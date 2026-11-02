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“Entró llorando”: la conmovedora reacción de Pedro Rosemblat en su boda con Lali Espósito

Tras el hermético festejo en San Telmo, revelaron intimidades de la ceremonia oficiada por Martín Rechimuzzi y contaron cómo vivió el conductor la llegada al altar

Durante la emisión del programa Sería Increíble en el canal de streaming OLGA, Bel Bozzolo y Noe Custodio hablaron sobre el particular detalle de Pedro Rosemblat que emocionó en su casamiento con Lali Espósito (Sería Increíble - Olga)
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Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento rodeados de familiares, amigos y colegas del mundo del espectáculo, pero uno de los detalles más emotivos de la ceremonia recién salió a la luz después del festejo. Mientras la pareja mantiene bajo reserva los momentos más íntimos de la celebración, el equipo de Sería increíble (Olga), contó cómo vivió el líder de Gelatina la llegada al altar.

El inesperado detalle fue compartido por Bel Bozzolo y Noe Custodio, integrantes del programa, en medio de una conversación sobre Martín Rechimuzzi, el actor y amigo de la pareja que estuvo a cargo de oficiar la boda. Bozzolo fue quien comentó “Tengo chisme adentro, me dijeron: ‘Pepe entró llorando’...”. Por su parte, Custodio completó la información y fue todavía más contundente al describir la actitud del conductor durante la ceremonia. “Pepe lloró de principio a fin”, afirmó, ante la sorpresa de quienes participaban de la conversación.

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Ante la sorpresa en el estudio del programa, ambas volvieron a confirmar el detalle “Sí,me dicen: ‘Después los otros lloramos, nos fuimos poniendo a llorar, pero Pepe ya lo estaba en la caminata’”, contó Bozzolo entre risas.

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"Pepe lloró de principio a fin", comentaron en el ciclo de Olga sobre la actitud del conductor (Instagram)

La integrante de Sería increíble también relató que Rechimuzzi tuvo una manera particular de llevar adelante la ceremonia. “Ya entró llorando y los casó Martín, quien me dice: ‘Fue muy gracioso’. Fue un show la manera en la que los casó Martín”, expresó. Así, la escena combinó la emoción de Pedro con el estilo del actor, que quedó a cargo de acompañar a la pareja durante uno de los momentos centrales de la celebración.

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La boda de Lali y Pedro se realizó este sábado 31 de octubre en una antigua casona de San Telmo. La celebración fue organizada de manera íntima y contó con un fuerte operativo de seguridad para resguardar la privacidad de los novios y de sus invitados. Durante las primeras horas, la información que trascendió fue escasa, pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer algunos detalles a través de las redes sociales y de los comentarios de quienes estuvieron cerca del festejo.

El rol de Rechimuzzi había sido confirmado por él mismo este domingo, cuando publicó una imagen en su cuenta de Instagram. En la fotografía, el actor posó durante la previa de la celebración con el vestuario que había elegido para acompañar a sus amigos en la jornada. “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió junto a la postal.

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Con una ceremonia íntima y la presencia de su círculo cercano, Espósito y Rosemblat dieron el "gran sí" (Instagram)

El mensaje permitió conocer que su participación había sido mucho más importante que la de un invitado. Rechimuzzi no solo acompañó a Lali y Pedro en la fiesta, sino que además estuvo a cargo de formalizar la unión entre ambos. La frase que eligió para compartir la noticia también dejó en claro el cariño que siente por la pareja y el significado que tuvo para él ocupar ese lugar en la ceremonia.

La participación de Rechimuzzi tuvo, además, una conexión directa con el comienzo de la historia de amor de Lali y Pedro. El acercamiento entre ambos había surgido en el mundo digital, cuando la cantante comenzó a ver las publicaciones de Rosemblat en las redes sociales. A partir de entonces, se interesó por su aspecto, su humor y su inteligencia, hasta que decidió dar el primer paso y escribirle.

Aunque el contacto inicial se produjo a través de las redes, el encuentro cara a cara ocurrió poco después, durante una reunión de amigos en común organizada por Rechimuzzi. De esa manera, el actor quedó vinculado desde el principio con una relación que, años más tarde, llegó al altar. El mismo amigo que propició aquel encuentro terminó siendo quien acompañó a la pareja durante la ceremonia y quien recibió la responsabilidad de casarlos.

Se conoció quién fue el famoso que casó a Lali Espósito y Pedro Rosemblat
El posteo de Martín Rechimuzzi tras confirmar el importante rol que tuvo en la ceremonia de la pareja (Instagram)

Entre el hermetismo de los recién casados, la confirmación de Rechimuzzi y los datos que comenzaron a circular en los programas de Olga, la boda fue revelando de a poco algunas de sus escenas más íntimas. La imagen del conductor entrando llorando, los invitados contagiados por la emoción y la particular manera en que el actor ofició la ceremonia quedaron como parte de los detalles que trascendieron del casamiento de la pareja este fin de semana.

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