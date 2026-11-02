Sociedad

Video: un motociclista intentó evadir un control de tránsito y un inspector le arrojó un cono para detenerlo

El agente lanzó el objeto durante un operativo nocturno en la zona portuaria de Gualeguaychú. El joven de 19 años terminó detenido a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad, mientras evalúan sanciones para el efectivo

Un joven de 19 años cayó de su moto luego de que un inspector le arrojara un cono durante un operativo en la zona portuaria de Gualeguaychú. La Policía informó que había evadido varios controles. El conductor fue detenido y el municipio evalúa medidas contra el agente
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Durante un operativo de tránsito en la zona portuaria de Gualeguaychú, Entre Ríos, un inspector municipal arrojó un cono de señalización para detener a un motociclista de 19 años que se daba a la fuga. El episodio quedó grabado en video y derivó en la detención del joven y en la apertura de un proceso disciplinario contra el agente.

Todo ocurrió en la madrugada del domingo, el sector del Puerto concentraba un operativo conjunto organizado en respuesta a los reclamos de vecinos por ruidos molestos, picadas y maniobras peligrosas.

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La Policía de Entre Ríos, la Prefectura Naval Argentina y agentes de Tránsito municipal participaban de los controles cuando un joven que conducía una motocicleta Honda Wave se acercó a uno de los puestos. Según el parte policial, el conductor había desatendido en reiteradas oportunidades las indicaciones de los efectivos antes de llegar a ese punto.

Fue en ese momento cuando uno de los inspectores municipales tomó el cono que tenía a su lado y lo lanzó en la trayectoria del conductor. El objeto impactó contra el vehículo y provocó la caída del joven sobre la calzada. Luego de ser reducido, fue aprehendido por los efectivos que participaban del control.

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El joven quedó detenido a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad, y la motocicleta Honda Wave fue retenida como parte del procedimiento
El joven quedó detenido a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad, y la motocicleta Honda Wave fue retenida como parte del procedimiento

El informe oficial de la Policía precisó que el motociclista circulaba en contramano, sin luces, sin chapa patente y sin espejos retrovisores. Con esos antecedentes, el fiscal de turno fue notificado de lo ocurrido y dispuso el traslado del joven a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La imputación fue por la presunta comisión del delito de resistencia a la autoridad. La Honda Wave también fue retenida como parte del procedimiento.

Sin embargo, la detención del motociclista no fue el único desenlace que dejó el operativo. La difusión del video también llevó a las autoridades municipales a pronunciarse sobre la conducta del inspector. Esteban Izaguirre, titular de la Agencia de Seguridad Ciudadana del municipio, reconoció públicamente que la reacción del agente estuvo fuera de los procedimientos establecidos. “El agente tuvo una reacción que no corresponde y se tomarán medidas por esto”, afirmó Izaguirre en declaraciones a Radio Máxima.

El funcionario detalló que el inspector ofreció una explicación para su conducta: según relató Izaguirre, el agente vinculó lo que hizo con un episodio anterior en el que una trabajadora de Tránsito resultó gravemente herida cuando un motociclista avanzó contra el personal durante otro operativo.

“El personal ha realizado otros operativos y en uno de los últimos una agente resultó con lesiones graves cuando un motociclista se les vino encima a modo de provocación”, describió el funcionario, al transmitir la versión del inspector. Al observar que el joven se dirigía hacia el puesto de control, el agente dijo haber recordado ese antecedente y reaccionó lanzando el cono.

Imagen dividida con un motociclista en una calle a la izquierda y policías que sostienen a un sujeto junto a una moto en el suelo a la derecha.
El operativo nocturno en la zona portuaria contó con la participación conjunta de la Policía, la Prefectura Naval Argentina y agentes de Tránsito municipal

Aun así, Izaguirre fue claro al señalar que ese contexto no valida lo ocurrido. “Más allá de lo que plantea, no es la forma correcta de proceder, por lo que en principio deberá concurrir a Educación Vial y estamos evaluando otras medidas”, sostuvo el responsable de Seguridad Ciudadana. En la práctica, eso significa que el inspector deberá asistir a una instancia de reeducación vial, mientras el municipio analiza la aplicación de sanciones adicionales.

El resultado del operativo en términos materiales también fue de magnitud: se retuvieron 13 motocicletas, algunas de alta cilindrada, y un automóvil. Entre los vehículos secuestrados figuraba la Honda Wave del joven de 19 años. El procedimiento se extendió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, con presencia conjunta de personal del área Operaciones de la Policía, la Prefectura Naval y los agentes de Tránsito municipal.

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