esa salida no puede mantenerse en el corto ni en el mediano plazo sin afectar otras partidas de la institución.

Marcel Arrieta subraya la importancia de la educación pública en su éxito y destaca el acompañamiento de sus profesores del Tecnológico de Costa Rica. Cortesía: TEC
Marcel Arrieta subraya la importancia de la educación pública en su éxito y destaca el acompañamiento de sus profesores del Tecnológico de Costa Rica. Cortesía: TEC

El TEC sostiene que los fondos de Limón tienen protección legal

El argumento central de la universidad es que los recursos sujetos al rebajo cuentan con una asignación legal específica.

La universidad considera que la rebaja propuesta no solo afecta la gestión presupuestaria, sino que contradice una garantía de financiamiento para la presencia universitaria fuera de la capital.

La disputa, por lo tanto, no se limita a la disponibilidad de efectivo para el último trimestre de 2026. También involucra la discusión sobre el alcance de las normas que protegen los recursos de las sedes regionales.

El cierre técnico implica falta de recursos para funcionar

La expresión “cierre técnico” alude a la falta de fondos para mantener en marcha las actividades ordinarias. No describe un acuerdo administrativo para clausurar el Centro Académico de Limón ni una suspensión ya ejecutada de las clases.

Si el dinero no llega, la sede podría perder capacidad para cubrir obligaciones básicas. El TEC ha señalado que esa situación comprometería la continuidad de la operación, aunque hasta el momento el centro académico permanece abierto.

El riesgo adquiere mayor dimensión por el perfil de la oferta educativa. El TEC está presente en Limón desde 2014 y ofrece carreras de ingeniería acreditadas. La rectora advirtió que la restricción presupuestaria podría limitar el ingreso de nuevos estudiantes en 2027, además de afectar la continuidad de la comunidad académica ya matriculada.

Estrada afirmó que los recursos de capital y los excedentes acumulados no pueden trasladarse libremente a gastos corrientes de la sede. Esa es la respuesta institucional al planteamiento del ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, quien indicó el 16 de octubre que el TEC tendría saldos sin ejecutar del año anterior para sostener la operación en Limón.

La posición de la universidad es que esos recursos tienen destinos definidos, entre ellos inversiones u obligaciones específicas, y que su uso para financiar planillas, becas y funcionamiento ordinario estaría limitado por las reglas presupuestarias.

María Estrada Sánchez, rectora del Tecnológico de Costa Rica. (Captura de video)
María Estrada Sánchez, rectora del Tecnológico de Costa Rica. (Captura de video)

La Comisión de Hacendarios rechazó devolver los recursos

La vía legislativa sufrió un revés el 28 de octubre. La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazó una moción que buscaba reincorporar los ¢492,9 millones —unos USD 1,08 millones— al presupuesto del Centro Académico de Limón.

La votación terminó con seis votos en contra, de diputados del Partido Pueblo Soberano, y cinco a favor, de legisladores de oposición. La decisión incrementó la preocupación del TEC porque la restitución de los fondos era la alternativa inmediata para cubrir los gastos del último trimestre.

La diputada Kristel Ward Hudson, del Partido Pueblo Soberano, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. La acción solicita una medida cautelar para asegurar la continuidad de clases y evaluaciones mientras se resuelve el expediente.

Ward sostuvo que el TEC cuenta con recursos suficientes para evitar el cierre y cuestionó la advertencia sobre un cierre técnico. El recurso introduce una discusión judicial sobre la continuidad del servicio educativo, aunque no equivale por sí mismo a una transferencia presupuestaria para cubrir los ¢492.9 millones en disputa.

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