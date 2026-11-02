Toque de primera y desahogo: así fue el gol de Mastantuono con el que cortó una racha de 52 días sin anotar con la Fiorentina

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Franco Mastantuono volvió a convertir con la camiseta de la Fiorentina después de 52 días sin marcar, en un partido disputado este lunes que terminó 4-2 a favor del conjunto toscano sobre el Sassuolo, en condición de visitante, por la fecha 9 de la Serie A.

El local abrió el marcador a los 24 minutos, cuando Armand Laurienté aprovechó un contragolpe iniciado por un pase de Sebastiano Esposito y venció a De Gea, el arquero de la Fiorentina. El empate llegó en el cierre de la primera mitad: a los 46′, Mateo Pellegrino, asistido por Alieu Njie, protegió el balón ante la marca de Candé y definió desde cerca para el 1-1.

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La Fiorentina dio vuelta el resultado apenas iniciado el complemento. A los 49 minutos, el propio Njie, autor de la asistencia del primer gol, definió con un derechazo desde la frontal del área para el 1-2. El Sassuolo, sin embargo, reaccionó: a los 64, Laurienté marcó su segundo tanto en la jugada, asistido por Matic desde un ángulo cerrado, y puso el 2-2.

El festejo de Mastantuono

El desenlace llegó a los 78 minutos. La jugada nació por izquierda con un avance de João Mário, que habilitó a Pote, quien asistió a Mastantuono dentro del área. El argentino definió de zurda y venció a Turati para el 2-3. El exjugador de River, cedido por el Real Madrid, no marcaba desde el 11 de septiembre, cuando le convirtió un triplete al Venezia.

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Antes de su gol, Mastantuono había generado peligro en varias ocasiones. Tuvo una chance en el minuto 6, un remate cruzado que pasó cerca del palo derecho y un tiro libre que se fue apenas por encima del travesaño en la primera mitad. Ya en el segundo tiempo, tras el ingreso de Kieron Bowie en el Sassuolo, inquietó con un disparo de zurda que terminó desviado a un córner.

El resultado quedó sentenciado en el descuento. A los 92′, Victor Valdepeñas, en el primer gol que anota con la camiseta de la Fiorentina, estableció el 2-4 tras una jugada de Gonçalves para Ndour, que centró al segundo palo para el español. Mastantuono fue reemplazado por el propio Valdepeñas a los 88 minutos, antes de la conversión final.

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El triunfo le permitió a la Fiorentina cortar una racha de cinco partidos sin triunfos. El equipo buscaba alejarse de la zona baja de la tabla en un duelo directo entre dos de las defensas más castigadas del campeonato. La Fiore llegó a ocho puntos en el certamen italiano, producto de dos victorias, un par de empates y seis derrotas.

Por su parte, Mastantuono llegó a su cuarto gol con la camiseta del elenco italiano con 12 partidos desde su llegada en el último mercado de pases. El zurdo viene de disputar 35 encuentros con el Real Madrid, en los que marcó tres tantos y brindó una asistencia. Hasta ahora, su rendimiento más fructífero lo tuvo en River Plate, club en el que gritó en 10 ocasiones y dio siete pases-gol, en 64 duelos.

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El próximo partido para la Fiorentina de Mastantuono será el domingo ocho de noviembre cuando tenga que recibir a la Juventus, en un duelo correspondiente a la Serie A.