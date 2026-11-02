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Nokia 1100 vs el primer iPhone: el teclado físico contra la pantalla táctil y el acceso a internet

Dos celulares de épocas distintas reflejan el paso desde dispositivos centrados en llamadas y SMS hacia aparatos con correo, música, fotos y navegación en línea

Teléfono Nokia 1100 con teclado físico visto de frente y perfil, junto a un teléfono iPhone con pantalla táctil e iconos sobre fondo blanco
Los dos modelos marcaron una época donde comenzaron a democratizarse los teléfonos personales. (Fotocomposición Infobae)
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El Nokia 1100 y el primer iPhone de Apple representaron dos momentos distintos en la evolución de la telefonía. El modelo de Nokia se apoyó en un diseño orientado a llamadas, mensajes de texto y autonomía, con un teclado físico y resistencia a golpes.

El iPhone, presentado por Steve Jobs en 2007, propuso otra relación con el dispositivo a partir de una pantalla táctil de mayor tamaño y una conexión a internet pensada para visualizar sitios web y contenido multimedia.

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Ambos celulares respondieron a necesidades diferentes de sus respectivas épocas. El Nokia 1100 priorizaba funciones directas y una estructura resistente, mientras que el primer iPhone reunió teléfono, reproductor de música, navegador, cámara, correo y herramientas de organización en un mismo aparato.

Cuatro teléfonos móviles Nokia 1100 en colores negro, rojo, amarillo y azul, alineados diagonalmente sobre una superficie gris
Las teclas numéricas del Nokia 1100 permitían escribir mensajes mediante pulsaciones repetidas para seleccionar cada letra. (Foto: Amazon)

Cómo fue el diseño del Nokia 1100

El Nokia 1100, lanzado en 2003, tenía un teclado numérico de plástico con teclas separadas. Su distribución facilitaba la marcación de números y la escritura de mensajes mediante el sistema de pulsaciones repetidas.

Cada número estaba asociado con varias letras, así que redactar un texto requería presionar una misma tecla hasta elegir el carácter buscado. Ese formato respondía a un uso basado en llamadas y SMS. El usuario podía utilizar el teléfono con una mano, sin necesidad de mirar de forma permanente la pantalla.

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Además, el teclado ocupaba una parte central del frente del dispositivo, una característica habitual en los celulares de esa etapa y que condicionaba el tamaño disponible para la visualización de información.

El primer iPhone destacó por integrar todo lo de una computadora en un celular. (Foto: REUTERS/Kimberly White/File Photo)
El primer iPhone destacó por integrar todo lo de una computadora en un celular. (Foto: REUTERS/Kimberly White/File Photo)

Por qué el primer iPhone revolucionó la industria

El primer iPhone retiró el teclado físico para destinar casi toda la parte frontal a una pantalla de 3,5 pulgadas. Apple consideró que las teclas fijas limitaban el espacio y obligaban a mantener una misma disposición para todas las tareas, desde escribir un correo hasta buscar un contacto o navegar por una página.

La pantalla mostraba un teclado virtual cuando hacía falta ingresar texto y lo ocultaba para abrir espacio en otras funciones. Esa decisión modificó la forma de interactuar con el teléfono: los controles dejaban de ser elementos permanentes y pasaban a adaptarse a cada aplicación. El aparato conservó un botón principal y controles laterales de volumen y encendido.

Cómo se redactaba un mensaje en cada tipo de teléfono

En el Nokia 1100, el envío de mensajes estaba vinculado a textos cortos. El sistema de escritura requería pulsar varias veces una tecla para elegir letras y símbolos, aunque su funcionamiento era conocido para usuarios que ya empleaban celulares similares. La pantalla pequeña imponía límites a la longitud y a la lectura de las conversaciones.

Teléfono Nokia 1100 negro y plateado, vista frontal sobre fondo blanco. Muestra pantalla, teclado numérico y logotipo de Nokia.
El Nokia 1100 priorizaba la autonomía y las tareas básicas, con una pantalla destinada a mostrar información breve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el iPhone, el teclado aparecía directamente sobre la pantalla. La escritura requería tocar cada letra, una acción distinta a la de los modelos convencionales. El cambio permitió incorporar teclados con diferentes configuraciones y adaptar la interfaz a correo, notas, búsquedas y mensajes.

Qué diferencias tenía cada modelo en conectividad

El Nokia 1100 estaba pensado ante todo para llamadas y mensajes. La experiencia tenía restricciones por el tamaño de la pantalla, la velocidad de las redes y la capacidad reducida del dispositivo.

Por su parte, el iPhone incorporó el navegador Safari y propuso visualizar páginas web con un formato cercano al de una computadora. Podía conectarse mediante WiFi y redes EDGE, aunque no incluía 3G.

La filosofía de Apple en smartphones fue copiada por otras empresas y sigue vigente en la actualidad. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/Archivo)
La filosofía de Apple en smartphones fue copiada por otras empresas y sigue vigente en la actualidad. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/Archivo)

Sus usuarios podían ampliar o reducir una página con gestos sobre la pantalla multitáctil, una función que buscaba evitar el uso de lápices ópticos y facilitar la consulta de contenidos en línea.

Cuáles funciones integraba cada teléfono

La propuesta del Nokia 1100 era concentrarse en herramientas de uso cotidiano: llamadas, agenda, alarma, calculadora, mensajes y linterna en varias versiones. Su batería y sus controles físicos eran parte de una fórmula orientada a la disponibilidad del teléfono durante varios días.

Asimismo, Apple organizó el primer iPhone como un teléfono con varias funciones integradas. Permitía administrar contactos, calendario, fotos, notas y cuentas de correo; reproducir música, audiolibros, podcasts y videos a través de iTunes; sumado a acceder a internet.

La idea de un dispositivo todo en uno trasladó actividades que solían depender de una computadora o de un reproductor de música a un aparato de bolsillo.

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