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Novak Djokovic, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutan en el Masters 1000 de París: hora, rivales y todo lo que hay que saber

El serbio enfrenta a un adversario que fue campeón el fin de semana. Los argentinos mejor ubicados en el ranking también tendrán estrenos exigentes. Este lunes cayeron Navone, Báez y Juan Manuel Cerúndolo

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutan en el Masters 1000 de París (Crédito: Reuters)
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutan en el Masters 1000 de París (Crédito: Reuters)
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Las dos mejores raquetas del tenis argentino, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, debutarán este martes en el último Masters 1000 de la temporada, que se disputa en París. Además, todas las miradas estarán puestas en el serbio Novak Djokovic, máximo campeón del certamen francés, con siete títulos. Todas las jornadas se podrán seguir en vivo por la pantalla de ESPN y el canal de streaming de Disney+.

La competencia tendrá lugar en La Défense Arena, sobre canchas rápidas y bajo techo. El torneo contará con un cuadro principal de 64 jugadores y repartirá 6.309.095 euros en premios.

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Francisco Cerúndolo llega a la capital francesa con un récord de 38 victorias y 21 derrotas en lo que va de 2026. Además, conquistó dos títulos durante la temporada en el Argentina Open y el ATP de Queen’s, sobre el césped londinense. El porteño, de 28 años, ocupa el puesto 20 del ranking mundial y viene de caer en su debut en el ATP 500 de Viena frente al británico Cameron Norrie (45°).

En la primera ronda, Fran se medirá con el francés Arthur Rinderknech (68°). Los dos antecedentes entre ambos quedaron en manos del tenista local; el más reciente fue en la United Cup 2023. El encuentro está programado para el primer turno de la cancha central, a partir de las 7:00 (hora argentina).

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Tomás Etcheverry debuta ante el ruso Andrey Rublev en París (Crédito: Reuters/Geoff Burke)
Tomás Etcheverry debuta ante el ruso Andrey Rublev en París (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Tomás Etcheverry (31°) llega al Masters 1000 de París con una cuenta pendiente que es la de cortar una racha de cinco eliminaciones seguidas en su primer partido de cada torneo. El platense cayó en el debut en Hangzhou, Tokio, Shanghai, Almaty y Viena, y busca en la capital francesa recuperar el ritmo para cerrar la temporada.

Para eso tendrá que superar un duro adversario desde el arranque. El sorteo le deparó al ruso Andrey Rublev (22°) como rival de primera fase. El Retu, que este año alcanzó su primer título ATP en Río de Janeiro, intentará demostrar que aquel nivel que tuvo sobre el polvo de ladrillo carioca todavía está intacto.

El historial entre ambos registra dos enfrentamientos, con un triunfo por lado. El antecedente más reciente fue en los octavos de final del ATP de Halle 2025, donde la victoria quedó en manos del argentino. El duelo está programado para el primer turno de la cancha 2.

Por su parte, el serbio Djokovic (11°), quien obtuvo siete títulos en París (2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023), volverá a la competencia tras caer en los octavos de final del ATP de Basilea ante el alemán Jan-Lennard Struff (39°).

En su estreno en Francia, el balcánico se medirá con el monegasco Valentin Vacherot (27°), quien levantó el trofeo el último fin de semana en Suiza, en el tercer turno de la cancha principal.

Cerúndolo y Navone quedaron eliminados

Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone quedaron eliminados en el Masters 1000 de París (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)
Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone quedaron eliminados en el Masters 1000 de París (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

Juan Manuel Cerúndolo (54°), que había superado sus dos partidos de la clasificación en París ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (84°) y el serbio Miomir Kecmanovic (60°), no pudo prolongar su buen comienzo y cayó en su debut frente al noruego Casper Ruud (23°) por 6-3 y 6-2.

Mientras que, Mariano Navone (48°) tampoco pudo avanzar en el certamen. El bonaerense perdió ante el francés Luca Van Assche (47°) por 6-3 y 7-5.

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