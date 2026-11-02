Así fue la emotiva fiesta de 80 años de Cuky, la madre de José María Muscari: “No lo voy a olvidar nunca más”

Con una fiesta familiar llena de detalles y agasajos, José María Muscari festejó el cumpleaños número 80 de su mamá y lo compartió con sus seguidores (Instagram)

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José María Muscari convirtió el cumpleaños de su mamá en una celebración para recordar. El director teatral reunió a familiares y amigos para festejar los 80 años de Cuky, quien ocupó el centro de una noche marcada por los abrazos, las fotos, la comida y una sorpresa musical que terminó involucrando a varios de los invitados.

En las últimas horas, el artista compartió en sus redes sociales algunos de los momentos más destacados de la fiesta y reconstruyó junto a su madre cada detalle de la velada.

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“Los 80 de mi mami Cuky influencer. 80 años de puro amor. Día de felicidad”, escribió Muscari como introducción de una publicación que acompañó con un video lleno de fotos y fragmentos de la celebración. En el material, el director conversó con su mamá fuera de cámara mientras repasaban las imágenes que habían quedado registradas durante el festejo.

“Mirá lo que fue este cumpleaños. Mirá qué lindos que quedamos juntos, mami”, le dijo José María al comenzar el video. Cuky respondió: “Hermoso”. Entonces, el director le preguntó si le había gustado la ambientación que habían elegido para la fiesta. “¿Te gustó la decoración?”, quiso saber, y su mamá contestó con una respuesta breve: “Mucho”.

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A medida que avanzaban las imágenes, Muscari fue señalando algunas de las postales familiares que aparecían en el registro. “¡Ay, la foto con tu nieto y con la novia!”, comentó, mientras le mostraba una de las escenas compartidas durante la noche. Cuky respondió: “Muy contento”, en referencia a ese momento familiar que quedó incluido entre las fotografías del cumpleaños.

Cuky posa junto a su nieto Lucio y su novia durante su celebración de cumpleaños

El director también se detuvo en uno de los aspectos más comentados de la celebración: la comida. “Sanguchito de pernil, ¿cómo comió el tío Beto el pernil, eh? No paraba”, le dijo a su mamá, al recordar la presencia de ese plato durante la fiesta. Cuky contestó: “No lo vi”, mientras Muscari continuaba recorriendo las imágenes y mencionaba a otros integrantes de la familia que habían participado del festejo.

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“Fue impresionante, acá está la Muma... ¡Ay, acá cuando vinieron los mariachis bailando con Lucio, me da emoción!”, exclamó el director al encontrarse con una de las escenas más particulares de la noche. “Él me sacó”, respondió Cuky, al referirse al momento en que Lucio la acompañó durante el baile. Muscari quiso saber cómo había vivido esa noche y le preguntó. “No la voy a olvidar nunca más”, contestó.

“¿No lo vas a olvidar nunca más?”, repitió José María, sorprendido por la respuesta de Cuky. Después retomó su propia mirada sobre la fiesta y destacó la combinación de la ambientación, la comida y la música. “Ay, estuvo divino, con un catering arrollador, estuvo buenísimo y toda la decoración espectacular”, afirmó mientras continuaba repasando las fotos y los videos del cumpleaños.

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Cuky, madre de José María Muscari, bailando con su nieto al ritmo de los mariachis

La ambientación había sido uno de los puntos centrales de la celebración. En el espacio principal se colocó un cartel redondo con la frase “Cuky, 80 años de historias”, acompañado por un arco de globos en tonos dorados, blancos y rosados. También se instaló una estructura con forma de mariposa iluminada con luces LED, que aportó un elemento destacado dentro de la decoración elegida para la noche.

La mesa principal reunió distintos elementos relacionados con el cumpleaños. Sobre ella se ubicaron tortas temáticas, cupcakes y arreglos florales en una composición que acompañó el cartel dedicado a Cuky. El servicio de catering también tuvo un lugar destacado durante la celebración. Entre las opciones que se ofrecieron hubo un pernil entero acompañado por pancitos caseros, distintas variedades de empanadas gourmet, sándwiches de miga, tablas de fiambres y picadas.

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José María Muscari posa junto a su madre Cuky, su hijo Lucio y un grupo de mariachis durante el festejo de los 80 años de la mujer (Instagram)

Cuky también estuvo rodeada por sus seres queridos durante toda la celebración. En las fotos apareció junto a José María, sus nietos, familiares, amigos y otros integrantes de la familia, entre ellos el tío Beto y el tío Hugo. Las postales mostraron abrazos, besos, reuniones alrededor de las mesas y distintos momentos compartidos con los invitados que se acercaron para acompañarla en sus 80 años.

La publicación de Muscari recibió mensajes de colegas y seguidores, que aprovecharon el posteo para saludar a la homenajeada. Entre los comentarios se destacaron los de Georgina Barbarossa, Nazarena Vélez, Flor de la V, Marcelo Polino e Iliana Calabró, quienes dejaron sus felicitaciones para Cuky. “Feliz cumple para mi Muscarita querida”; “Felicidades Cuky”; “Feliz cumple Cuky, querida. Dios te bendiga con salud y el amor de tu hermosa familia, te queremos”; “Por muchos años más, bonita”, fueron algunas de las frases que recibió la publicación.

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De esa manera, el festejo que había comenzado como una reunión familiar terminó trasladándose a las redes sociales, donde Muscari volvió a compartir las imágenes de una noche dedicada por completo a su mamá. Entre la decoración, el catering, los mariachis y las postales junto a sus seres queridos, Cuky celebró sus 80 años rodeada por la historia familiar que su hijo quiso homenajear.