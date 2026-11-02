Chicago cayó 2-0 ante Chacarita y descendió a la Primera B Metropolitana

Chicago perdió 2-0 ante Chacarita y sentenció su descenso a la Primera B Metropolitana (@Nuevachicago)

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Nueva Chicago descendió a la Primera B tras caer 2-0 ante Chacarita en San Martín, en un partido que definió su futuro en la fecha 36 de la Primera Nacional 2026. Dos goles en apenas cinco minutos del segundo tiempo dejaron sin respuesta al equipo de Mataderos, que también seguía con atención el resultado entre Patronato y Atlético de Rafaela.

El descenso de Chicago se confirmó luego de la derrota ante Chacarita, sumada al empate de Patronato, que dejó al Torito sin margen en la pelea por la permanencia. El conjunto visitante había llegado al partido con 37 puntos, la misma cantidad que el equipo entrerriano. Una victoria en San Martín le garantizaba continuar en la categoría, mientras que una igualdad lo obligaba a esperar una derrota de Patronato frente a Atlético de Rafaela para forzar otra definición.

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El escenario también pudo haber derivado en un desempate si Nueva Chicago y Patronato igualaban sus respectivos encuentros. El triunfo del conjunto de Paraná era el resultado que más comprometía al Verdinegro, aunque el empate sin goles en el otro compromiso terminó por sellar el desenlace tras la caída del Torito (aunque la Crema tuvo su chance en el final y dio en el palo).

El primer gol de Chacarita Juniors ante Nueva Chicago en la Primera Nacional

Chacarita, que dependía de su propia actuación para alejarse de la zona baja, alcanzó los 42 puntos y subió al 14° puesto de la Zona B. Al Funebrero le bastaba con ganar o empatar para cumplir su objetivo, mientras que una derrota lo exponía a lo que pudiera suceder en la otra cancha.

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Durante la primera parte, el equipo local manejó el ritmo y generó las situaciones más claras, aunque no consiguió abrir el marcador. Chicago no pudo adueñarse de la pelota ni construir un ataque que modificara el desarrollo, pero sostuvo el cero hasta el descanso gracias a la falta de eficacia de su rival.

La definición llegó al inicio del complemento. A los cinco minutos, Maximiliano Meléndez aprovechó un centro enviado desde la derecha por Alexis Domínguez y definió de primera para el 1-0. Poco después, Nicolás Pantaleone conectó de cabeza tras un córner y estableció el 2-0 que dejó a Chacarita con una ventaja decisiva.

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Chacarita Juniors estableció el 2-0 frente a Nueva Chicago en la pelea por el descenso

Esos dos tantos terminaron con las posibilidades del equipo de Mataderos, que quedó lejos de encontrar el empate que habría mantenido abierta su pelea por la permanencia. La visita necesitaba además una victoria de Atlético de Rafaela, pero ese partido se mantuvo igualado y no ofreció el resultado que podía favorecerla.

El encuentro en San Martín tuvo una interrupción cuando faltaban ocho minutos para el final. El árbitro Sebastián Zunino detuvo el juego después de que un integrante del cuerpo técnico del Torito se desmayó y debió recibir atención, antes de que el partido pudiera reanudarse. El pitazo final confirmó la victoria de Chacarita y el descenso de Chicago, de esta manera se sumó a Güemes de Santiago del Estero, Acassuso y San Miguel entre los equipos que ya perdieron la categoría.

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Chicago volverá a jugar en la tercera categoría del fútbol argentino luego de 12 años.

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