Defensa y Justicia e Independiente se miden por la fecha 15 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La fecha 15 del Torneo Clausura finalizará este lunes con cuatro encuentros

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La anteúltima jornada del Torneo Clausura 2026 entró en su etapa de definición y finalizará este lunes, con partidos que serán clave en la puja por los boletos a las competencias internacionales y los playoffs. En primer turno, Defensa y Justicia se enfrentará a Independiente a las 19:00; en simultáneo, Platense se medirá ante Central Córdoba. En el cierre de la jornada, Atlético Tucumán jugará contra Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se cruzará con Banfield a las 21:15.

Defensa y Justicia-Independiente

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Defensa y Justicia recibirá a Independiente

Defensa y Justicia se enfrentará a Independiente este lunes en el estadio Norberto Tito Tomaghello, desde las 19:00, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El Halcón ya aseguró su clasificación a los playoffs, mientras que el Rojo buscará recuperarse tras la derrota ante Boca Juniors y encaminar su pase a los octavos de final. El encuentro se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez.

Defensa y Justicia llega con confianza después de vencer 2-1 a Talleres en la fecha anterior del campeonato. En sus últimas cuatro presentaciones, el Halcón consiguió dos triunfos, sufrió una derrota y empató en una oportunidad. El equipo de Julio Vaccari se posiciona cuarto en la Zona A con 27 puntos, mientras que en la tabla anual se mantiene 12°, fuera de la clasificación a las copas internacionales.

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El Rojo atraviesa un semestre complejo, con cambio de entrenadores, y lleva cuatro partidos sin ganar, entre ellos un empate ante Racing y una derrota frente a Boca Juniors. Por esa razón, intentará sumar para afianzar su pase a los playoffs, instancia para la que se ubica octavo con 19 puntos. En la tabla anual, está 14° con 43 unidades, a seis de Lanús, el último equipo dentro de la zona de clasificación a las copas.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

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Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

Árbitro: Sebastián Martínez

Hora: 19:00

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

TV: TNT Sports Premium

Platense-Central Córdoba

Platense se enfrentará a Central Córdoba

Platense recibirá a Central Córdoba este lunes desde las 19.00 por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, será transmitido por ESPN Premium y tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal.

El Calamar intentará aprovechar la localía luego de imponerse por 2-1 ante Gimnasia de Mendoza, como visitante, en la fecha anterior. Además, el equipo dirigido por Martín Palermo eliminó a Atlético Tucumán por penales y avanzó a la final de la Copa Argentina, en la que aguardará al ganador de Boca-Banfield. En el Clausura, ocupa el 12° puesto de la Zona A con 14 puntos, mientras que marcha 26° en la tabla anual con 30 unidades.

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Central Córdoba llega tras caer 5-0 frente a Vélez y acumula 10 partidos sin victorias. El Ferroviario cierra la Zona A con 10 puntos, luego de dos triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. En la tabla anual suma 26 unidades y se ubica por encima de Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi, ambos descendidos, y Platense.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Nicolás Retamar, Franco Zapiola, Guido Mainero; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Juan Pablo Pignani, Santiago Moyano, Nicolás Garrido, Darío Cáceres; Marco Iacobellis, Matías Vera, Horacio Tijanovich; Michael Santos, Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

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Árbitro: Pablo Dóvalo

Hora: 19:00

Estadio: Ciudad de Vicente López

TV: ESPN Premium

Atlético Tucumán-Argentinos Juniors

Atlético Tucumán será local ante Argentinos Juniors por la fecha 15 del Torneo Clausura

Atlético Tucumán recibirá a Argentinos Juniors este lunes a las 21:15 en el Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. ESPN Premium televisará el encuentro, que tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro.

El Decano afrontará el partido luego de su eliminación de la Copa Argentina ante Platense, que se impuso por penales. El equipo tucumano reúne 17 puntos en la Zona B y se encuentra a dos unidades del octavo puesto. Antes de su triunfo frente a Tigre, había acumulado tres derrotas y un empate en cuatro presentaciones.

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Argentinos Juniors viene de vencer 1-0 a Independiente Rivadavia y buscará extender su momento en condición de visitante. El conjunto de La Paternal obtuvo tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos. Con 28 puntos, es escolta de Rosario Central en la Zona B y, en la tabla anual, intentará alcanzar a Boca, líder con 60 unidades, mientras que Central se ubica entre ambos con 59.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

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Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Hora: 21:15

Estadio: Monumental José Fierro

TV: ESPN Premium

Independiente Rivadavia-Banfield

Independiente Rivadavia y Banfield chocarán por la fecha 15 del Clausura

Independiente Rivadavia recibirá a Banfield este lunes desde las 21:15, por la fase de grupos del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, será transmitido por TNT Sports Premium y contará con Álvaro Carranza como árbitro principal.

La Lepra mendocina llegará tras la derrota por 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal. El equipo dirigido por Alfredo Berti lleva cuatro partidos sin ganar, con dos empates y dos caídas, y ocupa el noveno lugar de la Zona B con 19 puntos, fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final y con la misma cantidad de unidades que Huracán, ubicado un escalón por encima.

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Banfield, por su parte, viene de empatar 1-1 con Lanús en el clásico del Sur. El conjunto de Pedro Troglio suma 14 puntos y está 13° en la zona, con el objetivo de mejorar su posición en el certamen. Además, el Taladro afrontará el 14 de noviembre la semifinal de la Copa Argentina frente a Boca.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Matías Reali, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro. Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Álvaro Carranza

Hora: 21:15

Estadio: Bautista Gargantini

TV: TNT Sports Premium